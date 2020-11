Las Raíces del mal

El Terrorismo actual no es solo debido a las acciones militares sobre Afganistán y otros países musulmanes, esto está creando un divorcio en las poblaciones que componen las Sociedades de países occidentales con fuerte inmigración procedentes de estos países. Son los jóvenes, criados y educados en Francia, Inglaterra y Alemania, que part icipan en el terrorismo, ¿En que hemos fallado? Veamos el problema en el marco de la Sociedad francesa, donde este divorcio es más significativo. La juventud criada en Francia en los valores republicanos, su no-integración se debe buscar en la historia de sus familias. Terminada la 2da Guerra Mundial, los soldados traídos de sus montañas del África del Norte, analfabetos, con otras culturas, alojados en barracones para trabajar en las, carreteras, en las minas y siderurgia, otros fueron enviados a la guerra colonial en Indochina. A partir del 1975, para renovar esta mano de obra barata envejecida, el Presidente Giscard d'Esteing permitió la agrupación familiar de sus hijos nacidos fuera de Francia, para ello se construyeron viviendas baratas y se agruparon las familias por zonas, según su origen y tuvieron hijos, nuevos ciudadanos franceses, que fueron escolarizados en clases de 35 y 40 alumnos, atendidos por jóvenes profesores, mal preparados a soportar la presión de estas condiciones de trabajo, depresivos ausentes sin ser remplazados, la calidad de la enseñanza que dispensaban marginaban los jóvenes. Yo pregunté a un profesor ¿Porqué tanto fracaso escolar en los de origen magrebí? "Estos futuros barrenderos o basureros reciben suficiente instrucción», su respuesta fue un golpe brutal y pensé en las graves consecuencias que tendría este razonamiento. Los abuelos transmitían a esta juventud los malos tratos y el poco reconocimiento recibido pese a sus luchas para liberar a Francia de los alemanes fascistas, los jóvenes nacidos en Francia, recibían también la Historia de la horrible guerra colonial sufrida por sus padres nacidos y adolescentes en el Norte de África. Los jóvenes franceses con origen magrebí, arrastran una historia de frustraciones, rencores, rechazos y lo peor son franceses pero no se identifican en la Sociedad que hoy se les ofrece. No todos estos jóvenes tienen comportamientos anti sociales, pero son muy pocos los que participan sin resentimientos. Los franceses de origen no superaron sus guerras y la pérdida de su Imperio, su intolerancia y rechazo de los franceses con origen de estos países han creado una bomba Social hoy activada por fuerzas exteriores que persiguen el objetivo de debilitar la UE, manipulando esos jóvenes que desean lograr una identidad propia que les sea reconocida. Es USA que sostiene indirectamente las posiciones agresivas del Sultán Erogan v como siempre los Lobos Blancos y Hermanos Musulmanes (organizaciones fascistas) y el Qatar. Se añade para estos jóvenes con fracaso escolar la revolución tecnológica que ha suprimido miles de empleos que sus padres ocupaban, estos jóvenes se han quedado sin futuro, este conjunto de condiciones sociales fueron determinantes para que simpatizaran o abrazaran el Terrorismo. Personalmente considero que un atentado puede ser fruto de cualquier persona no fichada, pero es verdad que estas se apoyan en pequeños delincuentes. Frente a la amenaza del regreso a Europa (UE) de centenares de Djaidistas la mejor política de prevención es la expulsión del territorio nacional de todo delincuente extranjero y el control de aquellos que provienen de puntos sensibles. El asesino del profesor Samuel Paty, un Checheno que llegó a Francia junto a su familia catalogada por los Servicios rusos como peligrosa, pero se le acordó el estatuto de refugiados sin más. El Islam wabalita sunní, condena con la muerte aquel que dé una imagen humana al profeta o a dios. En Francia fue en el siglo 14 que aparecen las primeras caricaturas críticas. En conformidad con la libertad de expresión, ¿Quién debe cambiar en Francia?