Tezanos no es Arguiñano

Cuando veo la calva futbolística de José Félix Tezanos, pienso que, en una secuencia del tiempo, es Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, corriendo de un extremo a otro, para pasar el balón y pedir que se lo devuelvan, ya dentro del área pequeña, con el fin de regatear a los defensas y marcar, de tacón, un gol antológico, que deje al arquero en estado de shock; con la mirada perdida, tumbado en el césped, y con las manos agarradas a las redes, sin saber si detrás de la portería está el fondo norte o el fondo sur. Pero no: Tezanos es Arguiñano, en la cocina del CIS. Con su barba florida, su chaqueta de las rebajas, su jersey de cuello, su camisa arrugada, la mano izquierda en la barbilla y un bolígrafo en la derecha, parece un mago, el cual pretende que la verdad suya sea también la de los demás. Porque Tezanos es futbolista y cocinero, genio y figura, joven y viejo, sociólogo y malabarista, Tip y Coll, Ortega y Hegel, Orson Welles y Steven Spielberg, en una misma persona. Si la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es la dirigida por las confesiones de este pequeño filósofo, coincide con los resultados del 10 de noviembre, Sánchez no va a ser el Resucitado, sino el alero, que a va a salir a buscar a Tezanos para darle un beso en la calva y decirle: «¡Has convertido los panes y los peces en escaños, José Félix! ¡Eres un adivino, un nigromante, un vidente, un brujo, un prestidigitador, un profeta!». Si acierta, esa noche, lo sacan a hombros los sanchistas por la calle de Alcalá y, después, lo llevan, carrera de san Jerónimo abajo, hasta la Neptuno, para darle un baño, lanzarlo al aire y mantearlo. Como si fuera Zinedine Zidane, después de haber ganado la novena, cuando, sin dejar caer el balón, consiguió, a media altura y con la estampa de un atleta griego, levantar la zurda para colocar el esférico por la geometría de la escuadra, de manera tal que dejó al portero del Bayern Leverkusen en estado zen y mirando al buda, sin saber si decir ¡ay! o ¡ahí! ¿Y si el vudú se equivoca? Entonces, Iván Redondo tomará las de Villadiego, pondrá los pies en polvorosa, tomará las calzas y se irá al Caribe, disfrazado de jipi, sin parar de mirar para atrás, por el espejo retrovisor del taxi, camino del aeropuerto, por si viene Tezanos o alguien que se le parezca. Tezanos, a quien Alfonso Guerra llamaba Tenazas, es un personaje, a su pesar, de Pío Baroja o Cela, más que de Delibes o Umbral, por esa comicidad entrañable que aparenta, cuando los partidos de la oposición lo obligan a hilar frases y enunciados, uno detrás de otro, sin respirar. El director del CIS despierta admiración por esa fotografía de sabio despistado y viejo profesor, el cual hace inventario de los recuerdos en las aulas, sonriendo a la luz de una lámpara de pensiones del XIX; allá por la calle de la Montera. «¿Qué hora es ya, don Félix?». Y este personaje, de novela decimonónica, responde con astucia y agudeza: «Es la hora de la política, de votar a Pedro Sánchez, de votar a mi partido. Es el momento justo de demostrar que soy mejor que Arguiñano». Si a este señor barojiano no se le viera tanto el plumero, hasta Casado, Iglesias y Rivera lo invitarían a cordero al horno de leña en la antigua posada de la Villa, para que les explicara por qué, pudiendo serlo, no es Andrés Hurtado, ni el doctor Iturrioz, ni Julio Aracil, ni siquiera el mismo don Pío, paseando por el Retiro, sin boina. ¡Pero faltaría más!: don Félix es fiel cuando se afeita mirando al espejo y cuando ruega a los periodistas que guarden silencio en el interior de la sala de prensa. El reloj de la puerta del Sol marca el mediodía. Y este alquimista, con el maletín y la americana, baja las escaleras del metro. En su reflexión, trata de convencerse de que es el nuevo George Gallup. Alguien le pregunta, ya subido en el vagón: «¿Es usted Tezanos?». No se parece a Andrés Hurtado, ni a Iturrioz. Tampoco, a Mario o al señor Cayo. ¿Quién es, entonces, entre Pedro Sánchez y Carmen I, la Divina? Tal vez, el mago de Oz.