El Streand Nord-2, una espina a extirpar

Vivimos un momento histórico determinante, es la antesala de cambios irreversibles que conciernen las nuevas relaciones económicas a escala planetaria y que se definen de forma paulatina, ya surgen los países que dominarán las economías y las políticas mundiales. Hoy se han definido claramente el tándem Chin-Rusia en lo que conciernen las políticas económicas en común y los compromisos militares de defensa mutua. En este acuerdo confirman mantener sus independencias políticas en el ámbito nacional e internacional en lo que se refiere a relaciones y objetivos económicos de cada una de ellas. La UE se desenvuelve en otras condiciones, es decir está bajo la tutela económica y militar de USA que la ejerce a través de la OTAN. Esta situación perdura desde 1945. El comienzo de la existencia de la UE no fue acogido con agrado por USA, ya que fue impulsada por de Gaulle que expulsó la OTAN de Francia en el 1968. En el 1991 fue Paul Wolfowitz escribió un informe para el presidente Bush, padre, y le explicó que era necesario evitar el surgimiento de una nueva potencia que pudiera competir con USA. En ese momento, Rusia estaba colapsada en ruinas, era el período de Yeltsin, mientras que la UE estaba creciendo, por ello podemos deducir que lo que Paul Wolfowitz escribió implicaba que había que evitar que la UE pudiera crecer hasta el punto de competir económicamente contra USA. Desde ese momento, la Casa Blanca, utilizó la OTAN en lo militar para implicar la UE en su guerra en los Balcanes, atropellando el Derecho Internacional, más tarde en Iraq, utilizando la mentira. La UE supeditaba su actuación política a la voluntad de USA. La OTAN, en acuerdo con su tratado puede implicarse en los procesos económicas de los países adherentes al tratado. Herramienta utilizada por USA en la legislación europea para asegurar su presencia en la evolución de las instituciones de la UE, además de intervenir en lo económico y ello a través de la Comisión Europea cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos. Esta comisión es responsable de transponer las solicitudes de la OTAN, por ejemplo, en la UE, cuando se construye una carretera, esta debe respetar un estándar establecido por la OTAN, para que su calzada resista al peso de los tanques y otros materiales militares de la OTAN, igual en lo que concierne el armamento de los militares en los países de la la UE. Durante la construcción del gaseoducto ruso Stream 2. George Friedman, director general de STRATFOR, Council on Foreign Affairs de Chicago declaraba: "El principal interés de USA y por el que hemos librado guerras, la Primera, la Segunda y la Guerra Fría- ha sido para impedir la relación entre Alemania y Rusia, porque estas unidas, serían la única fuerza que nos puede amenazar económicamente pudiéndonos aislar. Y tenemos que asegurarnos de que eso no suceda". Estas palabras resumen una de las orientaciones de USA en lo que concierne su política exterior y podemos deducir que la crisis provocada utilizando Ucrania, en realidad concierne Alemania y debido al gaseoducto que conecta Alemania con Rusia, llamado Nord Stream 2. Washington considera este gasoducto como una amenaza a su primacía en Europa y ha tratado de sabotear el proyecto por todos los medios. A pesar de esto, Nord Street 2 siguió adelante y ahora está completamente operativo y listo para usar. Tan pronto como los reguladores alemanes emitan la certificación final, comenzarán las entregas de gas. La economía de Alemania se fortalecerá gracias a una fuente de energía limpia barata que remplaza la eléctrica de centrales Atómicas y al carbón, Francia pierde influencia ya que abastecía Alemania en electricidad, mientras que Rusia aumentará sus ingresos por el gas y fortalece sus relaciones con Alemania, de la cual más de 10 Mil empresas se han instalado en Rusia. Comprendamos porqué USA exige el bloqueo del Stream 2 como sanción a Rusia. Alemania y la UE serían las principales víctimas, ya que Rusia desviaría el Gas hacia China.