SANCHEZ & CATILINA…?

Lla pieza universalmente más extendida como magistral lección de oratoria parlamentaria se la debemos a Marco Tulio Cicerón ( año 63 a de C), jurista, filósofo, escritor, político y orador romano quien interpelando en el Senado de Roma al senador Lucio Sergio Catilina le preguntó "¿ hasta cuando Catilina abusarás de nuestra paciencia ? Y como aclaración válida para todos los tiempos "la sociedad debe vigilar para que se descubra la verdad arrancando las máscaras de quienes pretenden engañarla". Es conocido por estudiosos de la historia y de la política que Catilina fue un político romano populista ansioso de acumular todo el poder sirviéndose para sus fines de "plebeyos" a quienes intentaba perdonar todas las deudas. Fin de la cita histórica. Año 2020 del siglo XXI después de Cristo. La que fuera provincia romana, la vieja Hispania se debate entre el miedo y la muerte a causa de una devastadora pandemia y la incertidumbre de un futuro impredecible. Los políticos de turno no logran ponerse de acuerdo en un esfuerzo conjunto para salvar la crisis, se observan serias limitaciones por zafiedad de unos, ansias de poder omnímodo de otros, incapacidad para vislumbrar la grandeza del servicio público, la cortedad intelectual de muchos de ellos, no todos, el ansia incontenida de revancha y viejas rencillas que salpican el escenario político de vileza, miseria y virulencia verbal y para bochorno de los ciudadanos de Hispania, la mayoría de ellos, salvo excepciones destacadas, muestran un deplorable espectáculo muy alejado del Senado de Roma. Si, parece obvio, me estoy refiriendo a la vergüenza nacional ante la televisión viendo el debate en el Congreso de los Diputados sobre la aprobación de una nueva prórroga del Estado de Alarma.

El resultado práctico ha sido que se ha aprobado la propuesta del Gobierno. El resultado político es muy explicativo como muestra de la debilidad del Gobierno por el voto negativo de sus socios separatistas de referencia, ERC y Junts per Cat, piezas clave para la continuidad de esta legislatura. Era evidente el ansia de poder de Catilina, ya sin togas ni ropajes, al descubierto de su ambición sin límites. En Hispania, el vacuo discurso del Presidente continúa alimentando la repulsa y deprecio a las fuerzas políticas con las que habría de conformar un gran acuerdo contra la crisis sanitaria, económica y social que ya presenta signos devastadores. Fue inútil buscar ansiosamente entre los oradores, allí no estaba Marco Tulio Cicerón que diera réplica a esta verborrea populista, agresiva y altanera. Unos políticos mediocres, unos más que otros, que no lograron entender el arte de la política en el límite de lo imposible que es donde estamos ahora todos los españoles.

Entramos así en la cuarta quincena del confinamiento o encierro domiciliario, liderados por la sonrisa cuadrada de Pedro Sánchez y la falsa beatería constitucionalista de Pablo Iglesias. Un binomio que está resultando tóxico para Roma y para Hispania. La potencia viral del odio no tiene caducidad en este viejo solar zarandeado por tanto aventurero que pisa el hemiciclo. En general estos que se llamaban a romper la era constitucional y el sistema político de libertades democráticas, se muestran como una calamidad dentro de esta calamidad. Y por ello hace tiempo que estamos en estado políticamente calamitoso y sin otro futuro próximo en lontananza. Los periódicos diarios, televisiones y radios nos informan, como pueden y les conviene de las cifras que aún nos atenazan de miedo con amargo sabor ante el desconfinamiento que comienza sin hacer previamente una evaluación científica oficial y creíble de la extensión del virus y ello por la manifiesta incapacidad del Gobierno para proveerse hasta esta misma fecha de test eficaces que hicieran posible el mapa real de la epidemia.

En tan críticas circunstancias fue cuando ante lo irremediable, el gobierno optó por prorrogar el encierro colectivo, infalible método hasta la fecha de evitar contagio. La pregunta de Cicerón sería, ¿hasta cuando Catilina abusarás de nuestro encierro? ¿ Hasta cuándo nos harás rehenes de tu imprevisión ?. Porque resulta evidente por estudios científicos solventes que hubo otras prevenciones y actuaciones que nos habrían aliviado esta situación más allá del límite. Evidentemente no habrá respuesta. Y escenificando la peor política posible, hemos de lamentar la forma y el fondo del discurso del Presidente del Gobierno que impertérrito sigue escupiendo a la oposición e insultando a sus dirigentes, tal vez porque le informaron que Cicerón estaba ausente del hemiciclo. Nada relevante en el Congreso de donde Sánchez salió más debilitado pero arrogante con su nueva titulación como Presidente de la Excepcionalidad en la que se escuda para vulnerar la transparencia y la mínima conducta democrática; los nombramientos de veinticinco altos cargos de la Administración por el sistema totalitario del "dedo protector", afectos al partido y sin que ninguno de ellos cumpla la obligada condición de funcionarios del Estado por oposición, la sospechosa inclusión de Pablo Iglesias en el cuadro político del Centro Nacional e Inteligencia (CNI) lo que resulta inquietante en muchos aspectos, y la vulneración y lesión de derechos constitucionales que ahora son motivo de querellas y demandas contra el Gobierno. Una sensación de desolación se extiende en un país que se considera desarrollado democráticamente. Y para mayor abundamiento, en ausencia de Cicerón el PSOE lanzó a la arena parlamentaria a su "mejor" Portavoz, una tal Lastra, de profesión Lastra. Puedo atestiguar que nunca he visto y escuchado tan escaso nivel político en el Congreso de los Diputados. Elevada a esta categoría por designación de Pedro Sánchez, la Portavoz recurrió a la vulgaridad para insultar a los dirigentes de la oposición incluyendo a quien había trasegado la incuria de votar afirmativamente la prórroga, Inés Arrimadas, mas explicativo Inés Arrimada al PSOE y Arrinconada en la opinión pública al triste papel de comparsa útil. Pero eso ya lo sabe Sánchez. Ya hemos dicho que de momento Marco Tulio Cicerón no se ha presentado a los españoles. Puede que espere el momento. Mientras tanto Catilina avanza en su campaña de turbiedades y Sánchez en la gobernación de esta España empobrecida y temerosa limitada en libertades y vigilada estrechamente en la crítica y la protesta por el Centurión de las fuerzas del Orden.

Con todo, los más perspicaces aplauden irónicamente que Sánchez & Iglesias estén al frente de la gestión de esta pandemia con los resultados conocidos de todos. Y señalan especulativamente que de haber correspondido esta gestión a un imaginario gobierno de centro derecha o derecha liberal, la izquierda extrema , comunistas y populistas ahora en el poder sin asumir el fracaso, posiblemente alentaran en las redes sociales esas hogueras inquisitoriales tan eficaces como nauseabundas y coherentes con su nunca negada voluntad revolucionaria llamaría a ocupar calles de pueblos y ciudades de toda España con manifestaciones "espontáneas" contra un gobierno "que deja morir a los ancianos y culpable de los treinta y dos mil fallecidos , todos ellos victimas del capitalismo" etc, etc. Y añaden los perspicaces que por razones también luctuosas en la matanza terrorista de la Estación de Atocha, sin alcanzar la escalofriante cifra de treinta y dos mil españoles fallecidos por el virus, se llenaron las calles de manifestaciones y protestas.