USA y China, conceptos económicos

Usa aún no ha comprendido que el mundo, es decir los países, no son las tribus indias a las que ellos se enfrentaron y sometieron gracias a su superioridad en armamento. Los pueblos de todos los países del mundo, tienen más historia, tradiciones y culturas que el pueblo de USA, si pueblo hay en esta federación de estados poblados por emigrantes de Europa, unos hambrientos, como los irlandeses que huyeron tras la epidemia que destruyó la patata en su país, holandeses, hispánicos mal tratados en sus países y despreciados por los anglosajones USA y los antiguos esclavos negros sufren del racismo, económicamente y culturalmente por las reglas US anglo sajonas. La "unidad" de esa diversidad se ha forjado gracias a una propaganda hábil de las elites económicas que dominan USA su discurso es "Nuestra Bandera símbolo de la Democracia que defendemos en el Mundo". No explican que en el 1917 vinieron a Europa trayendo la «gripe española" y cuando la Guerra 14/ 18, ya estaba ganada por Francia, Inglaterra, Portugal e Italia contra Alemania, Austria y Turquía, US, asentaba su dólar en sobre el franco oro. En la II Guerra Mundial (1940 / 45), US llegó a Francia el 06/06/ 1944 cuando ya la URSS estaba entrando en la Alemania Nazi. Las bombas de US destruyeron más a Francia que lo hicieron los alemanes en el 1940, US con su Dólar empeñó a Alemania y aun ocupa militarmente los Barton Barracks, Ansbach; el cuartel Pulaski, Kaiserslautern; cuartel Coleman, Mannheim y para el material Weilimdorf en Stuttgart y el Centro militar de Amelia Earhart en Wiesbaden, también el cuartel Husterhoeh en Pirmasens destinado a las fuerzas aéreas USA para sus intervenciones en Europa y África. En Bélgica USA mantiene una base militar en el cuartel Daumerie y a través de la OTAN mantiene efectivos en todos los países del antiguo pacto de Varsovia. Nos quieren hacer creer los políticos de la UE, que tenemos soberanía, cuando somos dependientes de US militarmente y económicamente por las exportaciones Dólar hacia US que manipula con las tasas según sus intereses económicos. La UE, cuando USA sanciona un país, los políticos de la UE, aplauden y sancionan mismo si esto va contra los intereses de los pueblos de la UE, hay que hacer lo que dice el amo. Finalizada la II Guerra Mundial, USA recuperó el Imperio británico, dominando el petróleo, a Francia la obligó a independizar sus Colonias. USA entró en Indochina francesa y se lanzó en una guerra durante 20 años, lanzó mas toneladas de bombas en Vietnam que durante la II guerra mundial, masacrando mas de un millon de civiles, hecho toneladas de defoliante (Agente Naranja), prohibido en USA, abortos, de monstruos. Los políticos USA, engañaron a su pueblo, proclamando que defendían la "democracia". El pueblo de USA protestó, y la Guardia Nacional mató jóvenes estudiantes de US que se manifestaban contra la "Guerra del Vietnam". Vietnam fue la primera derrota militar y política de USA. Pero los políticos de USA no han aprendido de la Historia; han repetido los mismos errores con Iraq, Siria, Somalia, Libia y Afganistán, creando miseria, destrucciones, muertos y refugiados, todo en nombre de la "democracia" ya nadie se lo traga. Sin guerras con cautela y respetando las culturas y condiciones socio políticas de cada país China teje su futuro económico, compartiendo el desarrollo a través de sus Rutas de la Seda. China es hoy el nuevo enemigo de USA ya que sus políticos no aceptan de compartir poder, quieren dominar el mundo e imponer sus reglas como lo hacen con la UE. La economía de China no depende de sus exportaciones hacia USA y la UE, ni tampoco del $ Rey, con su Mercado interno (Mil 400 Millones de Habitantes) China tiene un potencial de consumo para sus industrias, se añaden los mercados exteriores que no están en la órbita de USA y la UE. Occidente ha perdido la batalla Política, económica y militar contra China Rusia e Irán. Occidente debería colaborar con China en beneficio de los pueblos del mundo.