Trump rompe el orden económico mundial

Donald TRUMP se comporta con la economía mundial como un elefante en un bazar de porcelana china...nunca mejor dicho. Fue el 22 / 03/ 2018 cuando Trump firmo un memorándum que justificaba el aumento de una cantidad de 60 Mil Millones de los aranceles contra China, China replicó tasando más de 100 importaciones US. La "Guerra Comercial" empezó, el Pentágono designó a China como enemigo potencial de USA. A la intimidación económica y militar de USA, China a respondido vendiendo parte de la Deuda USA, negociando la compra de petróleo y materias primas con el Yuan respaldado por el Oro y no convertible, negoció el pago de sus exportaciones con la Moneda del país importador, en lo militar China mostró el 03 de agosto 2019 parte de sus misiles nucleares, su potencia nuclear iguala hoy la de USA. China ha cesado de comprar soja, maíz y trigo a USA, lo que va a causar un desastre económico al campesinado de USA, Brasil miembro en BRIC (sistema financiero de inversiones, junto a Rusia y China en particular) va abastecer China en Soja y Rusia en trigo, maíz y petróleo junto a Irán. El 5/08/2019, las principales Bolsas de valores han sufrido grandes pérdidas, Shanghái un 3%, Tokio un 4,5%, en Wall Street los valores comerciales y agrícolas perdían un 3%, las bolsas europeas también han sufrido. La bajada de las bolsas ha afectado en particular a 500 personas más ricas del mundo, entre las cuales Bernard Arnault, Marc Zuckerberg y el PDG de Amazon- que perdieron un total de 117Mil Millones de $US(105 Mil Millones euros), afirma Bloomberg... China ha añadido la bajada, de la paridad de cambio de su moneda frente al $ US y al €uro, esta decisión del Banco Central de China tiene dos objetivos, bloquear la compra por su Clase Media de productos de la UE y USA y sustituirlos por los fabricados en China lo que va a favorecer sus industrias y compensar la pérdida de exportaciones a USA y UE. China con la devaluación va a encarecer a los chinos su turismo al exterior ya que deben comprar un $US y € caro, esto va incitar al Turismo interno, también va aumentar el Turismo de los extranjeros. El Yuan más barato va a digerir gran parte del aumento de los aranceles puesto en marcha por Trump, ya que no tiene el poder sobre el $US dominado por la FED, los productos chinos se encarecerán para los estadounidenses. Alemania, motor de la Economía de la UE, sufre de esta Guerra, ha tenido una baja importante del índice PMI, y de la actividad del sector privado de producción, Caixin / Markit lo constata, Trump al firmar un acuerdo de exportación a la UE de carne con Hormonas, ha amenazado con imponer una tasa de 25% sobre la importación de Mercedes y BMW a USA, poniendo como tela de fondo las restricciones de la UE sobre las importaciones de productos agrícolas de US debido al control de los pesticidas. La evasión de $US de China es muy difícil, ya que su Banco Central ejerce un control acérrimo sobre la salida de Divisas, y las penas por su contrabando son muy duras, la prueba es que el sector de Servicios, que consumían muchas divisas está muy mermado actualmente en China. Las medidas de Trump han puesto en peligro el Comercio Internacional, provocará un aumento de los precios lo que rebajará el consumo y la actividad industrial. Las Consecuencias serán graves para USA ya que estos aranceles aumentaran el coste de las producciones de ciertos sectores industriales que deben importar acero y aluminio de Japón y China, se añade la Deuda Mundial que se eleva hoy a 240 Mil Billones. Tenemos aún la suerte de que el Petróleo se mantiene entre 59 y 60 $US el Barril, pero si Tremp toca a Irán, las consecuencias lo pueden llevar a un precio de cerca de 150$US el barril colapsando las economías occidentales. Inconscientemente Trump está participando al surgimiento de un nuevo Orden Mundial y al fin de la dominación de la Economía mundial por el $US. La pregunta es de saber si los Politicos actuales han comprendido que se ha iniciado el fin del Neoliberalismo.