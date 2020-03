Segunda carta al alcalde de la capital

Contestando en carta abierta, con ocasión de la concesión del chumbo verde por parte de Amigos de la Alcazaba, da la ocasión a la ciudadanía de conocer su versión, tal y como yo mismo le pedí en mi anterior carta y es de agradecer que nos exprese sus razones. Que usted ganó las elecciones es un hecho incontestable pero me parece un tanto excesiva su afirmación de que el desmantelamiento del Pingurucho (paso inevitable para su reubicación) y el traslado de los ficus, figurara en el programa electoral. En el mismo se habla de "Finalización de las obras de la Casa Consistorial y reforma de la Plaza de la Constitución". Sinceramente reconozco, Sr. Alcalde que yo estaba entre los ingenuos que creía que no se refería ya a los citados desmantelamientos y que había decaído este propósito por no existir el consenso necesario que usted mismo reclamaba. Esa remodelación estaba en coherencia, pensé, con el deficiente aspecto que la plaza presentaba y presenta, en algunos de sus rincones, por ejemplo, la desatención al mobiliario urbano y la conversión de facto del espacio bajo las arcadas, colindante con el convento de Las Puras en una especie de parking de aspecto marginal para vehículos del propio Ayuntamiento y de algunos proveedores. Esa remodelación incluiría también la restitución al paso de otro espacio bajo las arcadas, blindado y ocupado por un hotel; bien están las terrazas pero no hasta el punto de apropiarse de lo que es de todos.

Me complace su reconocimiento explícito a la gesta de Los Coloraos y al monumento que la representa y, justifica su traslado, para que gane en visibilidad pero ver es un paso previo para comprender y creo que el entorno que mejor contextualiza El Pingurucho es la Plaza de la Constitución. En mi anterior carta mencionaba que está en estrecha relación con la historia constitucional española y lo concreto un poco, sin ánimo pedantesco: el primer cenotafio de reconocimiento a estos mártires se levantó al amparo de la Constitución de 1837, siendo gobernador Joaquín Vilches, un destacado liberal progresista almeriense. Con la Constitución de 1869 se decidió construir un monumento más significativo en forma y lugar en la Puerta de Cádiz y a finales del XIX, llegó a su lugar actual. Ya sabemos y siempre es bueno recordar que el actual es una reproducción de aquel que fue demolido a los pocos años de implantarse la Dictadura del general Franco con ocasión de su visita a Almería en 1843, de esta demolición los almerienses cuentan muchas cosas que han pasado de generación en generación, algunas serían hasta graciosas

si no estuvieran unidas al recuerdo de aquel régimen oneroso. Algunas autoridades dijeron que estaba muy deteriorado el monumento para que lo viera el Caudillo y la mejor solución que se les ocurrió fue demolerlo. Otros cuentan que Franco preguntó si no había un monumento frente al Consistorio. Está claro que reponerlo en su lugar, al amparo de la Constitución de 1978 era un imperativo democrático ineludible, como así lo entendió la corporación en 1988, impulsado el proyecto por el entonces concejal de cultura y luego alcalde Fernando Martínez con el que usted compartió el homenaje a Los Coloraos hace tres años, lo que también le honra.

Por todo esto, la veteranía y las circunstancias históricas y simbólicas de la presencia del Pingurucho en la Plaza de la Constitución de Almería está justificada y, al releer estas líneas, antes de concluir, me asalta la duda de si lo que decía al principio de la falta de concreción de este proyecto en su programa electoral no sería un acto voluntario, dejando la puerta abierta a la búsqueda de ese consenso que antes reclamaba. Quizá vuelva a ser ingenuo viendo en su carta una velada referencia a ese diálogo. Si así fuese, correspondería a las asociaciones ciudadanas, a los colegios profesionales, a la universidad, a las organizaciones políticas y a los almerienses en general, recoger el guante.