Si buscamos el significado de "RARO "en la RAE lo define como aquel ser que se comporta de un modo inhabitual, extraordinario, poco frecuente o común.

Llamamos raro a todo lo que se aleja de nuestra "normalidad creada ".

En ocasiones vemos a alguien y en décimas de segundos sin conocerlo le asignamos la pegatina de "bicho raro".

La indumentaria está incluida en el saco de lo raro, si no nos gusta cómo va vestida una persona, automáticamente decimos: "va vestida rara" , diferente.

La forma de ser también es juzgada y se cuela muchas veces en el molde de la rareza.

Hoy en día el ser buena persona es juzgado de raro para una parte de la sociedad que no entiende que existen personas que ayudan, que son generosas y que se preocupan del mal de otra persona sin esperar nada a cambio.

La nobleza y la bondad son valores que muchas veces estas sociedades están apartando de la normalidad y la meten dentro de lo raro, lo diferente.

Pero, ¿qué es raro y qué es normal?

Lo raro y lo normal van juntos por la misma autopista del lenguaje, las miradas de las personas son las que ponen las etiquetas, la sociedad juzga la rareza sin saber que se esconde en ella.

Es incomprensible como las noticias se han convertido en las peores series de miedo, de crímenes y de ciencia ficción y aun así la normalidad ha hecho que ya veamos todo este tipo de acontecimientos como una cosa normal en nuestra vida cotidiana.

No es normal que una persona mate a otra, no es normal que una persona esté sola en un mundo rodeado de infinidad de gente, no es normal que un científico cobre poco por su trabajo, no es normal el sueldazo de un deportista de élite, no es normal que una persona duerma en la calle, no es normal que una persona abra un contenedor para comer los restos que otra parte de este mundo tira, no es normal la desigualdad social, económica, etc.

Todo esto es raro y a la vez es considerado normal para esta sociedad.

El tiempo filosofea con sus dos amigos, raro y normal. Intenta mirarlos con otra óptica llegando a su significado y no encuentra una definición exacta.

Cada día me encuentro con un mundo raro, asesinos que salen de las pelis y se han quedado en nuestra sociedad, maltratadores, abusos ilegales de todo tipo y esta es la rareza que quiero borrar de mi imagen social.

Ahora, nos ha tocado vivir un tiempo raro, pero desde aquí quiero lanzar un mensaje de normalidad donde todo lo bueno tiene que llegar. Miremos a todo el mundo con la mejor mirada sin juzgar jamás y quitemos las etiquetas de raro y normal.