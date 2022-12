Elpresidente de la sociedad estatal Correos ha decidido dedicar una serie de 135.000 unidades de sellos de correo para conmemorar el centenario del Partido Comunista de España. Los símbolos comunistas, la hoz y el martillo sobre los colores de la bandera de la II República española. Hay diferentes sensibilidades sobre este asunto, pero es actualidad y por ello precisa algún comentarlo. Habrá de conocer que la transición española se pudo realizar sobre la base de la concordia con una perspectiva de pacífica convivencia entre todos los españoles. Los políticos se comprometieron con la paz social, los españoles querían avanzar hacia un futuro donde todos participaran de la nueva democracia, para ello habían de perdonar a sus padres y abuelos por las atrocidades que se cometieron por ambos bandos contendientes en aquella guerra incivil. Por razones profesionales mi presencia junto a los protagonistas de aquellas jornadas, tuve ocasión de conocer a casi todos quienes desde ideologías distintas fueron actores de este cambio pacíficamente realizado sin precedentes en la política española. La paz y el perdón fueron las claves para que aquello se hiciera realidad. Conocí a Santiago carrillo, Marcelino Camacho, Teodulfo Lagunero, Ramón Tamames y otros dirigentes del PCE de aquellos años. Aceptaron asumir la realidad de un país generacionalmente alejado de aquella contienda. Asumieron también que y junto a ellos y otros políticos de izquierdas, significados políticos que tuvieron cargos de relevancia en el régimen franquista serían sus compañeros de viaje hacia la democracia. Y habré de decir que todos cumplieron. El PCE aceptó la monarquía parlamentaria como forma de Estado y los colores de la bandera española, sin el águila imperial que introdujo el régimen franquista. Lo demás es conocido; políticos comunistas fueron diputados y senadores y Dolores Ibárruri (la Pasionaria) por razones de edad, fue la primera mujer que presidió el Congreso de los Diputados en la nueva democracia. La aportación del PCE a la transición fue una innegable realidad que nadie habría de olvidar. Pero es igualmente cierto que el PCE arrastraba una historia suficientemente conocida, aunque políticamente fuera perdonada. La actividad de políticos y militantes comunistas antes y durante la guerra civil marcan páginas negras de la historia de España. Imposible ignorar que ocurrió en ciudades y pueblos en las zonas donde se sostuvo el gobierno republicano. Los Comités de Milicianos armados por el Gobierno de la República cometieron miles de detenciones, confiscaciones, saqueos, asesinatos y torturas contra ciudadanos civiles de toda condición, singularmente religiosos y religiosas, votantes o políticos de partidos de centro derecha, fieles católicos, burgueses y aristócratas y aunque resulte increíble, contra trabajadores y obreros que no se habían significado por sus ideas de izquierdas Estos hechos de la guerra civil, como los crímenes perpetrados por simpatizantes franquistas, "los nacionales", contra los "rojos" ymotivaron la Ley de 1.977 aprobada con gran alborozo en las Cortes españolas a petición del PCE, PSOE y otros partidos de izquierdas por el que las Cortes otorgaban la plena amnistía a todos los actores de aquellos crímenes. En sentido estricto no habrían de olvidarse ninguna de las atrocidades de aquella violencia si bien la democracia ha ejercido la generosidad del perdón para sus autores. Es por ello que cuando menos resulta cuestionable la conmemoración de un partido que participó muy activamente en aquellos crímenes lejos de los campos de batalla, asesinando en la retaguardia a pacíficos ciudadanos civiles; hombres jóvenes y ancianos, mujeres y adolescentes. Todas las leyes para que sean respetables y justas han de situarse en su ordenamiento y aplicación en la equidistancia ideológica. Si como ha ocurrido, ahora se conmemora cualquier partido involucrado en los crímenes de la guerra civil, se habrían de conmemorar a todos los que en esta democracia pluralista participan legalmente en política, sean de izquierdas o de derechas. Acudiendo al sentido común, lo que habría que buscar la acción pública sería llevar a cabo las acciones pertinentes para continuar disfrutando de la convivencia pacífica y la tolerancia que enalteció el inicio de la transición y debiera ser seña de identidad de esta democracia. Intereses puramente electoralistas y estrategias rupturistas vienen trayendo a la actualidad los peores recuerdos de los vivos y las peores acciones de los muertos. Todos fueron culpables, sin excepción alguna. Tras más de setenta años de investigaciones y estudios, miles de libros avalados por historiadores de diversas tendencias ideológicas, se puede conocer al detalle que ocurrió en España en aquellos trágicos sucesos durante la II República española y singularmente los años de guerra. La Ley de Memoria Democrática no viene a descubrir nada, lo más que puede lograr será trasladar el escenario de las atrocidades cometidas, que fueron muchas. De un modo u otro todos fueron culpables. Sobre la culpabilidad me atreveré a relatar algo que nuca habría mencionado. Siendo yo director de la Voz de Almería tuve tiempo y afán profesional por conocer sobre los crímenes en aquella provincia durante la II república y la guerra. En mi condición de periodista tuve acceso a archivos civiles y militares de la época. Puede por ello leer los legajos de los juicios contra quienes habría participado en las "sacas" y "paseos" en los pueblos de la provincia. Así pude dar noticia a los familiares de un dirigente socialista y varios comunistas sobre los juicios, los testigos, los documentos y otras pruebas que pudieron aportar a los procedimientos sumarísimos. Algunos de ellos fueron condenados a muerte "por delitos de sangre". Unos fueron ejecutados a otros les fueron conmutadas la condena por años de cárcel y más tarde se beneficiarían de las dos amnistías del régimen franquista. Un día me paró en la calle el hijo de uno de los asesinados en las primeras sacas de 1.936, me dijo que" conocía la identidad de los autores de aquel crimen que arrebató la vida a su padre tras varios días de torturas. Estuvieron pavoneándose durante años de aquellos crímenes," me dijo, Cuando le dije que había leído las sentencias de muerte de los autores me contestó algo nervioso;" no necesito saber nada de esto, porque habré de lamentar que fuera un tribunal quien llevara al paredón a esos criminales. Estuve esperando que fueran puestos en libertad para poderlos ejecutar personalmente uno por uno allí donde se hubieran escondido, ahora moriré con ese lamento". Ignoro que podrá sentir esta víctima de aquella guerra ,si aún viviera, cuando le ofrezcan un sello del Partido Comunista. Igualmente ignoro que reacción habrían de tener quienes habiendo sido víctimas del bando franquista habrían de enviar las cartas con sellos de Franco. Puede resultar agraviante editar ahora sellos del PCE, por las mismas razones.