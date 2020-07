Sencillez frente a simplismo

Dicen que todo cambia después de una crisis. Sin embargo, algo sigue igual. Pasaba con anterioridad a la pandemia, pero en estos últimos tiempos se perdió aún más el sentido común para vivir con naturalidad. Signo de ese bajonazo es el olvido de la sencillez y la implantación de la simplicidad en la producción compulsiva de normas con una ilógica segregación territorial y un pronunciado localismo intelectual.

En los años en que España recibía nuevas tecnologías era corriente acompañarlas de ayudas a la enseñanza para facilitar esos nuevos conocimientos a los usuarios. La Armada recibió muchas de ellas con la incorporación de buques de procedencia estadounidense, dotados de equipos cuyo manejo y mantenimiento requerían conocer técnicas y procedimientos nuevos. Aquellas ayudas a la enseñanza eran, en muchos casos, simples normas para hacer buen uso de los nuevos artefactos. En otras ocasiones eran una presentación sintética, al estilo comic, de las novedosas tecnologías. La utilidad de aquellos apoyos era indudable. Sin embargo, tanta simpleza llamaba la atención y producía incredulidad.

Por recordar algún ejemplo, traería una película de 16 mm en la que se narraba cómo emplear una balsa salvavidas ante el inminente hundimiento de un barco después de un combate. El inicio de aquella descripción, en español de Puerto Rico, decía: "Primero y muy importante: tirar la balsa al agua", para cerrar la explicación con otra frase lapidaria: "Soltar la balsa salvavidas del barco antes de que se hunda". Las dos eran obviedades… para españoles, educados con sencillez en una misma cultura, pero me temo que eran necesarias para usuarios simples de otros países del mundo donde se amalgaman gentes de muy distinta procedencia. Porque lo inequívocamente cierto para unos podría dejar de serlo para otros.

Transcurridas cinco décadas de aquellos recuerdos académicos, me encuentro paradójicamente de nuevo ante una situación parecida. Se me cuentan obviedades enmascaradas en sesudas explicaciones dictadas con engoladas voces. La percepción que tengo es un retorno a la escuela, pero esta vez con un bagaje de toda una vida, lo que cambia la perspectiva completamente. Así, se me enseña detalladamente, en video y audio, cuando usar la mascarilla, que me la puedo quitar para fumar, ¡ah!, y también para comer

o beber, y bañarme sin ella (será porque se moja), pero me la tengo que poner para ir desde la orilla hasta la sombrilla que planté a unas decenas de metros. Lo que es obvio se mezcla con el sin sentido.

Defiendo que se tomen medidas sanitarias pero a partir de informes técnicos, esos que todavía están en manos de las autoridades y se mantienen sin publicidad. De igual manera creo que los responsables de la sanidad pública deben convertir racional y razonadamente las recomendaciones técnico-sanitarias en unas únicas normas de obligado cumplimiento para todos. Pero, ¡eh aquí! que, ante una pandemia común para toda España, la ignorancia de los preceptivos informes y la multiplicidad de las administraciones, se saturó el territorio nacional con un desparrame de instrucciones y reglas de comportamiento. Visto en clave musical, se oye una orquesta que toca de oído, sin partitura ni batuta que la dirija. Y observado desde un prisma social, pesan los nacionalismos regionales más que las pautas nacionales. Las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco así lo corroboran: vencieron nacionalistas de derechas, seguidos de los de izquierda. Lo nacional decayó.

La pandemia tenía características de emergencia que, a falta de aplicar a tiempo el plan prediseñado que a buen seguro existía, se convirtió en una crisis social por el tratamiento político que se le dio. La realidad es que, con toda probabilidad, los sanitarios emplearon protocolos comunes en todo el territorio patrio y, con absoluta seguridad, hicieron un esfuerzo descomunal. Pero tan verdad es lo mucho que queda por analizar de la forma tan heterogénea y discriminatoria con que se reguló la vida de la sociedad. Se olió demasiado a conveniencia política e impacto mediático. Y créanme, para hacer un análisis serio, de nada sirven las comisiones parlamentarias porque, por naturaleza, están tocadas de poca ecuanimidad y mucho partidismo.

Después de lo pasado, espero que como Azorín, alguien piense en escribir normas para todos con sencillez, sin creer que los españoles son únicamente simples.