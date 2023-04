El Peronismo surgió en Argentina a mitad del siglo XX bajo el férreo liderazgo de un militar, Juan Domingo Perón. El modelo político fue el fascismo italiano fundado por Benito Mussolini como una escisión del Partido Socialista Italiano. Durante los últimos treinta años Argentina viene padeciendo gobiernos peronistas y sus devastadoras consecuencias económicas, sociales y políticas. Durante décadas el peronismo ha sido reinterpretado por diferentes actualizaciones y corrientes sindicalistas, en ningún momento de su historia se ha considerado un régimen democrático. El influjo populista fascista son las señas más identificativas del peronismo actual, bajo el yugo de la familia Kirchner que se vienen sucediendo en el poder a modo de régimen hereditario.

La proximidad ideológica con la pujante Falange Española y de las JONS , partido único en España en los años cuarenta del pasado siglo, así como la afinidad de Perón con el régimen franquista, impulsaron un acontecimiento de masas protagonizado por Evita Perón y su famoso viaje a España. En 1.947 España estaba aislada internacionalmente y aquel viaje fue un acontecimiento nacional donde la propaganda del régimen logró excitar emociones y simpatía en millones de españoles y argentinos. Los lazos entre el peronismo y el franquismo permanecieron intactos y la colaboración entre Argentina y España fue tan estrecha que Argentina fue el primer país que envió a España ayuda para paliar la escasez de algunos alimentos básicos como el trigo. Franco no olvidó aquella providencial ayuda de Perón y cuando este perdió el poder en 1.955 y fue obligado a exiliarse Franco le ofreció venir a España. Perón pudo disfrutar durante doce años de un exilio dorado en un chalet de la zona residencial de Puerta de Hierro de Madrid. Ningún otro país de Europa quiso acogerle. Peronismo y Franquismo, ahora Peronismo y socialismo comunista , las mismas alianzas.

El peronismo volvió a gobernar Argentina por "delegación" de Perón que continuaba viviendo en Madrid pero su tercera esposa María Estela, fue aclamada Presidenta de Argentina en 1.974 con episodios y modos de gobernar propios de una dictadura populista. Gobernantes de toda ralea bajo las siglas del peronismo han protagonizado los peores episodios de la política argentina en los últimos cuarenta años incluyendo la rocambolesca historia del cadáver embalsamado de Evita que viajó a España y que fue robado. Los últimos años de gobiernos peronistas en Argentina los ha monopolizado el Clan de los Kirchner. Néstor y Cristina como presidentes de Argentina han logrado tejer una extensa red de corrupción, malversación y persecución de políticos opositores al servicio del enriquecimiento familiar. Entre los miembros del Clan han amasado una inmensa fortuna que ha sido puesta de manifiesto en los juicios que enfrentan a Cristina Kirchner con la Justicia argentina. Finalmente ha sido condenada por varios y graves delitos, entre ellos defraudación de más de 1.000 millones de dólares al Estado que merecen la pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para quien fuera la todopoderosa presidenta peronista. La sospecha sobre su relación con el asesinato del Fiscal Alberto Nisman que la había acusado de encubrimiento de Irán en el atentado terrorista contra una congregación judía ha dejado un rastro de sospecha para millones de argentinos.

En esta situación de enfrentamiento de la ex presidenta con la Justicia y tras su reciente condena algunos políticos españoles han viajado a Argentina para participar en una campaña de apoyo a la más corrupta entre todos los presidentes de un régimen por naturaleza corrupto. La nueva izquierda española se tiñe de social fascismo y acude con fervor a defender una causa perdida, el honor de una ladrona condenada por ladrona por un Tribunal de Justicia. Así el "embajador de brazo largo" de todas las dictaduras del hemisferio Sur, Rodríguez Zapatero ha participado en un acto en Buenos Aires donde declaró;" los Kirchner forman parte de mi sentimiento político". ¿Qué coño entenderá este necio sobre los sentimientos políticos? Tal vez estos sentimientos tan personales tengan alguna compensación para mostrar tal fervor en una causa ajena. Animados por Zapatero también acudieron a elogiar la imagen de Cristina Kirchner, condenada por la Justicia; Dolores Delgado, Juan Carlos Monedero y como cabe imaginar en estos aquelarres, el ex juez Baltasar Garzón expulsado de la carrera judicial por prevaricación dolosa. Al parecer este grupito ha formado una banda coral que se desplazan de país en país donde haya alguna corrupción política en la jugosa tarea de "blanquear" lideres amigos en apuros. Eso también puede calificarse de otro modo que dejo a los lectores más avezados.

Trato de escudriñar los curriculum de los mencionados, la crema de la izquierda populista y fascista, me desplazo mentalmente a otros políticos de izquierdas que conocí en aquellos años cuando la izquierda española se parecía a la izquierda europea. Marcelino, Camacho, Gregorio Peces Barba, Simón Sánchez Montero, Justino de Azcárate , Nicolás Redondo, Alfonso Guerra, etc. Ninguno de ellos, tampoco el más desconocido diputado del PCE ni del PSOE hubieran viajado a Argentina para blanquear la imagen de un peronista a punto de entrar en la cárcel. Cabría preguntarse; ¿Qué otro estímulo podría motivar más allá del fervor militante a estos peregrinos "justicieros" para enlodazarse en una causa tan arriesgada como es cuestionar la independencia de la Justicia de un país amigo? Dejo la incógnita para mentes despiertas. La excelencia profesional y personal de aquellos que siempre estuvieron distanciados de todas las autocracias, ahora ha sido suplantada por unos profesionales de lo suyo. Un amigo poco dispuesto a culteranismos me dijo hace días; "no hay solución, los detritus de una sociedad descompuesta y sin rumbo son quienes marcan el paso de la política y frente a eso no hay respuesta política, habría de ser la propia sociedad quien fuera capaz de erradicar esta sarna".

España conoce bien la campaña de cierta izquierda contra los Tribunales de Justicia. Los errores legislativos puestos de manifiesto en la Ley SiSi, han permitido que casi 800 condenados por abusos sexuales, violaciones, incluso asesinato de sus víctimas hayan podido rebajar las penas. La respuesta coral de esta izquierda se reduce a que la ley la aplican mal los jueces machistas. Ahora, en Argentina ha sido condenada por un Tribunal de Justicia una política corrupta. Varios políticos españoles se han organizado para clamar por su inocencia cuestionando la sentencia condenatoria. El social fascismo internacional al igual que el comunismo, ha tejido una extensa red que abarca políticos, artistas, abogados, profesores etc, para quienes la Justicia. solo es independiente cuando se pronuncia en beneficio de estas ideologías.

Llamen a esto como quieran. Lean algo sobre la corrupción en Argentina y la fortuna de la familia Kirchner. Pronto tendrán un nombre en los labios.