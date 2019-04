Quítese las anteojeras presidente

E L pasado fin de semana, en un viaje al norte de la provincia de Murcia, por primera vez en mucho tiempo observé una noria al mas puro estilo tradicional.No se trataba de una noria moderna movida por una máquina eléctrica o de gasoil, si no que era impulsada por un pollino que, paciente y obstinado, daba vueltas sin fin, marcando en la tierra un surco que no llegaba a ninguna parte.

Ustedes se preguntarán a qué viene todo esto. Es muy sencillo.Me vino el recuerdo de la noria y del manso pollino al ver la reseña de las 110 medidas electorales publicadas por el PSOE como guión de campaña para la próxima cita electoral del 28 de abril.

Lo primero que llama la atención es la absoluta ausencia de la más mínima referencia al, a mi entender, problema catalán, en un claro propósito de apartarlo de la discusión política entre los aspirantes a la presidencia del futuro Gobierno. Pues el aspirante Sánchez es consciente que, este problema será uno de los principales temas objeto de controversia, pero con lo que no cuenta nuestro personaje es que el "lenguaraz" Iceta y su comentario de que si el independentismo catalán alcanzara la cifra del 65% de los electores sería necesario plantearse la cuestión de un referéndum, sólo en Cataluña, que allanase el camino a la independencia.

Semejante afirmación, aparte de eliminar no solo al resto de los españoles, entre ellos a la mitad como mínimo de los electores catalanes, significaba promover su total soberanía rompiendo la igualdad entre todos los ciudadanos que, en definitiva, son depositarios de la soberanía del estado español.

Como consecuencia de este "desliz" de Iceta se está produciendo una reacción en contra que, en el resto de España, incluida Cataluña, puede ser determinante a la hora de computar los votos en favor de Sánchez. Sin embargo, me surge una pregunta: ¿El desliz de Miquel Iceta fue realmente un desliz? Podría ser que, al igual que ocurrió con su idea de la necesidad de un "mediador o relator", no fuese un desliz, sino que fuera fruto de un calculado plan para contentar al independentismo catalán y para marcar una inicial concesión fijando un porcentaje de síes que diera una referencia para la fijación y posibilidad de un referéndum de autodeterminación, exclusivo para Cataluña, que eliminara la participación del resto de electores del Estado.

Resulta paradógico el que, mientras la Generalidad continúa impertérrita su camino hacia la consecución final de su quimérica independencia, se haya visto obligada a solicitar un crédito millonario al Estado para hacer frente al pago de nóminas, pagas extraordinarias y subidas de sueldo a sus funcionarios. ¿Debe negarse el Gobierno de la España opresora y ladrona, según los independentistas, a la concesión de este crédito solicitado?.

Sinceramente creo que el Gobierno de Pedro Sánchez debe plantearse la posibilidad de negar un solo euro, mientras la Generalidad esté destinando fondos para el mantenimiento de pseudo-embajadas que les son fundamentales para su pretendida discusión de la aspiración independentista. Solo cabe explicar la obstinación de Sánchez, en su desmedido interés de no irritar, en lo más mínimo, a quienes sabe que les son imprescindibles para continuar en el "machito" de la Moncloa.

Las anteojeras que lleva puestas el hasta hoy Presidente del Gobierno, le hacen ver que el único camino que podría conducirle a su éxito personal, es continuar uncido a la noria del separatismo y a la extrema izquierda que representan los restos de un Podemos junto a Bildu y el melífuo PNV. Dichas anteojeras no le permiten ver que existe otra solución, que no es nueva, pero que en la práctica se da en la composición de varios gobiernos de nuestra Europa occidental. Esta solucion no sería otra que la llamada "gran coalicción" y que traducida a la práctica, significaría el que los tres grandes partidos constitucionalistas, Ciudadanos, PP y PSOE, renunciaran a los excesivos personalismos de sus respectivos líderes y fueran capaces construir un gobierno constitucionalista, independientemente de la posición que los electores otorgen a cada uno de ellos en el resultado final de las elecciones generales, que sería determinante para quien fuese el futuro presidente del Gobierno, con el añadido de que el futuro gobierno debería estar formado por representantes de los tres partidos. En definitiva, lo que en Europa se llama "gran coalición". Esta permitiría al nuevo Presidente, con todos sus parlamentarios, que podría integrar una holgada mayoría absoluta que en la próxima legislatura pudiera afrontar los grandes retos que, en mi criterio, tenemos pendientes de solucionar los españoles, como la injusta ley electoral que concede un valor muy superior al voto rural sobre el voto ciudadano, creando una discriminación entre unos votantes y otros. La necesidad de la reforma legal sobre la composición del CGPJ...