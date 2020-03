Razonar es lo propio del humano

Conoce usted los trabajos de Ivan Pavlov? Hombre de ciencias ruso, médico en psicología que se hizo famoso por sus estudios sobre los reflejos condicionados y en las formas de condicionar a los perros y a las personas. Su estudio fue para demostrar que los animales no se doman por qué estos comprendan lo que se les indica, pero sí porqué repetidamente se les inculca la acción a cumplir, que se convierte en reflejo. Usted cuando anda no piensa "voy a avanzar la pierna derecha y después la izquierda y así sucesivamente" usted no usa el pensamiento que es fuente de inteligencia, usted utiliza sin pensar un reflejo condicionado en su subconsciente desde la infancia. ¿Bueno y que quiero demostrar? Pues sencillamente que se puede condicionar a los individuos de una misma Sociedad según lo decidan los que detienen el Poder económico y Político y tenemos muchos ejemplos en la Historia de la Humanidad. Condicionar el individuo se realiza con varios ingredientes. Primero ocupando la mente de las personas con un elemento o causa que se convierta en un factor común, esto debe crear ansiedad y si posible estrés, para ello se trata de disminuir o aniquilar la capacidad de razonamiento y de análisis de las personas, se debe crear un miedo visceral, al cual se le ofrece un enemigo sobre el que se concentre toda la atención de los individuos manipulados y condicionados. En segundo lugar, motivar y cohesionar gradualmente la población contra el objetivo enemigo que se ha seleccionado. En tercera posición se utilizan falsas informaciones, crear confusión. La Historia ofrece múltiples ejemplos, el Papa Urbano II se enfrentó al cisma con el emperador Enrique IV, también a la reforma de Gregorio VII y a las interpretaciones de la Biblia y el Nuevo testamento hechas por la Iglesia de Armenia y de Oriente, para unificar la Cristiandad en el Concilio de Clermont (Francia) Urbano II lanzó la Cruzada contra los musulmanes. Francia tenia gran número de jóvenes nobles sin fortuna y sin tierra, que solían participar con Castilla y Aragón en la lucha contra los musulmanes de la península. Con la Cruzada, estos jóvenes Nobles Normandos y Francos motivados fueron a buscar fortuna en Oriente Próximo, unos 300Mil, con el pretexto de recuperar Jerusalén masacraron y saquearon. Los Reyes de Occidente de Europa agradecían haberse deshecho de unos jóvenes nobles imposibles de controlar. Más tarde asistimos al adoctrinamiento del pueblo alemán, que levantaba el brazo sin saber el porqué, naturalmente se designó un enemigo común "El Judío" y se asesinó a los demócratas cual fuese su ideología, se quemaron los libros que enseñaban a razonar y analizar. Se creó un pueblo robotizado en torno a una ideología que no dejaba espacio al Humanismo ni a la dialéctica del pensamiento, el Fascismo no engrandeció a Alemania y otros países con los mismos matices. Los Pueblos de Alemania, Italia, España fueron sacrificados por una ideología que convertía en máquinas y esbirros a los que abrazaban esta ideología, los otros debían callar, asumir o morir. Un Señor llamado Stalin, aniquiló a los demócratas y creó su interpretación de la ideología Marxista del momento, el Fascismo como el Comunismo de Stalin asesinaban a sus opositores. Pero existe una diferencia Histórica entre el Fascismo y el Comunismo de Stalin, fue el Fascismo que provocó una guerra mundial que eliminó 60 Millones de personas en el Mundo, 40 en Europa y exterminó en cámaras de gas y redujo en cenizas sin razón alguna más de 6 millones de hombres, mujeres, niños después de haberles saqueado todas sus pertenencias, solo habían cometido el crimen de ser Judíos, Gitanos o ser considerados raza inferior por los fascistas. Los pueblos de Alemania, Italia, y otros tuvieron un amargo despertar, destruidos y sus poblaciones mermadas. No debemos aceptar ser los conejillos de india de ideologías totalitarias o de informaciones de grupos de intereses que quieran esconder la realidad para obtener beneficios sustanciales.