NO HAY RETORNO

Los europeos asistimos a un escenario que ocupa todas las televisiones del mundo, la guerra en tiempo real, la devastación y la muerte en un país libre y soberano que comparte fronteras con la Unión Europea.

Cuando la pandemia comenzaba a mostrar síntomas de remisión, otra amenaza se cierne sobre las vidas de millones de ciudadanos en Ucrania, el ejército de Rusia invadió este país y lanza la amenaza de extender el conflicto a otros países de Europa. Miles de muertos en ambos bandos hombres, mujeres, ancianos y niños soldados ucranianos y rusos y nadie puede prever el final de esta devastación. Todos los derechos establecidos en el orden mundial han sido transgredidos por un solo hombre, Vladimir Putin, un psicópata de mirada gélida que gobierna en Rusia y dispone del mayor arsenal de armas nucleares de todos los países del mundo.

Tras diez días de intensos bombardeos, misiles y ataques de artillería pesada, edificios oficiales, hospitales, escuelas, orfanatos, centrales eléctricas y edificios de viviendas han quedado totalmente derruidos, Ucrania muestra una resistencia de gigantes. Sin apenas ejército ni armamento a la altura de esta agresión, los ucranianos, hombres y mujeres han decidido luchar para defenderse del exterminio. Defienden su soberanía, la democracia y las libertades que han hecho posible la paz tras la II guerra mundial. Hasta esta maldita hora que un sátrapa gobierna la nación más extensa del mundo. La vieja Europa se enfrenta a la guerra cuando la vocación unívoca de los gobernantes y los ciudadanos europeos es la paz.

La cuestión que preocupa ante el escenario de devastación inmisericorde es el futuro posible sobre Ucrania y cual sería la relación del mundo con Rusia y con Putin. La guerra de invasión nos retrocede a las perores páginas de la historia de la humanidad, Europa conoció otras guerras e invasiones que en el pasado siglo llevaron a la devastación de extensos territorios y cientos de millones de vidas sacrificadas por la ambición y la soberbia criminal de gobernantes enloquecidos. Putin amenaza con el exterminio total de la humanidad aludiendo a su potencial atómico. El miedo a una deflagración recorre el mundo mientras el con gesto imperturbable ordena más contundencia a su ejército y destruye un país vecino asumiendo el coste del material bélico destruido y las vidas de soldados rusos en los campos y ciudades de Ucrania. Su soberbia y su locura no parecen tener límites. Los más significados miembros de la cultura rusa muestran su repulsa total a esta guerra, entre otros la genuina representante de las letras y aspirante al Premio Nobel, Liudmila Ulitskaya manifiesta su espanto y reclama con urgencia que se interne a Putin en su psiquiátrico. El presente y el futuro de Rusia es incierto porque la escalada destructiva va en aumento y no parece tener un punto de retorno. Y ante tal belicosidad, fuera cual fuera el final de esta guerra no sería imaginable que Vladimir Putin pudiera restablecer relaciones de normalidad con los países que ahora le han expulsado de la comunidad internacional mediante un cerco económico y político sin precedentes y un reproche frontal a su conducta. Putin es en todos los términos un apestado de la historia a la altura de Adolf Hitler y los grandes enemigos de la humanidad. Cabe distinguir entre Rusia y Putin. Rusia es un gran país con una accidentada historia como tantos otros países, la gran diferencia es que Rusia no ha conocido la democracia y el pueblo ruso ha sobrevivido bajo la milenaria tiranía de los Zares, después del comunismo y ahora de un híbrido entre Hitler y Stalin criado en las entrañas de aquel régimen despótico y criminal. Su probable destino habría de ser responder a la Corte Penal Internacional por sus crímenes de lesa humanidad. Ya ocurrió con algunos otros criminales de guerra en la antigua Yugoslavia para quienes la ONU creó un Tribunal Penal Internacional que tras juicios de resonancia mundial sentenció a Ratko Mladic y a Radovan Karadzic a prisión en la Isla de Wihgt. Los mismos analistas sostienen que la repulsa mundial al nazismo al final de la guerra mundial en 1.945 tuvo su expresión en el Tribunal de Núremberg que juzgó, sentenció y ejecutó a los principales dirigentes y colaboradores del Nacional Socialismo, en tanto que los genocidios en otros países con regímenes totalitarios comunistas como la URSS, no han conocido reproche penal internacional a los dirigentes y colaboradores intelectuales de tales regímenes. En esa sensación de impunidad nació y creció Vladimir Putin.

Mientras los misiles rusos alcanzan objetivos vitales y se bombardea una central nuclear, en España el Coro de los Dialogantes y el silencio cómplice de los activistas de la ceja distraen la atención sobre la obligación moral de ayudar a los ucranianos a luchar por sus vidas y las de sus hijos dispuestos incluso a morir en defensa de sus libertades, que son las nuestras. Resulta incomprensible que Alberto Garzón, Irene Montero, Pablo Echenique, Irene Belarra, Pablo Iglesias y otros contumaces comunistas se nieguen al envío de ayuda militar a Ucrania y pretendan hacer creíble que los misiles rusos contra hospitales, escuelas y orfanatos se detendrán con la "magia" del diálogo. Todos los países del mundo, excepto los comunistas de Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua y Cuba están con las victimas en Ucrania, estos discípulos de Stalin, también en España, tratan de equilibrar a las víctimas con sus verdugos. En esta guerra vamos a perder todos, será cuestión de tiempo, pero la conciencia moral de millones de rusos arrastrará la culpa del agresor y el reproche de tantos horrores. Porque según la disparidad de fuerzas, material bélico y medios humanos, es previsible que Putin gane esta guerra de expansión territorial con un alto coste de vidas. ¿Y después qué? No es probable que el actual gobierno de Rusia que junto a Putin ejercen Nicolai Patushev y Alexander Bornikov, llamados "los ejecutores" pudieran continuar arrastrando a Rusia hacia un final catastrófico. Todos se formaron en aquella organización criminal llamada KGB. ¿Y que es el KGB?; responden los alumnos más aplicados, Almodóvar, Bardem y el Gran Wyhoming; el KGB fue la policía política de Franco. Armados de esta verdad incuestionable, están decididos a trasladarse a Ucrania comandados por Iglesias y Echenique para enfrentarse a los tanques rusos a las puertas de Kiev al grito de" No pasarán", tal como ya hicieran en Madrid asediada por el ejército franquista.

Un dirigente que muestra su poderío ante el mundo destruyendo un país ya no tiene cabida alguna ni en la política ni en la sociedad. Cabe esperar que no ocurra lo más temido y el concierto de naciones por la paz consigan doblegar o apaciguar al tirano. Los enemigos de la democracia y de la libertad nos devuelven a la peor pesadilla, Europa y los gobernantes de países libres del mundo deben aceptar que hay que enfrentarse a esta amenaza para no ser avasallados o exterminados por el psicópata de mirada gélida.