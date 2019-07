AL TENIENTE MATEU

En la madrugada del 26 de julio de 1986, dos granadas anticarro de carga hueca fueron lanzadas contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta (Guipúzcoa), sin causar daños personales ni materiales. La primera fue lanzada contra el cuartel a las 06.40 y quedó a una distancia de unos 50 metros de este. La segunda fue encontrada a una distancia de 200 metros. Hora y media más tarde, cuando una patrulla de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), al mando del Teniente Ignacio Mateu Istúriz, se encontraba inspeccionando la zona, una bomba-trampa oculta entre la hierba estalló y alcanzó de lleno al propio Teniente Mateu y al Guardia Civil Adrián González Revilla, que murió en el acto. Mateu murió poco después, mientras era trasladado en ambulancia al hospital vitoriano Ortiz de Zárate.

Adrián González Revilla había nacido en Cillamayor (Palencia) el 23 de noviembre de 1957, por lo que tenía 29 años cuando fue asesinado. Había ingresado en la Guardia Civil cinco años antes, y de ellos, llevaba cuatro destinado, como su superior el Teniente Mateu, en el cuartel de los GAR de Logroño. El Teniente, de 27 años, era natural de Madrid y estaba soltero. Ingresó en la Guardia Civil en 1981 y llevaba tres años en los GAR. Mateu era uno de los siete hijos del Magistrado suplente del Tribunal Supremo y último presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Canoves, a quien ETA había asesinado a tiros en 1978. Cuando Ignacio Mateu comunicó a su padre que quería incorporarse a la Guardia Civil, este, que entonces ya se encontraba amenazado por ETA, le aconsejó que se alistara en otro cuerpo de las Fuerzas Armadas, porque "con uno en la familia que esté amenazado ya es suficiente" (ABC, 27/07/1986). Por no contradecirle, Ignacio ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza con plaza en el Ejército de Tierra. Tras el asesinato del padre, solicitó como gracia especial a S.M. el Rey Juan Carlos I, el cambio de Cuerpo para pasar a la Guardia Civil, obteniendo el empleo de Teniente en julio de 1983 y siendo destinado al GAR con base en Logroño. El mismo día de su asesinato, el Teniente Mateu tenía previsto trasladarse a Madrid, donde iba a realizar un curso de idiomas durante dos años.

La familia Mateu Istúriz no sólo ha sufrido el asesinato del padre de familia, a manos de ETA en 1978, y de uno de sus hijos, el Teniente Mateu, también asesinado por ETA en 1986. El abuelo del Teniente, José Mateu Villalonga, también fue eliminado en los inicios de la guerra civil de 1936 por los que todos sabemos, pero callamos por la "memoria histórica". El diario ABC contó que, el mismo día del asesinato, la familia Mateu hizo pública una nota en la que pedía que no hubiera representación de autoridades públicas durante la celebración de las exequias, y que sobre el féretro se pusiera una Bandera de España sin escudo, porque ninguno representaba "la concordia nacional". El Teniente Mateu y el Guardia Civil González murieron en una España democrática, en un Estado de Derecho, donde un grupo de asesinos querían imponer su ideología por la fuerza de las bombas lapas, el tiro en la nuca y la extorsión del chantaje económico conocido por "impuesto revolucionario". No había un conflicto entre dos partes, nunca lo ha habido. Era y es un Estado de Derecho sometido a los ataques de un grupo terrorista, de asesinos, cuyos pretendidos objetivos ideológicos podían y pueden debatirse libremente en los Parlamentos Autonómico y Nacional. Nuestra Constitución así lo permite, aunque sea para ir incluso en contra de ella. Por tanto, no puede haber una equiparación entre víctimas y asesinos.

El Teniente Mateu y el Guardia Civil González cayeron cumpliendo con el deber que el Estado de Derecho les exigía. Los que los mataron, se habían autoexcluido de este Estado de Derecho. 33 años después de estos asesinatos, algunos pretenden reescribir la historia en base a una pretendida "guerra entre el pueblo vasco y el Estado español". Aun en este supuesto, el Estado no puede permitir que las víctimas sean los perdedores y los ganadores, los asesinos. Ni "blanquearlos" cuando ni siquiera han sido juzgados y han cumplido con la justicia. El Teniente Mateu y el que suscribe este artículo, somos compañeros de promoción, ambos pertenecemos a la 38 promoción de la tercera época de la Academia General Militar. Y escribo en presente porque su historia y la de todos los asesinados por ETA, sigue y seguirá viva en nuestra memoria.