Soluciones para el futuro

Si la «mentira» matara, en este periodo electoral, los cementerios estarían saturados, esta campaña me recuerda aquel cartel de mi peluquero, en el que se podía leer "Mañana pelo y afeito gratis". Ningún político ha tenido aún el coraje de hablar de la situación económica y social a la que los españoles tendrán que enfrentarse, la causa será la recesión o crisis que ya empieza a mostrar sus efectos, crisis bautizada por los políticos "deceleración" para suavizar la realidad de su contenido. En USA el Banco Goldman Sachs, informa de la aceleración de la salida de acciones de fondos americanos para conseguir dinero efectivo, también el aumento de la compra de oro son síntomas de que se buscan valores refugio. Goldman Sachs advierte que para la economía de USA es un peligro esta disminución de dinero en circulación. Según Goldman Sachs Group Inc las empresas cotizadas en Bolsa en 2019 han emitido 100 Mil Millones de $ US en acciones para lograr Dinero, esto las hace menos atractivas ya que sus beneficios a repartir en las acciones de la empresa, disminuye el valor del Dividendo por acción. La economía se encuentra confrontada a las nuevas tecnologías que van a invadir el espacio ocupado por el Hombre en el proceso del trabajo, es decir la automatización de los medios de producción con los mandos numéricos, la robótica y la inteligencia artificial sacarán al humano del sistema productivo, esto es una realidad irreversible, como lo fue la de las maquinas a tejer, que provocaron en Lyon (Francia) la revuelta de los "Canuts". La competencia y mantener el nivel de los beneficios, obligan a las empresas, a la concentración de los medios de producción y a la automatización para disminuir los gastos en masa salarial, el robot trabaja más rápido y mejor que un humano, no hace huelga, no se pagan cargas sociales, puede trabajar casi las 24horas del día, puede hacer varias operaciones distintas en el proceso de producción, si se estropea se hace el cambio del módulo deficiente en una hora máximo y de nuevo a trabajar, no hay casos como para el humano de enfermedades que obligan a encontrar un reemplazo y formarlo, esto ha sido pretexto para que la justicia haga una sentencia que rompe toda la protección Social, el obrero enfermo puede ser despedido, el robot no lo será ya que es una inversión de la empresa y que su "enfermedad" dura solo unas horas en el peor de los casos. El fundador de la Sociedad Investissement Bridgewater Associates, el señor Ray Dalio, ha declarado claramente que esta realidad traerá graves consecuencias políticas, sociales y económicas para las Sociedades occidentales cuya economía está basada sobre la relación Capital / Trabajo. En efecto, siendo el Capital la empresa y sus medios de producción que pertenecen a los inversores y el trabajo la fuerza de trabajo e intelectual que vende el humano, el cual recibe en compensación un salario y unas prestaciones que le permiten consumir los productos que se fabrican en diferentes empresas, este ciclo Capital / Trabajo-Salario Consumo, con los robots desaparece, millones de humanos que no tendrán los conocimientos que requieren las nuevas tecnologías no encontrarán empleos. ¿Qué soluciones aportarán los Politicos a este problema que ya está en nuestra puerta?, ya que han previsto y aceptado el despido inmediato por enfermedad, por qué no la inyección letal para todo aquel que no tenga trabajo, sería una solución ya que es imposible hacer guerras que destruyan selectivamente estos excedentes de mano de obra. Los políticos no se atreven a hablarnos de los recortes financieros que plantean en los presupuestos, cuando logren nuestro voto, echarán lágrimas de cocodrilo y nos dirán "no había otra solución" ¡Mentira! Si las hay, pero estas obligarían a cambiar el contenido Socio/Político y Económico de nuestras sociedades. Me duele saber el futuro negro que se perfila para nuestros hijos y nietos, estos Politicos solo defienden el Dinero y nos llevan a una catástrofe Social.