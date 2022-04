Testigo del Sáhara

Desde que nuestro presidente de gobierno cambió de repente nuestra política respecto a la ex colonia del Sahara, se han vertido ríos de tinta y los medios audio visuales no han cesado de bombardearnos con sus mensajes y comentarios adversos, por este golpe de timón inesperado e inoportuno que ha sido criticado por oposición, socios de gobierno y hasta por una parte del propio gobierno.

Siendo Capitán de Caballería, en septiembre de 1974 aterricé en El Ahaiún para incorporarme al Tercio D. Juan de Austria 3º de la Legión (el que está ahora en Viator). El acuartelamiento de Sidi Buya estaba prácticamente vacío y el Tercio se encontraba desplegado a unos kilómetros al norte de El Ahaiún. Mi presentación al Teniente Coronel Jefe del Grupo lo hice estando los dos en la posición de cuerpo a tierra. A continuación me hice cargo del mando de mi Escuadrón en la misma posición, tendido en un pequeño foso que me había preparado un legionario. La información de nuestros servicios secretos era que "una masa de vehículos blindados se desplazaba de norte a sur". La noche fue larga y un poco antes del amanecer sonó un disparo en nuestra línea y a continuación los fusiles y ametralladoras se unieron a la fiesta. Cuando amaneció encontramos a unos doscientos metros un burro acribillado a balazos. El radar había funcionado pero era poco preciso.

El 10 de mayo de 1975, un grupo de nativos sublevados hicieron prisioneros a cuatro Tenientes, 1 Sargento y once soldados de nuestro ejército, resultando muerto el soldado Ángel Moral, con lo cual se acabó la relativa tranquilidad de la que habíamos disfrutado durante algunos meses.

A partir de mayo, como decía, no cesaron las emboscadas y escaramuzas por parte de los saharauis. En Tifaritis en una emboscada resultaron muertos el Sargento Carazo, un Caballero Legionario y 5 Agentes de la Policía Territorial. La misa al día siguiente, ya casi anochecido, en el Patio de Armas del Tercio con los 7 féretros presentes es algo que no he olvidado a pesar de los años transcurridos.En otro ataque nocturno en el puesto de Tah, ya casi en la frontera sur de Marruecos, resultaron muertos el Teniente Luis Gurrea, el Sargento Diego Cano y 3 Soldados, todos ellos de Artillería.

En esta situación un Capitán del Tercio D. Juan de Austria, cuando realizaba un servicio de vigilancia en la zona norte cerca de Temboscai, inadvertidamente se introdujo en una zona minada, haciendo explosión una de las minas y resultando herido el propio capitán y un legionario. Al día siguiente su unidad fue relevada por mi Escuadrón y pude comprobar que habían tenido suerte porque había muchas minas contra personas y contra carro que el viento, al mover la arena, había dejado al descubierto. Al terminar mi misión en la frontera y reunirme con el Grupo en Aguiul Daora, hice un informe para el mando comunicando mi hallazgo. A primera hora de la mañana del día siguiente recibí una comunicación por radio para que pasara yo solo con mi conductor por el puesto de Daora, donde me esperaba el Capitán Valdés de Ingenieros, para que lo condujera al campo de minas. Yo iba tranquilo y confiado porque sabía que levantar un campo de minas es algo ante todo técnico y para ello contaba con la inestimable ayuda del Capitán Valdés. Sin embargo me mosqueé un poco, cuando mi colega sacó de su vehículo un rollo de cuerda de unos cien metros y nada más. ¿No traes nada más? le pregunté y él me contestó: con esto es suficiente.

El 18 de octubre el Capitán del Tercio Ángel Illescas, estando en misión de vigilancia próximo también a Temboscai, su Unidad se metió en otro campo de minas, haciendoexplosión algunas de ellas. El resultado fue un legionario muerto y el Capitán y 3 legionarios más resultaron heridos graves. El Capitán se vio obligado a pasar al Cuerpo de Mutilados.

No quiero olvidar la cantidad de sabotajes que realizó el POLISARIO en la cinta transportadora de FOSBUCRAA, inutilizándola en varios tramos, lo que nos obligó a dedicar otra Unidad del Tercio a vigilarla, pero la cinta tenía cien kilómetros de larga y era muy difícil tenerla controlada en su totalidad por la noche. Estos son solo algunos de los "hechos gloriosos" llevados a cabo por saharauis.

¿Acaso tenemos alguna deuda con el Sahara? Evidentemente NO. Pero dicho esto, añado que ni la forma ni el momento elegido por Sánchez ha podido ser más inoportuno.