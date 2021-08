Sánchez se fuma un cohíba

Casado, que no es actor, ni novelista, don Pablo, Pablete, como le decía José María García a Porta, que tampoco es cantante de rock, ni un protagonista de un relato cómico y literario, como aquellos que pregonaban a los cuatro vientos Tip y Coll. Pero Pablín, indaga acerca de la recta musicalidad de las palabras. Pablito, sí ha escuchado (y oído) las habaneras de los compadres Carlos Cano y Antonio Burgos: «La Habana es Cádiz con más negritos». «Cádiz es La Habana con más salero». Don Pablo no fuma puros como Rajoy, don Mariano, el señor de Pontevedra, ni cigarrillos, como los que fumaba Humphrey Bogart. Por ello mismo, cuando le dice al oído a Pedro Sánchez: «Diga usted conmigo: Cuba es una dictadura», el presidente del Gobierno, que tiene mano derecha, y que gobierna con la izquierda, se fuma un cohíba, como aquellos que Fidel reservaba para las ocasiones en las que los días eran noches, que destejían las horas en el aroma alba de los segundos, que vuelven y se van. Un cohiba (sin hiato y con diptongo) no es un habano cualquiera. Porque (o puesto que) es una marca, un símbolo, una semiología, una vivencia de la historia, la cual se remonta a sus orígenes, con el fin de descubrir la huella de los días en una literatura distinta, donde la revolución fue un grito de rebeldía en los momentos en los que la poesía se hace prosa y los espejos anónimos se empañan con el misterio de los instantes, los cuales parecen el humo del cohiba que Fidel Castro fumaba sin medir bien las distancias entre la dictadura y la democracia: el color limón del sol entre un Atlántico y otro; entre un diálogo entre Fraga y Castro: gallegos, los dos.

Un cohiba del Laguito, en La Habana, corresponde a una lexía, que los indios tahinos, pobladores originarios de la isla, y que Cristóbal Colón vio en 1492, Las hojas para elaborar un cohiba constituyen esa verdad misteriosa, la cual solo la filosofía sabe desentrañar para que nadie olvide después, antes y ahora, de dónde venimos y adónde vamos en olor de los siglos, que saben a tabaco y a madrugada, escuchando la canción de un velero entre Cuba y Cádiz, en el postrero momento en el que la libertad es un don incesante, que a nada se ata. Un cohíba es una tradición, un misterio sin resolver, un manuscrito, en donde unas hojas envuelven a las otras, una antología que las olas recitan en los silbidos del viento, un silencio cómplice, que habita las dos orillas del mundo, una odisea, que no es la de Homero, sino la de Fidel, un verso que percibe lo que la memoria nunca hubiera dicho al olvido.

Por ello mismo, Sánchez, que tiene mano derecha y que maneja la izquierda, como si fuere Rafa Nadal, en el tenis, o Messi, en el fútbol, se ha sentado en la puerta de la Moncloa para fumarse un cohiba, de la marca original, y, de este modo, escuchar mejor las habaneras de Carlos Cano y Antonio Burgos. Sánchez percibe que el humo de cada calada es distinto. Fumando un cohíba no tendrá que contestarle a Casado, ni usar la sintaxis benotiana para algo que no sea hacer resplandecer su propia figura. Entre Sánchez y Casado siempre habrá un cohiba: el humo y las sílabas que hacen marca en la historia. Entre Cádiz y La Habana. Con salero y con negritos. Con las llaves del poder bien echadas. Mar adentro. Antes de que regresara la noche.