USA e Irán, ¿callejón sin salida?

La situación entre USA e Irán está saliendo fuera de los cauces lógicos de lo que debe de ser la Diplomacia, en efecto una potencia militar como USA que más es dispone de un arsenal atómico impresionante, lanza una provocación violando el espacio aéreo de Irán con dos aviones, uno no pilotado , un"Drone" seguido de un avión con 35 militares USA a su bordo, el "Drone RQ-4A " de un valor de 200 Millones de $US, con una tecnología que lo debía hacer invisible a los radares y sistemas de detección de defensa irania, el "Drone"fue derribado por un misil Suelo-Aire Khordad, de inmediato la Casa Blanca dio la orden de bombardear en la noche de jueves 20 a viernes 21, las instalaciones militares iraníes, operación bautizada « Enduring Punishment », esta operación estaba organizada desde el Estado Mayor USA, de las diferentes armas situado en Doha (Qatar) se equiparon unos 30 cazas bombarderos, se activaron 3 unidades de « Sistema de detección y de mando aéreo-portado » AWACS, y un centenar de drones desplegados desde las bases de Diego-Garcia (archipiélago de Chacos en el océano Indio) y desde Yibuti en el mar Rojo, el Estado de urgencia debia ser efectivo sobre todo el territorio de Israel a partir de las 1h30 de la mañana. USA desde Arabia lanzó un ataque cyber para neutralizar el sistema de mando de los misiles iranios, sin éxito, lo que suponía que el ataque podía generar una situación grave que tendría como consecuencia entrar en una fase de guerra total con todas las consecuencias, ya que USA no hubiese podido aceptar un ataque derrotado, cuya consecuencia hubiese sido la perdida de prestigio en la batalla de influencias que libra en Medio Oriente Occidente (principalmente USA) contra China y Rusia. La anulación del bombardeo de Irán 1H 30 antes de que se efectuara, enojó al consejero de seguridad nacional John Bolton, al Ministro de Asuntos exteriores Mike Pompeo y a la Directora de la CIA Gina Haspel, varios senadores Demócratas del Congreso intervinieron para que esa locura no tuviese lugar. Trump además de sus sanciones, que sabe serán sin efecto, advierte sin decirlo que podría utilizar la arma nuclear. Esto sería muy grave, ya que ignoramos la fuerza de replica de Irán, que si no tiene la bomba A, sin duda tiene un arsenal que puede arrasar las instalaciones petroleras de Arabia y de los Emiratos, lo que sería una catástrofe económica para Occidente, USA en particular pese a sus reservas actuales de petróleo. También sería un precedente ya que incitaría a países a dotarse de la Bomba A para garantizar su a Soberanías, el caso Corea del Norte se multiplicaría. Trump no busca una guerra convencional, trata de mantener una presión constante sobre Irán, política y militar sin olvidar el peso de la propaganda que utiliza las declaraciones amenazadoras de Trump, la finalidad es desestabilizar el Gobierno de Irán fomentando protestas populares debido a la precariedad que pudiese crear las sanciones económicas. Trump está comprometido en una campaña para ser reelegido y sabe que los ciudadanos de USA no quieren nuevas guerras como las de Iraq por ello continua la táctica de Obama, golpear países débiles con mercenarios o países que acepten hacer el trabajo sucio con el apoyo de los bombarderos US. USA pone en servicio su tecnología de guerra no sus "boys", Irán, arropada por China y Rusia, sabe que todo es cuestión de tiempo de medios económicos y de capacidad de resistencia politica. USA está bajo la presión de sus aliados árabes, feroces enemigos de Irán, si USA no actúa, perderá su credibilidad ante estos aliados que solo vociferan desde la barrera. Irán no es el ejemplo a seguir en lo que concierne los principios democráticos, pero los aliados de USA de Medio Oriente tampoco lo son, sobre todo, cuando principalmente sus contradicciones con Irán son religiosas, lo que no justifica una guerra. La razón debe prevalecer sobre la soberbia y afán de dominar.