Tiempos extraordinarios

España, ya lo saben, salió hace cuatro años del tiempo político ordinario y estamos en pleno tiempo extraordinario, concretamente en tiempo pre electoral según la agenda y la liturgia del Dr. Sánchez. El manejo de esta agenda es un prodigio de sagacidad. Encaja casi todo en dicha agenda; el pronunciamiento escrito del Presidente del CIS, Jose Félix Tezanos pidiendo a los votantes que dejen gobernar al PSOE al que sirve fervorosamente desde un Organismo Público. También encajan las estrategias sin rubor de la Televisión pública; informativos, tertulias, programación..., todo orientado a un estado de opinión favorable a quien tan servilmente se postra Rosa Maria Mateo, musa agrietada de la transición. Con semejante ardor grupos de comunicación multimedia, tertulianos , intelectuales digitales y artistas que conocen bien como satisfacer sus gustos por encima del IPC . Y como guinda, la torticera maniobra en connivencia con la Abogacía del Estado, ahora " Abogada General de Gobierno" , una tal Consuelo Castro, que se ha pronunciado por escrito en sentido contrario que su mismo Departamento y que ella misma hace apenas dos meses. En tal sentido y mediante mutación de criterio por inhalación tóxica ahora se permite al Gobierno desbloquear y transferir a las CC AA 4.700 millones de euros. Es decir, antes de la pre campaña no era posible dicha transferencia, pero ahora cuando el viento sopla fuerte, si es posible y jurídicamente impecable.¡! Oh, Dioses benefactores¡!¿ cuántas criaturas alimentáis? . De momento son tres cargos públicos muy relevantes que ponen su alma en internet Como puede observarse, una sólida arquitectura soporta la agenda del Dr. Sánchez camino del triunfo definitivo y da sentido a los tiempos acelerados que vivimos. Como detalle ilustrativo, el anuncio de la hija de Juan Simón, en funciones de Vicepresidenta del Gobierno del inmediato ritual necrófilo exhumando e inhumando los restos sepultados hace cuarenta y cuatro años, circunstancia que va a encajar también en la liturgia electoral.!¡ Quien lo hubiera dicho, Franco embalsamado y en campaña arañando votos a favor de las listas del PSOE!¡ Para los maliciosos, tanta perfección enarca las cejas. Sin embargo, dos cuestiones relevantes pueden escapar a los prodigios de esta agenda y podrían influir de algún modo en este largo tiempo hasta el 10 de noviembre. La primera es la inmediata Sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos que fueron juzgados por gravísimas acusaciones ;rebeldía, sedición, malversación, incluso la proclamación de una República. La opinión generalizada es que habrá una condena con penas más o menos rigurosas que de manera cierta pondrá al Dr. Sánchez frente al espejo de su realidad y de la realidad tan inquietante que se anuncia en Cataluña. Pocos confían en que el garbo pinturero y equidistante de su Ministro del Interior vaya a servir de mucho en esta grave situación. Y la segunda circunstancia se cruza en el camino que señala esta agenda; El Parlamento de Andalucía habrá de llamar a los tres últimos Presidentes de la Junta en relación a investigar el presunto fraude , malversación y apropiación de fondos que manejaba la FAFFE, Organismo Público de la Junta de Andalucía. De este modo Manuel Chávez, Jose Antonio Griñán y Susana

Díaz así como otros Consejeros y altos cargos altos cargos habrán de comparecer y explicar en sede parlamentaria que ocurrió y cómo ocurrió y lo más importante, señalar a los presuntos responsables. Otras circunstancia adversa pone el foco a largos años de gobiernos socialistas en Andalucía, y ahora mismo la presunta trama electoral en Huévar (Sevilla) destapa un claro ejercicio maniqueo , nepotista y corrupto del poder . De ser esto cierto, quedan manchados años de gobiernos municipales donde la compra de votos desvirtúa la base de la democracia y nos retrae a épocas decimonónicas cuando el caciquismo controlaba Andalucía y España. Y para colmo queda abierta la remota posibilidad que tras dos años y 152 comparecencias se conozca la Sentencia del llamado caso de los ERE, que quedó visto para Sentencia el 17 de diciembre de 2018. Algo poco habitual ha ocurrido en este asunto, se trata de al menos 700 millones de euros supuestamente defraudados en sucesivos Gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía. Una larga y poderosa sombra ha cubierto todo este tiempo el manejo de este asunto, es de resaltar la cuestionada forma de actuar del Juzgado nº 6 de Sevilla cuya titular la Juez Núñez Bolaños ha causado baja voluntaria y el CGPJ ha abierto una inspección que se habría de practicar ahora mismo " a mediados de octubre" a causa de una denuncia " por faltas muy graves" en la instrucción de los ERES que ha presentado contra ella la Fiscalía de la Anticorrupción de Sevilla . Por esta y otras razones opacas, poca información y menos interés de tertulianos y cadenas de televisión, periódicos y digitales en Andalucía y en España. Nada que señale con la debida insistencia la importancia y la obligación de aclarar la más extensa corrupción que se ha conocido en Europa. Aquí se abre una interrogante que puede que el tiempo desvele; la inacción mediática de la oposición. Como ejemplo de esta ausencia, el silencio elocuente de Pablo Casado en el último debate electoral cuando señalando con el dedo fue acusado por Sánchez de la corrupción del PP. El silencio es otra criatura alimentada por esos Dioses que complacen a cargos públicos y también a quienes tienen como deber primero señalar y actuar contra las corrupciones allí donde las hubiera.

Con todo esto, y según sus augures, el Dr. Sánchez prepara con cuidado su coronación en Aquisgrán, meta de quien pretende el poder como objetivo vital. Ocurre que en este tiempo extraordinario se han colado algunos duendes malos que como en los cuentos de los hermanos Grimm, pueden variar el curso del relato y llegar a un resultado que aleje en el horizonte su destino y su estrella. La historia de España es una compleja sucesión de hechos inesperados. Adolfo Suarez, por citar alguien próximo conoció bien este destino que tanto influyó en su final. Y no es que le falten méritos al Dr. Sánchez para el arte del birlibirloque, fundamental en esta etapa política de España. Y como muestra suprema de ese arte hemos visto el lanzamiento de una nueva nave política que surca el espacio electoral en claro apoyo a la escuadra del PSOE. No será sorpresa que el Sr. Errejón se cuadre en posición socialdemócrata moderada tras las elecciones y deje por la borda los discursos tan próximos donde el cielo y la tierra habrían de rendirse ante quienes desde las filas del comunismo más destilado llegaban para arrancar a los oprimidos de las faldas de una falsa izquierda. La política y la vida son así, querido camarada, dijo Palmiro Togliatti al veterano Santiago Carrillo. Pedro Sánchez y Errejón, aún no habían nacido.