Sánchez y Ayuso sacan el colt

Iván Redondo es una de las personas más influyentes en la España de hoy. El jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno tiene más poder que Mazarino y Richelieu, el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares, cuando la historia los convertía en retruécanos. Definamos, en el diario de la política, que es un superministro sin estar en el Consejo de Ministros: un vicepresidente a la sombra: alargada e infinita como el tiempo que justifica un libro, que siempre está abierto a la escritura. La influencia en Pedro Sánchez no halla fronteras: un alter ego sucesivo. ¿Es de izquierdas Iván el Terrible? Estudió Humanidades y Comunicación en la Universidad de Deusto y, entre 2012 y 2015, desempeñó el cargo de director del gabinete de la Presidencia del Gobierno de Extremadura con José Antonio Monago, que creo recordar que es del Partido Popular. Redondo es de quien le paga por los servicios prestados: traje, camisa y corbata: máscara márquetin, desde el pelo a los cordones de los zapatos. Está con Pedro I el Resiliente desde las primarias y lo llevó a la victoria frente a la Susana de Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez Zapatero y Eduardo Madina. Ahí comenzó el milagro, sin que la noche se enterara de que era de madrugada. No nos olvidemos de que también fue asesor de Basagoiti. Iván, entre un río y otro, entre la derecha y la izquierda, es el creador de la videopolítica: la imagen, antes que la ideología; el mensaje, como escenario de las redes sociales; el móvil, como plataforma de la nueva retórica; los medios digitales y las nuevas tecnologías, como estrategias comunicativas, las cuales conducen al liderazgo, después de haberle ganado la partida a Garri Kaspárov. La batalla de Madrid no se está celebrando en el terreno de Sánchez, ni de Ayuso, y menos aún en el de Illa o Ruiz Escudero, sino en el de Redondo y Miguel Ángel Rodríguez.

Afirman las lenguas afiladas y filudas (como se dice en Argentina, Chile y México) que Sánchez ha salido del laboratorio de don Iván, como Aznar y Ayudo han surgido de la sala de operaciones de Rodríguez, actual director del gabinete de la presidencia de la Comunidad: las banderitas, las banderas, la mascarilla; y el rojo de la presidenta, tal fuera una pasionaria de derechas. Sin ser John Wayne, ni Gary Cooper, ni Clint Eastwood, Pedro Sánchez ha sacado el colt 45. Isabel Díaz Ayuso, también, sin ser ni Maureen O`Hara, ni Marlene Dierrich, ni Jennifer Jones. ¿Quiénes ven el tiroteo como maquillistas, vestuaristas, tramoyistas y sonidistas? Naturalmente: el Terrible y el señor de las barbas floridas, como El peregrino de Alejandro Casona, sin que ninguno de los dos fuera El caballero de las espuelas de oro: o sea, Quevedo, don Francisco. La política se convierte, así, en una odisea, donde importan el poder, la apariencia y el teatro, aunque tenga que ser el de los hermanos Álvarez Quintero, en lugar del de Brecht o Ionesco: hoy alumbra, que mañana no se sabe. Los sombreros de copa se los han dejado puestos en la cabeza el líder y la lideresa, sin recordarnos la obra de Miguel Mihura, mientras don Quijote continúa su sueño de hidalgo. ¿Homo videns, la sociedad teledirigida de Giovanni Sartori en el escenario del día inmemorial? La foto del perfil antes que la palabra: «El pueblo soberano opina sobre todo en función de cómo la televisión lo induce a opinar». ¿El duelo al amanecer entre el Resiliente y la actriz de la Real Casa de Correos, en El Hormiguero?: «Cosas veredes, amigo Sancho, que farán hablar las piedras»: un enunciado, que no pertenece al Quijote, sino al romancero del Cid. Huxley entregaba a la hermenéutica una prosa que se hace introspección en las páginas de una filosofía que atraviesa el tiempo de Proust: «Cuando un pueblo se convierte en un auditorio y sus intereses públicos, en un vodevil; entonces, una nación se encuentra en peligro y la muerte de la cultura es una posibilidad». ¿Quiénes son Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez?: ¿el homo videns o el homo sapiens? ¿Y Sánchez y Ayuso?: Facebook, Geogle+, Instagran, Twitter, Linkdln, WhatsApp. Iphone 12 Pro Max u OnePlus 8 Pro. Pero los libros existen aún, a pesar de que los tesoros de las bibliotecas estén cubiertos de polvo silencioso y las editoriales sean nostalgia. El wéstern en Madrid continúa. Por videoconferencia y Skype. Redondo, antes que Sánchez; y Rodríguez, antes que Ayuso. Tales fuesen Burt Lancaster y Kirk Douglas en Duelo de titanes. ¿Y si, al final, el señor fuera un hipérbaton y la dama, una hipérbole en un sainete de Arniches?