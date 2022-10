¿Solución definitiva?

He comenzado el día con un desayuno excepcional; chocolate con churros, mientras desayunaba estuve buscando en los periódicos diarios alguna noticia que alegrara la mañana. Fracaso total. Después estuve buceando en los digitales, mas de lo mismo. Y durante el almuerzo hube de apagar los informativos. Con cierto agobio, se me ocurrió desempolvar una botella de Cardenal Mendoza Gran reserva y me serví una copa mientras meditaba como podría trasladar a mis lectores la sensación de cierta normalidad.

Amables lectores, con absoluta franqueza no ha sido posible. Los titulares señalan un panorama desalentador enfocado por analistas y tertulianos desde las trincheras y los bloques que se perfilan con total nitidez. Algo hay de cierto, como resumen apresurado se puede decir que vivimos en España, en Europa y en el mundo momentos excepcionales que no habríamos imaginado jamás. Una parte de Europa está en guerra, mientras el resto se prepara para la peor situación imaginable. Un submarino ruso cruza las aguas sigilosamente con un misil de enorme potencia nuclear. Otro misil balístico con carga muy destructiva ha sido lanzado desde Corea del Norte atravesando más de cinco mil kilómetros y sobrevolando suelo del Japón obligando a los ciudadanos japoneses a refugiarse bajo tierra. Estas maniobras plenamente agresivas son parte de una intimidación de parte de dos países con regímenes totalitarios; Rusia y Corea del Norte violando conscientemente la prohibición de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Después de ochenta años que se firmaron los acuerdos de Yalta, Europa y el mundo han de afrontar una situación límite mientras asistimos a otra guerra.

Habría que señalar algunos aspectos en relación a la anterior guerra mundial. No es totalmente cierto que ganaran las democracias europeas con EE UU como aliado decisivo. Menos aún que derrotaran a los totalitarismos que surgieron en el siglo XX; el fascismo y el comunismo. Las potencias vencedoras derrotaron al nazismo y al fascismo, pero por las necesidades de aquella guerra se forjó una alianza estratégica y como consecuencia de ello, entre las potencias vencedoras se encontraba un régimen comunista. El comunismo como sistema político alcanzó sus más aberrantes prácticas con los gobiernos de la URSS, singularmente bajo la tiranía de un genocida llamado Iosip Stalin. El fue uno de los firmantes de los acuerdos de Yalta donde los lideres del mundo se repartieron las áreas de influencia territorial y política. La URSS quedó reconocida entre los vencedores. Tras setenta años de horrores, en 1.991 la URSS se derrumbó como un cascarón hueco aplastado por sus propios fracasos. El célebre politólogo Francis Fukuyama pronosticó el futuro del mundo con cierta simpleza; el comunismo había sido derrotado en la guerra fría y la democracia y el capitalismo serían el futuro feliz de la humanidad. Después de años de experiencia tras la disolución de la URSS, puede afirmarse que aquel pronóstico fue un error.

Y en ese error se han movido los intereses económicos y políticos de las potencias occidentales hasta que en febrero de 2022 , Rusia, una pieza del tablero diseñado en 1.945 en Yalta ha decidido romper los equilibrios geoestratégicos y ha iniciado unilateralmente una guerra de conquista tratando de revalidar los derechos de invasión y ocupación de los reyes medievales. No solo es la amenaza presente de Vladimir Putin a una nación independiente y soberana, es un peligro mayor que se cierne sobre los países democráticos de Europa. Como vecinos más próximos y singularmente a EE UU como principal agente del orden establecido tras la segunda guerra mundial. Europa, es decir la UE no puede desligarse de esta alianza porque habremos de reconocer que la UE no tiene capacidad propia para afrontar y resolver estos retos desestabilizadores cuya mas flagrante expresión es la guerra de Ucrania.

He tenido ocasión de asistir a una conferencia de Boris Cimorra uno de los conocedores de la reciente historia de la URSS sobre la que ha publicado varios libros de extraordinario interés. Boris vivió y creció en la URSS, hijo de un periodista español exiliado en Moscú militante cualificado del PCE, hasta que pudo regresar a España en democracia. Nos ofreció sus opiniones con algunas conclusiones sobre esta guerra y algunos datos poco conocidos sobre Vladimir Putin y miembros de su círculo de confianza. Pudimos escuchar testimonios directos de Boris y su esposa nacida en Rusia sobre el alma y la mentalidad que empapa el pueblo ruso desde la euforia y el ansia de libertades tras la disolución de la URSS. Como la capacidad y experiencia de Putin en la KGB ha sabido maniobrar durante años y manipular los sentimientos de una amplia mayoría del pueblo ruso. Tanto es así que ha podido decidir sin límites sobre la vida o la muerte de millones de jóvenes rusos enviados a una guerra tan injusta como cruel.

La buena noticia por fin llega a estas líneas, la conclusión de este experto es que Putin va perdiendo la guerra desde varias perspectivas, no solo militarmente. Y se va aislando de sus circulo más próximo habiendo sido obligado a reconocer que se trata de una guerra de desgaste. Temiendo una derrota más amplia, cada vez mas solo en sus decisiones y con las incertidumbres de China e India entre sus escasos aliados, apenas cuenta ahora con la incondicional ayuda de Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela y con menguante euforia del régimen autocrático de Irán. Estas circunstancias están favoreciendo el avance del ejercito de Ucrania en todos los frentes, pero es difícil imaginar una victoria definitiva.

Un régimen totalitario, donde la corrupción generalizada se ha asumido como forma de gobierno está gobernado por un experto en las más siniestras prácticas de aquel sistema criminal al que Putin sirvió con lealtad hasta el último minuto. Algunos añaden síntomas de psicopatía y otros problemas de salud. Poco habría de perder cuando su poder mengua, su soledad se hace patente y su futuro está marcado por esta guerra hasta el fin de los tiempos.

Las potencias aliadas de Ucrania, casi todos los países del mundo habrán de encontrar medios para afrontar el problema a la altura de su gravedad. Según expertos se reduce a Putin, quienes ahora le rodean huelen el tufo de un perdedor. Alejado Putin del tablero , seria cuestión de pactar un alto el fuego y negociar las condiciones asumibles para las partes en conflicto. La guerra, ya se ha demostrado, no será la solución en ningún caso. El supuesto derecho de conquista y ocupación que se arroga Putin no puede prevalecer sobre los derechos de las naciones y los estados a mantener la integridad de sus territorios, su independencia y soberanía

En esta situación extrema, hay que suponer que EEUU y otros países, habrían de tener a su disposición medios suficientes para una solución rápida y definitiva. La amenaza a la paz del mundo es un eufemismo, no sería la paz, sino la supervivencia de la humanidad la que está amenazada.