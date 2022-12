Terribilis annus

La Javier Lambán ,Presidente de Aragón y veterano dirigente socialista ha señalado en una Jornadas sobre "Aragón y la España Territorial" que el ex Presidente de Asturias, Javier Fernández, debió ser el secretario general del PSOE. Mejor le hubiera ido a este país desde todos los puntos de vista, añadió. En su opinión Sánchez siempre entendió como asumible la asociación con nacionalistas e independentistas para gobernar. El PSOE celebró unas primarias, invento maligno donde los haya, y eso ha dado lugar a una contaminación populista, que de una u otra manera todos estamos sufriendo, a que en este país todos los partidos sean cualquier cosa menos estructuras democráticas". No cabe mayor critica frontal sobre los efectos nocivos de Sánchez como elemento contaminante de la política del PSOE y de España. Lambán ha descubierto al Rey Desnudo a pocos meses antes de unas elecciones que podrían ser decisivas para el futuro próximo de España. El futuro se anuncia inquietante para el mismo y para algunos de sus compañeros de partido en otras regiones que habrán de enfrentarse a las urnas cuando la tormenta legislativa propiciada por Sánchez y sus socios esté causando estragos. Los socios en cuestión son de sobra conocidos y ahora se sienten más seguros de la potencia destructora de aquel pacto de investidura. Pero aquí ocurre algo poco usual, Sánchez habrá leído las afirmaciones de su compañero Javier Lambán, sin mover una ceja habrá apretado la mandíbula y forzado una sonrisa, puede que se haya rascado la barbilla, y después es posible que haya hecho una anotación en su agenda negra, después habrá apretado el botón del despacho de Félix Bolaños y ambos hayan despachado este asuntillo con un mensaje encriptado a Lambán. El Gran Timonel hará posible que todas las piezas de su puzzle encajen en el tablero. Lo que afirma Lambán es de conocimiento público, pero en boca de un dirigente del PSOE tiene un valor, más allá de la estrategia electoral, que también. El posible descontento dentro del PSOE con su secretario general no ha producido hasta ahora ningún efecto visible, apenas manifestaciones en el ámbito privado que no se han mantenido firmes en ningún acto del partido ni en los órganos internos, memos aún en espacios públicos No cabe discutir que Sánchez acapara todo el poder que corresponde al partido y en consecuencia toma las decisiones a título de Gobernador Único. La situación no es muy distinta a lo que ocurre en otros partidos políticos, que como bien dice Lambán, carecen de estructuras democráticas efectivas. El resultado es que el amplio espacio de la democracia y sus órganos de gobierno y representación se manejan por un reducidísimo número de dirigentes afianzados en los cuatro principales partidos que manejan según sus propios intereses y criterios el presente y el futuro de España. Sirva de ejemplo el desparpajo de un ex dirigente político, líder de una exigua minoría quién a raíz del pacto de gobierno con Pedro Sánchez, el mismo fue nombrado vicepresidente de aquel gobierno y exigió al presidente de gobierno nombrar ministra a su propia esposa. Un matrimonio feliz; Vicepresidente y Ministra, dos por uno. Son esos detalles ejemplarizantes de la nueva política y de la nueva izquierda. Ni en tiempos de Manuel Godoy se ha conocido en España una historia similar

El panorama sin embargo presenta a corto plazo algunas novedades, el mes de mayo del año próximo tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas y es muy posible que en diciembre haya elecciones generales. Un año terrible aguarda a Sánchez. El PSOE se juega importantes capitales, ciudades y comunidades autónomas. A resultas de lo que ocurra en mayo, las autonomías que pueda perder o retener el PSOE y las ciudades que puedan cambiar de signo político, sería posible algún movimiento dentro del PSOE manifiestamente anti sanchista . Se trata de pura teoría política sin otra base que el sentido común. Pero algo de esto parece olfatear el fino instinto del actual secretario general del PSOE. No es casual la marea legislativa que semana tras semana viene condicionando el panorama político nacional. Aún quedan sorpresas en los cajones de presidencia del gobierno, todas con matices inquietantes y perturbadores, se trata al parecer de eso, de perturbar el normal funcionamiento del Congreso y el Senado, de los órganos institucionales de control y singularmente los Tribunales de Justicia. Todo indica una muy calculada salida con el mayor cobijo posible para los contratiempos que generalmente llegan cuando se pierde el poder. Entre otros no menos importantes, los recursos contra leyes, decretos y actuaciones del gobierno en estos últimos años pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional. Las prisas indisimuladas por precipitar los nombramientos de los cuatro vocales que corresponden en ese Tribunal, son claro indicio del deseo imperativo de forzar una "mayoría progresista" que pudiera interpretar la Constitución de manera" creativa". El primer aviso de lo imperativo de Sánchez ha sido la designación del gobierno de dos candidatos a vocales en el TC sin atender las mínimas apariencias sobre la independencia de los miembros de cualquier Tribunal. Imposible imaginar en un país democrático. Y además de lo anterior, comienzan a sobreactuar los agitadores y agitadoras de oficio. Va en el guion y el ADN de los protagonistas Así los últimos plenos del Congreso muestran un país fronterizo con Namibia. La carencia de lo elemental es manifiestamente visible en los gestos y discursos de algunas representantes del pueblo. No hubo en España, ni en los peores años del siglo XIX semejante caterva de ineptos/as dentro del Congreso. Para ejercer la tarea de representación parlamentaria no es necesaria la demostración pública de ignorancia e incultura. Ni de falta de educación. Me alegro mucho no estar profesionalmente en activo cuando había de asistir a las sesiones como cronista parlamentario en los años de la transición. No creo necesario hacer algunas comparaciones. Resulta deprimente para cualquier ciudadano asistir frente al televisor a estos espectáculos. Eso es lo que se consigue cuando se paga el precio convenido por los votos que sostienen el gobierno. Cuando estoy casi al final de este artículo una noticia que me hace sonreír salta en los periódicos digitales ; Javier Lambám se desdice de lo dicho, el desparrame verbal anti sanchista apenas le ha durado veinticuatro horas. Parece ser que no se interpretaron bien el sentido de sus palabras, pero en todo caso, reconoce que no estuvo afortunado y afirma compungido que es ante todo buen militante reafirmando su lealtad a Sánchez. Lo dicho, los efectos de la agenda negra y alguna sugerencia al respecto han tenido efectos fulminantes. Pocas veces un dirigente se muestra capaz de semejante humillación y servilismo. Mejor, cállese Sr Lambán. Habrá que reconocer que Sánchez ha mostrado mucha pericia y malicia para avanzar frente a la adversidad ¿Será capaz de sortear intacto el año terrible que le aguarda?