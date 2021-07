Una UE sin identidad propia

La UE está ideológicamente enferma debido a que no ha sabido superar sus nacionalismos heredados desde la segunda guerra mundial, nacionalismos fascistas basados sobre mentiras que trataban de demostrar superioridades raciales o de cuna, se añaden viejos rencores extra-territoriales entre los países que la componen. El general de Gaulle y el ganciller Adenauer lanzaron la política de reconciliación de los pueblos alemán y francés, intercambios de jóvenes estudiantes en estudios culturales y durante las vacaciones (Erasmus vino más tarde) estos dos pueblos ya no se miran con odio pero si con resentimiento, indiferencia y escepticismo. Alemania para compensar los daños causados por los nazis en Yugoslavia y Grecia, trajo numerosos trabajadores de estos países a sus industrias, permitiéndoles los envíos económicos a sus familias, más tarde llegaron los españoles. Con la caída de la URSS y el fin del Pacto de Varsovia, los Políticos alemanes apoyándose en la OTAN, mostraron una vez más su verdadera naturaleza agresiva y expansionista, no respetando el derecho internacional reconocieron una Croacia en la cual políticos declaraban unilateralmente su independencia (imaginen que hubiesen hecho eso en España con Cataluña) Alemania buscaba un acceso al Mediterráneo a través de la Croacia y romper el cerrojo de los Balcanes para tener libre acceso a Grecia y su vieja aliada: Turquía, puerta del Medio Oriente. Los políticos de Francia encerrados en sus contradicciones, optaron por el seguidismo y lo perpetúan dejando que sea Alemania la cabeza económica y política de la UE. Ángela Merkel ha logrado políticamente y con algunas bombas los objetivos planeados en el 1940. Alemania vive bajo el paraguas atómico de USA y por ello es su caballo de Troya político en lo que concierne las políticas anti-Rusia, pero siempre tratando de preservar sus intereses económicos en lo que concierne la energía que le procura Rusia y también proteger a sus industrias instaladas en Rusia. Las intervenciones de Alemania junto a la OTAN, en Siria, Iraq y Libia ha tenido graves consecuencias para su tejido scocial, la llegada masiva de refugiados de estos países, en su territorio ha aumentado la población musulmana lo que ha provocado el aumento de adeptos a la extrema derecha nazi en Alemania, que había brotado de sus cenizas utilizando como chivo expiatorio, la emigración turca, cuya mayoría hoy ya tiene la nacionalidad alemana se añade las políticas agresivas y anti-democráticas del Sultán Erdogan que utiliza las emigraciones turcas en la UE como caballo de batalla para imponer sus peticiones económicas. Francia arrastra las consecuencias de su colonialismo que ceso en el 1962, pero cerca de 6 millones de magrebíes y africanos subsaharianos, un 70% de ellos junto a sus hijos tienen la nacionalidad francesa, un 90% se supone son musulmanes (la ley prohíbe indicar la religión de las personas), se añade que los hijos de los emigrantes de la 1era generación denuncian las discriminaciones económicas y culturales que sufrieron sus padres y que ellos sufren, ya que son el núcleo mayoritario de los parados y de la población en el umbral de la pobreza, 9 millones, lo nunca visto en Francia. Si cierta categoría de ciudadanos creen que la extrema derecha va a proteger sus pequeños mediocres confort, se equivocan, la extrema derecha los despojará en beneficio de las mayores fortunas, la UE difícilmente podrá resistir al éxodo de los posibles 200 millones de personas que van próximamente sufrir del hambre por las sequias que se perfilan en África. La huida ante el hambre y la sed ya han comenzado masivamente de Libia hacia Italia e irá sin duda alguna en "crescendo" y no son las guerras que hace Francia en África que pararan la huida del hambre de estas poblaciones. La UE es prisionera de sus contradicciones y de políticos mediocres que ponen un tapis rojo a la extrema derecha.