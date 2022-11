Una nación puede sobrevivir a sus tontos, incluso a los ambiciosos. Pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro "(Marco Tulio Cicerón, 106 a.c). Un pacto pergeñado entre distintas facciones de políticos sectarios y soberbios, sediciosos y corruptos se cierne sobre la política española. La ausencia de cualquier escrúpulo en la mente políticamente corrupta del presidente del Gobierno se une a los más tenaces enemigos del Estado para completar una maniobra cuyas consecuencias habrán de traer graves consecuencias a España y pra los españoles. La confabulación es una tradición en la historia de este desventurado país, pero ahora con la firma de Pedro Sánchez alcanza niveles de traición a su juramento y obligaciones contraídas; defender la integridad territorial del Estado, cumplir y hacer cumplir las leyes, defender la Constitución y la paz social de los ciudadanos y contribuir al prestigio y funcionamiento de las Instituciones del Estado. Todo lo ha traicionado en varias entregas de un libreto escrito hace ahora cuatro años cuando para lograr la presidencia del gobierno de España sin haber ganado unas elecciones, fue capaz de aceptar unos pagarés que está atendiendo con puntualidad para satisfacción de sus socios parlamentarios; Bildu etarras, PNV, golpistas separatistas de ERC, Juntos para el Latrocinio, y otros partidos rupturistas del orden constitucional y político que libremente se dieron los españoles en 1.978.

El anuncio de cumplir la decisión personal de Pedro Sánchez para eliminar del Código Penal el delito de sedición y tratarlo de ajustar a la tipificación de desorden público agravado, constituye un ataque frontal al espíritu de las Leyes y el equilibrio que supone una auténtica separación de poderes que rige las democracias y el mundo civilizado desde Montesquieu. El poder judicial es uno de los pilares fundamentales en este equilibrio, con esta añagaza es el propio gobierno de España quien desde dentro socava el ejercicio de control de jueces y magistrados de tal modo que cualquier democracia se convierte en tiranía tal como sucede en algunos países iberoamericanos. En aquellas funestas jornadas de octubre de 2017 en Cataluña la democracia española y uno de sus pilares fundamentales, el Tribunal Supremo, con las garantías procesales debidas y la aplicación de la Ley, fueron capaces de restablecer el orden constitucional.

La decisión del Ejecutivo de derogar el delito de sedición mediante reforma expresa del Código Penal sería un acto de traición contra el edificio constitucional y democrático construido durante estos últimos cuarenta y tres años, es también un acto de felonía contra el Estado de Derecho. Una acción que desprecia los cauces establecidos; Consejo de Estado y CGPJ cuyos informes se han eludido mediante artimaña que desprecia las vías establecidas , la sensibilidad mayoritaria, aborrece el consenso y solo atiende el "compromiso personal del presidente" que actúa de manera bochornosa en su beneficio político personal. De prosperar esta iniciativa presidencialista no habría en el futuro un medio eficaz capaz de proteger el orden público en situaciones similares. Sánchez, sus socios y diputados darían carta libre a los sediciosos, golpistas y separatistas embargados de fervor con la impunidad que se les otorga. El Estado español queda inerme ante quienes desde distintos intereses bastardos se dispusieran a atacarlo frontalmente desde las propias Instituciones del Estado.

Causa estupor que dos miembros del gobierno, magistrados de dilatada experiencia, contribuyan a esta traición por más que traten con frases alambicadas situarse fuera de responsabilidad. El gobierno decide colegiadamente y los diputados ejercen el voto libremente y es por ello que todos quienes desde distintas posiciones de representación aprueben esta reforma del Código Penal a la medida de delincuentes serían cómplices como colaboradores necesarios de esta nueva tropelía.

Motivado por la atonía y ausencia de crítica de una sociedad civil anestesiada durante años por las habilidades del marketing y la propaganda ,el gobierno se aventura en la temeraria acción de proteger a los golpistas y separatistas delincuentes condenados por el Tribunal Supremo. No ha bastado el precio de unos indultos cuestionados por organismos y por el propio Tribunal juzgador, ahora se trata de otra reforma expresa del Código Penal para "suavizar" las consecuencias penales del delito de malversación. En resumen, que aquel pronunciamiento y declaración institucional de independencia de Cataluña saldría gratis a sus protagonistas, no exclusivamente en la reparación penal de la culpa, sino que quedarían en situación de volver a ejercer cualquier actividad política disponiendo así de los elementos suficientes para iniciar otro proceso de independencia y atacar de nuevo la integridad territorial del Estado español. Con ser gravísima esta consecuencia directa no es la única que conseguiría la anunciada reforma. Otros condenados por delitos de malversación de dinero público, podrían beneficiarse de esta reforma del Código penal de tal suerte que reducirían los años de condena en asuntos ya juzgados y de tanta trascendencia como los ERE en Andalucía. Significados políticos del PSOE como José Antonio Griñán podrían eludir el cumplimento de la condena a seis años de prisión y junto a él los otros condenados. Asimismo, todos los políticos corruptos del PP, CiU, PNV, etc., también se podrían beneficiar de las rebajas de sus condenas de años de cárcel o evitando entrar en prisión. Cientos o miles de beneficiarios que estuvieron o están dedicados a la política y han malversado dinero público sonreirán ante esta nueva iniciativa legislativa. La Ley se infringió deliberadamente en el procedimiento de los ERE de manera fraudulenta por el que pudieron desviar a beneficiarios ilegítimos 670 millones de euros. No se discutió ni se pronunciaron los tribunales juzgadores de los ERE sobre si hubo beneficio personal de José Antonio Griñán ni los demás condenados, sino sobre la ilegalidad del procedimiento y la cuantía del dinero fraudulentamente utilizado a beneficio de amigos, en algunos casos familiares y empresas relacionadas con el PSOE de Andalucía. Beneficios que asentaron durante muchos años un régimen clientelar por el que todos los políticos en activo del PSOE resultaron beneficiados con los efectos económicos pertinentes. Como ejemplo del escándalo que supondría la pretendida atenuación del delito de malversación; ¿qué podría ocurrir con las codenas de quienes usaron el dinero público para comprar estupefacientes o complacer a algunas prostitutas de Sevilla?. Un disparate amparado en la concepción aberrante y personalista del presidente del gobierno, sus ministros y diputados sobre el Estado, sus Instituciones y sus bienes.

Los sediciosos y corruptos están ganado la partida, otro triunfo de Pedro Sánchez. Será por estos méritos que Tezanos le premia con ventaja en las encuestas del CIS.