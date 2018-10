Queridos británicos de cantoria

Tengo la necesidad de dirigirme a la colonia de aquellos que se han instalado en el Valle del Almanzora, y especialmente en la localidad de Cantoria procedentes de Reino Unido principalmente, Alemania o cualquier otro país. Me dirijo a aquellos que durante años han luchado para conseguir que se legalizasen unas viviendas que compraron creyendo que eran perfectamente legales pero que carecían de cualquier tipo de permiso o licencia. Fueron engañados por alcaldes que al mismo tiempo eran constructores, por asesores legales que al mismo tiempo trabajaban para esos mismos constructores y que sin ningún tipo de piedad les llevaron a una situación dramática, temiendo incluso perder sus propiedades como llegó a ocurrir en algún desafortunado caso aislado. En Cantoria también construyeron y compraron casas ilegales y por ello el alcalde de aquellos años, el señor Llamas García y la mayor parte de su equipo de gobierno fue condenado por la justicia española a largos periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Algunos confunden precisamente que por el hecho de seguir presidiendo o representando en la sombra a un partido político esas personas ya han cumplido sus penas o han sido exculpados, pero no es así. Están condenados y cumpliendo condena aunque no en prisión.

A día de hoy se han salvado diecisiete derribos en Cantoria y no pararemos has que todos tengan la seguridad de que no perderán sus casas, pero también es importante que no pierdan el norte, es muy importante que no se dejen engañar. Siento verdadero terror cuando en estos días veo a los representantes de AUAN, la asociación que años atrás abanderaba la lucha por la legalización de las viviendas, pidiendo el perdón de su comunidad hacia esas personas, comprensión hacia el partido que les representa y trasladando a todos la certeza de que esas personas han cambiado. Pero no es así. Han convertido AUAN en la asociación británica del PP, pero olvidan que fueron alcaldes del PP los que dieron tanto en Cantoria como en Albox las licencias de las casas ilegales. Su presidenta Maura Hillen lo sabe, es conocedora de ello, y aún así quiere llevar a la parte de la colonia que ella controla a asociarse, precisamente ahora, con el partido político que más votos y credibilidad está perdiendo en España. Si la colonia de ciudadanos del Reino Unido de Cantoria se alía ahora, por el interés personal de una o dos personas, con quienes les llevaron a tener aquellos problemas, estarán poniendo en duda su propia credibilidad como colectivo.

Durante años hemos luchado, todos, por encontrar una solución y lo antes posible, para que los nuevos vecinos de habla extranjera tuviesen la seguridad de que sus casas no acabarían pisoteadas por excavadoras al amparo de un mandamiento judicial. Hemos cambiado leyes, hemos articulado otras nuevas y hemos dotado a nuestros ayuntamientos de personal bilingüe que nos permita acercarnos aún más y poder formar esa comunidad que hoy somos. Una comunidad en la que no nos importa lo que suceda tras el Brexit, porque para nosotros ya son nuestros vecinos y les defenderemos como tales. Y por querer defenderles ante un nuevo engaño les advierto del enorme error que supondría volver a confiar en quienes les llevaron a tener casas que durante años han sido ilegales. Para defenderles a ellos, nuestros nuevos vecinos, les pido que recuerden los mensajes que hace años les trasladaban aquellos que en estos momentos les piden el perdón de quienes sencillamente les estafaron, les engañaron y les convencieron de que sus casas eran perfectamente legales cuando no lo eran pero ¿Quién no iba a confiar en el alcalde de un pueblo en un país civilizado y de la UE? ¿Quién iba a pensar que un asesor legal estaba jugando el partido desde el bando contrario? ¿Qué ha sucedido para que hoy se defiendan posturas de un partido laborista y mañana del conservador? A mis vecinos de Cantoria, hablen el idioma que hablen, sólo les pido que no se dejen engañar, porque el lobo siempre será lobo y de la noche a la mañana nadie le va a domesticar. Les invito a que creen nuevas organizaciones, colectivos o agrupaciones que nos hagan llegar todas y cada una de sus reivindicaciones, pero que las hagan por sus propios intereses y no por los de aquellos que solucionada la crisis de las viviendas ilegales intentan encontrar otros problemas con los que justificar su existencia.