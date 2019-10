Quim Torra es una metáfora

Andaba leyendo poemas de Peter Handke, cuando surge aquella reflexión, según la cual, para escribir, es necesario recordar la larga memoria de la literatura. En ese preciso momento, me pregunto si el señor Quim Torra, el Empecinado, es o no una metáfora. No tienen que pasar muchos segundos para que la respuesta disipe cualquier duda y se convierta en afirmativa. Si, en efecto, es un tropo en el gesto y en la misma figura, ¿dónde comienza y dónde acaba la semblanza literaria del sucesor de Puigdemont, el Prófugo? Sánchez, olvidando otros tiempos, ha registrado el número del muy honorable en la lista negra, de manera que, cuando llama a la Moncloa, sale la voz impersonal del contestador automático, como si Torra se hubiera convertido, mientras Barcelona era El coloso en llamas, en un Calixto despechado o en un Romeo desengañado, al cual el desdén concurre en forma de desprecio. ¿Quién le iba a decir al Empecinado que el señor Sánchez bloquearía la llamada, al ver su número en la minúscula pantalla, con la indicación de urgente desde la Generalitad? Torra es una metáfora de sí mismo al que chulean los cedeerre; que se chancean, también, de Grande-Marlasca, del Gobierno y del mismo Estado.

El presidente en funciones piensa que la situación no se arregla con el 155 que pide Rivera, ni con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional que solicita Casado. El cuervo (que te sacará los ojos) comenzaron a criarlo, sin querer, Suárez, González y Aznar. Lo amamantó, confundiéndolo con un cachorro, bambi (aunque no, de peluche) Zapatero. Rajoy se inhibió, entre el puro y una copita en el restaurante Arahy, junto a la puerta de Alcalá. Soraya fue la broma de Junqueras en Barcelona. El presidente en funciones se creyó el dios de la salvación, con la túnica de la ambigüedad zapaterista como estrategia. Finalmente, Iceta hizo unas veces de actor y otras, de espectador, mientras veía en su estantería los tomos completos de En busca del tiempo perdido de Proust. Torra quiso ser una metáfora entre Jane Austen y Truman Capote; entre Scott Fitzgerald y Cortázar; con el gran Talese, en la otra orilla del periodismo, para recrear la figura de Frank Sinatra en el amor imposible de Ava Gardner. Por este sendero, lo de ser una metáfora pudiera resultar un cigarrillo de Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo. ¿A qué manual de retórica acudimos? ¿A qué antología de la poesía recurrimos? ¿A qué historia de la literatura griega, latina, española y catalana pedimos auxilio, a la sombra del mundo y de la leyenda? «Aquí, lo que dejaron los puñales», recita un verso de Borges a la memoria de César. A la metáfora de Torra la faltan una dental que se ha perdido y una vocal, que se ha ido corriendo por el paseo de Gracia, para huir de las bolas de acero de los violentos. Ya solo permanecen, desnudas en su silencio, la vibrante y la otra vocal (To)rra,

A don Quim, el Empecinado, no le quedan ni las sílabas del apellido después de ver sumergida a la que fue capital cultural del siglo XX en una guerra de guerrillas. La violencia incendia la sintaxis de la paz. La mayoría de los catalanes que se considera española rechaza la implantación de una república dictatorial que arruine Cataluña para siempre: en el nombre del padre y del hijo de un nuevo catecismo, cuya esencia consiste en señalar con el dedo a todo aquel que no comulgue con el credo totalitario. La metáfora del honorable se rompe, fonema a fonema, como un espejo valleinclanesco, en el que ya no se miran ni Max Estrella, ni don Latino de Hispalis. La barbarie que se ha vivido atenta contra el símbolo de Barcelona como sueño romántico de Europa. Torra no es ya una metáfora, sino una transfiguración de la misma. Una onomatopeya que no se pronuncia entre la gente que piensa que ser libres es lo único que nos queda cuando el reloj del tiempo marca las horas. Torra se creyó alguna vez inmortal y hoy es un esperpento. No de Valle-Inclán; sino de un personaje que en el metro, en hora punta, se pone una máscara de carnaval. Tal vez para decirnos: "¡Se sienten, coño!".