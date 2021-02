Turquía otra vez

Con el fin de ETA, se estableció tranquilidad en España. Hoy vivimos angustiados por el Covid-19. Pero si el terrorismo se ha desplazado a Francia e Inglaterra, en verdad que la brigada antiterrorista nunca cesó su trabajo y han desmantelado en España varias células de terroristas dirigidos desde Siria e Irak. El terrorismo hoy tiene unos matices diferentes, ya que politizan la población musulmana en la UE y, en particular, en Francia, que es su blanco por su intervención militar en el Sahel contra los terroristas de Mali, Camerún, Burkina-Faso y Nigeria y de Libia transportados por Turquía, hecho consentido por USA que desea estabilizar à Francia en África Occidental. La infiltración en la UE de terroristas desde estos países se ha convertido en una realidad. Son ayudados económicamente a través de sus familias en África, adquieren complicidades entre la emigración, con dificultades económicas por la crisis en la UE. El riesgo es importante a medio plazo, la DGSE y la DGSI advierten del peligro que representa las políticas del presidente de Turquía, que utiliza los kurdos sirios contra Bachar y las contradicciones entre Rusia y Occidente. Francia es el blanco, por ser refugio de miembros del PKK, en lucha para obtener la independencia del País Kurdo, como fue decidido en Versalles, al disolver el Imperio Otomano. La DGSE y la DGSI, indican que ya el 5/01/2018, el Presidente de turco declaraba al Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) "Los Musulmanes de Francia están bajo mi protección, aquellos que los molesten me molestan a mí también". Una provocación a la soberanía francesa, en el 2021 después de varios tropiezos políticos entre Erdogan y Macron, los servicios de información indican el activismo de Turquía que desde Ankara infiltra con su embajada en Francia al MIT (espionaje turco), para controlar la emigración turca en Francia y las asociaciones muslmanas y a los franceses con origen turco o del norte de África y presentes en la política de Francia. Todos los profesores de escuelas privadas turcas están afiliados en el AKP. M. Valls, ninistro de Hollande aplaudía el buen entendimiento con Turquía, el cándido de Zapatero también, cayeron en la trampa de Erdogan. Hoy la diáspora turca es una sociedad dentro de la sociedad francesa, imposible de integrar ya que Ankara ha tejido una red de 670 asociaciones confederadas, cubren a Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, con estas asociaciones Turquía propaga su ideología y Erdogan impide que movimientos demócratas se constituyan en la emigración. Los kurdos Sirios contra Bachar. Las asociaciones presionan a los turcos ya franceses para que se eduquen en escuelas privadas turcas y recibir una formación radicalizada del islam. Estas asociaciones de enseñanza utilizan: la Elco que permite enseñar en Francia los idiomas del país de origen. Macron considera esta Ley un caballo de Troya y piensa anularla o reformarla. Turquía ha creado en Francia un organismo llamado Masarif, presentado como una federación de escuelas privadas, operando ya en unos 60 países pero que desean trabajar fuera de los programas nacionales franceses. La investigación de la DGSI pone de manifiesto que entre estos profesores se encuentran oficiales del MIT (espionaje turco): Ahmed Ogras, encabeza el CFCM y no esconde su admiración por Erdogan y ha saboteado la declaración que el presidente Macron solicitaba, de que confirmaran su respeto a los valores y leyes de la República francesa. Desde Alemania el Secretario General del CFCM Milli Gorus y Bekir Altas, dieron las directivas para impedir la declaración. También se ha detectado que la CCMTF que agrupa los 2.500 centros de culto religioso del islam en Francia pilota 250 con las directivas del Secretariado de los asuntos religiosos de Ankara que hoy tratan de imponer sus candidatos franco-turcos en listas Políticas de Francia en Estrasburgo, Colmar y Mulhuse. Otra vez Turquía representan un peligro cultural y democrático para la UE