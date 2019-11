Sánchez, en el trapecio

Nunca sabremos si don Insomnio Sánchez es un personaje cervantino o calderoniano; galdosiano o valeriano: balsaciano o flaubertiano. Su definición pasa por Kafka antes que por Dostoievski, por Tolstói antes que por Proust. Lo cierto es que, en la intrincada situación que vive la sufrida nación española, la novela y el cine, la política y el teatro constituyen un tráiler más propio de Alfred Hitchcock que de John Ford. Más de Rebeca que de La diligencia. Cuando el sopicaldo de siglas, que ha preparado Iván el Terrible, se ha puesto en la mesa de los comensales, Mikel Iceta se ha puesto el peluquín y ha comenzado a bailar por sevillanas en un tablao entre las Ramblas y el puerto de Barcelona, no sabiendo si mirar antes a Ezquerra que a Sánchez, a Rufián, antes que a Adriana Lastra: la nueva actriz, con Carmen Calvo, como hermeneuta del adjetivo progresista. El alero lleva camino de transformarse en trapecista o en funambulista en esta guerra particular de sinónimos y antónimos, de lenguaje figurado y artificioso, de registro ficticio y vano, en que deriva la escena política. Si don Insomnio cuadra el círculo de siglas y de intereses, de ambiciones y de pretensiones, de puñaladas y navajazos, de unos a otros, habrá que reconocer que, aparte de hábil y audaz, ladino y sagaz, como el zorro, en sus mejores versiones: sombrero, doble antifaz, pantalones con cubrebotas, cinturón, bandana, capa y espada, caballo blanco y galope, es un malabarista temerario; el cual, cuando parece que va a caer al abismo, eleva la figura y sale del desfiladero, tal como en un ataque de los sioux. Así fue en otras circunstancias y en otros momentos complicados, en los que los exquisitos comenzaban a preparar el entierro, como, si en lugar del conde Orgaz, fuera un maldito.

Sin embargo, esta andadura, con los independentistas, sin máscara y sin disfraz, con una retórica, directa a la yugular de la monarquía y del Estado, supone un triple salto mortal para Sánchez; un desafío y una prueba, que solo los que son protegidos por los dioses, el buda y la biblia son capaces de superar. Rivera abandonó el cuadrilátero, Casado sueña con soñar, Abascal va a lo suyo, Iglesias sonríe y espera que pase el tren para subirse y Oriol Junqueras pasa el tiempo en la cárcel, con la vista puesta en la manecilla del reloj. Intuye que, sin mover las fichas, puede ganar la partida de póquer. En este contexto de dudas sin resolver, ignoramos si la vida es sueño o divina comedia, Hamlet o Romeo y Julieta, Casablanca o Lo que el viento se llevó, Anna Karenina o El truco final, Orgullo y prejuicio o El pianista, La milla verde o El diario de Noah. Ningún testigo mejor que el tiempo para ver pasar el cadáver del enemigo, sentado en la puerta de la casa, con un cigarrillo como James Dean en Rebelde sin causa. La nación está en juego. El tablero del PSOE no es igual que el de Ezquerra o la CUP. Guerra firma un manifiesto y González afila la metáfora. La derecha y la izquierda no se entienden. Ni siquiera la propia derecha. Muchas preguntas y pocas respuestas. Aquellas palabras de Manuel Azaña retumban en horizontes aún lejanos; mas se aproximan con precisa certeza: «No me importa que un político no sepa hablar, lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla». ¿Es consciente Iceta de lo que dice en nombre del PSC? ¿Desconoce que el PSOE es un partido constitucional y contrario al independentismo en el diccionario de su existencia? Bien haría Sánchez en reflexionar sobre lo que va a prometer y no puede cumplir. Alero o trapecista, funambulista o jugador de póquer, percibe el significado literal de aquellos sintagmas, tan fielmente caligrafiados por la historia: «Roma traditoribus non premiat». Roma no paga traidores. Los días avanzan en su soledad. El equilibrista percibe el riesgo de la acrobacia. La nación no es un espectáculo, sino una realidad histórica, por ahora, llamada España. «Calla, calla, que Iceta se ha quitado el peluquín para bailar el blues rock». Ábalos, con su traje de padrino de la boda, y Rufián, como si fuera a firmar el divorcio, nunca serán los actores de Dos hombres y un destino. Sino dos muñecos de guiñol.