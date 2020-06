Rey emérito, entre madame Bovary y La Meca

Los republicanos y la izquierda, por razones obvias, nunca lo quisieron. Las cortes franquistas no podían verlo ni en una fotografía, hecha por Henri Cartier-Bresson. El general Franco, consciente de que la dictadura llegaría a su fin, lo consideró el mal menor. Juanito, como se lo (lo por le) conocía en su época de cadete en la Academia de Zaragoza, siempre pudo ser un personaje entre El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, Don Juan de Molière, El estudiante de Salamanca de Espronceda y las creaciones de Lord Byron, Zorrilla, Bernard Shaw o Torrente Ballester. O, tal vez, un actor como Marlon Brando, Tony Curtis o Rod Stewart. Pero el destino (¡la muerte en Estoril de su hermano Alfonso, a la edad de 15 años, por un disparo, confusamente explicada!) y la historia (Don Juan contra Franco y la reunión en el Azor en 1948 entre el dictador y el conde de Barcelona) cambiaron el escenario como si una metáfora dejará de ser un tráiler y se convirtiera en un guion que nada tiene que ver con el arte de ser y sí, con el de parecer. Controlado por el dictador (tuvo que romper con su padre, el legítimo heredero de la corona) hasta en el reflejo alargado de su donjuanismo (¡Franco le contaba hasta las faltas de ortografía que encontraba en las cartas a la Miss universo, Gladys Zender, una modelo peruana!), dejó de ser Juanito para convertirse en Juan Carlos I, rey de España, desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014: día en el cual abdicó el trono en favor de su hijo Felipe.

Hizo con Suárez, Abril Martorell, González, Guerra y Carrillo una obra de orfebrería para desmontar el aparato de la dictadura. El día del golpe de Estado de Milans del Bosch y Tejero dudó y titubeó, al principio, manipulado por la sonrisa dispersa y ficticia de Armada (Javier Cercas, Anatomía de un instante: «El rey paró el golpe, pero hizo cosas que no tenía que haber hecho… pero muy pocos dieron la cara aquella noche»); mas, asesorado por Sabino Fernández Campo, impidió que los tanques de la Acorazada salieran de la división. Así, España pasó del infame «todos al suelo» del estrafalario teniente coronel al contundente «no está, ni se le espera» del secretario general de la Casa Real, cuando el pusilánime general Juste Fernández, que se dejó engañar por Torres Rojas y Pardo Zancada, llamó al palacio de la Zarzuela para preguntar por el traidor Armada Comyn; con ese bigote recortado, tan parecido al de Milans. Al fin, la noche de los bigotes ultraderechistas fue vencida por la noche de los transistores demócratas y el golpe de Estado quedó como un capítulo de pasado oscuro, que convirtió a sus protagonistas en cómics de tebeos mustios y decadentes.

Cuando pasaban 14 minutos de la una de la madrugada, del 24 de febrero de 1981, el rey Juan Carlos I se dirigió a los españoles por TVE, vestido con el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra: «La corona, símbolo de la permanencia y de la unidad de la patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución, votada por el pueblo español, determinó en su día a través de referéndum». En este fragmento, brilló, como métrica de luna, que se busca a sí misma, una estilográfica Montblanch bohème vert, que hubieran recreado Balzac o Kafka, Cervantes o Virginia Woolf en una

página, que, en la eternidad, amanece. Esta es la contribución, indiscutible, del, ahora, rey emérito a la historia de la nación española.

Sin embargo, sus servicios de escolta percibieron bien pronto que la vida del monarca era más intensa en la música verbal de las artes amatorias que en el prisma de cristal de un verso del vivir sereno y dormido. Corinna y Bárbara Rey escuchaban, hablaban y grababan, pero no eran ni Cleopatra, ni Ana Bolena. Ni Elizabeth Taylor, ni Katharina Hepburn. Ni Madame Bovary, ni Ana Ozores. Se asemejaban más a soledades, que tejen y destejen, antes de la espera, con el reloj de la memoria que erige el tiempo para contar los minutos que faltan. Tampoco Juan Carlos I era Gustav Flaubert. Noos. Botsuana. Cuentas en Suiza. El ave a La Meca. Una fortuna de cerca de 2000 millones de euros, según Forber y The New York Times. Un ocaso no soñado, hundido el sol. Madame Bovary siempre vuelve. Y Ava Gardner, también. Pero tampoco Juan Carlos es Luis Miguel Dominguín. Ni el uno ni el otro leyeron Ars amatoria (los mejores códices y el testimonio de Séneca el Viejo indican que este es el título original) de Publio Ovidio Nasón. ¿Monarquía o República? La historia siempre busca la respuesta.