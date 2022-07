El Sahara, un rompecabezas para España

L AS políticas no concertadas y consensuadas con los diferentes países implicados en ellas, a corto plazo tienen consecuencias que se pueden convertir en conflictos graves para la estabilidad regional. La decisión tomada por el jefe del gobierno, en lo que concierne el Sahara Occidental, Argelia la ha considerado ir a contra pelo de la postura que tenía, de dar prioridad a una consulta de los saharauis, posición neutral y conforme a la declaración de España en la ONU del 26 / 02 del 1976. El representante permanente de España ante la ONU, informaba a su secretario general de que el Gobierno español ponía fin, a partir de ese día, a su presencia en el territorio del Sáhara Occidental e indicaba que: España se consideraba en lo sucesivo liberada de toda responsabilidad de carácter internacional respecto a lo relacionado con la administración de dicho territorio, al dejar de participar en la administración provisional que allí se había constituido (ver A/31/56-S/11997). Pero el Gobierno actual al reconocer que su antigua colonia sea un territorio autónomo de Marruecos se ha puesto en contradicción con la declaración del 26 / 02/ 1976 y posiblemente ha encendido la mecha de un conflicto mayor en el Mediterráneo y en el cual esté involucrado Argelia- Mauritania, Marruecos y España. Y me explico, la base de la crispación se debe a que Argelia ha buscado una salida al Atlántico a través del Sahara Occidental, la neutralidad de España alimentaba su esperanza, pero el cambio de postura de España ha cambiado todo. A la escalada diplomática de Argelia contra España se suma la económica, ya que España se planteaba revender gas argelino a Marruecos tras regasificarlo en España, Argelia lo rechaza y exige una revisión de los contratos de suministro de gas a España y que deben considerar, que el gas natural argelino entregado a España, solo lo pueda ser suministrado a los países mencionados en los contratos y que el incumplimiento podría dar lugar a la ruptura de dichos contratos.

El lunes 30 / 05 / 2022, el estado mayor del ejército de Mauritania anunció Acuerdos de cooperación Argelia-Mauritania a nivel militar y de defensa. El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Mauritania, General de División Hamadi Al Mulud y el argelino general de división Mahmud Larraba, mostró el nivel de avance técnico y metodológico en varias escuelas militares superiores para la formación de pilotos, ingenieros de vuelo y técnicos en Argelia al final de una visita de trabajo de siete días a Argelia. También el general Hamadi Al Mulud observó de cerca instalaciones militares de carácter industrial especializadas en la fabricación, mantenimiento y renovación de aviones y helicópteros del Ejército del Aire argelino. Argelia ha obtenido un corredor a través de Mauritania que le dad acceso al Atlántico. Pero lo grave es que Argelia pasa a la ofensiva en la extensión de sus aguas marítimas, España rechaza los límites marítimos propuestos por Argelia. Argelia, como Estado ribereño, según la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, tiene su mar territorial de 12 millas náuticas, su zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, su amplia plataforma continental de unas 200 millas náuticas y es probable que se extienda hasta 350 millas náuticas desde las líneas de base Para Argelia, este convenio, es la base legal para rechazar las reivindicaciones de España, que desea atribuirse el derecho a pescar en toda la zona que Argelia considera suya y para la cual pide establecer una frontera marítima en acuerdo con España, la cual se niega a dialogar.

Ahora Argelia refuerza su potencial ofensivo y defensivo (los S.500, más una DCA integrada Russo-Argelina ) en sus costas mediterránea y el misil cuádruple chino CM-302, con una velocidad de Mach 4 (cuatro veces la del sonido), de vuelo bajo que lo oculta de los radares y su trayectoria variable y un alcance máximo de 300 km, es casi interceptarle. Argelia, concentra su flota en estas aguas