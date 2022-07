El USS maine y la energía azul

Hay hechos fortuitos que, en manos de la política se convierten en detonantes de una crisis o de una guerra. La explosión de USS Maine en la bahía de Santiago de Cuba en enero de1898 fue uno de esos acontecimientos que, bien manoseado periodísticamente por William R. Hearst, permitió poner a la opinión pública estadounidense a favor del independentismo cubano de la época y a la española ante la duda de lo sucedido.

Debieron pasar más casi noventa años para que saliera a la luz la verdad de lo sucedido y lo hiciera de la mano, precisamente, de un oficial de marina de la US Navy, el almirante Hyman G. Rickover. El informe "The USS Maine: an examination of the technical evidence bearing on its destruction", redactado a lo largo de seis años y firmado en 1975, sirvió para poner las cosas en orden. Un estudio científico y técnico, basado en evidencias recogidas tras el hundimiento del buque y de la recuperación del pecio unos años más tarde, despejaba toda duda sobre lo acontecido.

Si se atiende a las teorías de Von Ranke, el historiador alemán del siglo XIX, está claro que un estudio de tal naturaleza solamente lo podía realizar alguien con una mente liberada de prejuicios e hipotéticas premisas, sustentada en un profundo conocimiento del arte naval, enfocada a la salvaguarda de la vida de la gente de mar en sus tareas cotidianas y descubridora de las tendencias en el desarrollo tecnológico. Así, de esa manera se llega al origen del problema, en este caso al motivo de la explosión, sin dejar que las presunciones difuminen las realidades.

Nada se puede despreciar de este informe y mucho menos de la persona que lo redactó. Y, para entenderlo, bueno es mirar la otra faceta de este marino estadounidense, padre de la marina de propulsión nuclear, tal y como reza su epitafio en el cementerio de Arlington, la que fuera la casa solariega del General Confederado Robert E. Lee, convertido en lugar de descanso eterno de quienes sirvieron a su patria con honor.

Y es precisamente ese interés por las nuevas formas de energía las que llevaron a este emigrante polaco (o ruso. ¡cambiaron tanto las fronteras polacas en el siglo XX!), repartidor de telegramas de la Western Union en Chicago, alumno de la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis y submarinista durante los primeros años de su trayectoria naval, en ingeniero

electricista por la Universidad de Columbia y, más tarde, asumir el reto de vincular la propulsión naval con la energía nuclear a bordo del USS Nautilus, el de verdad, no el del Capitán Nemo de Julio Verne, y más adelante en buques de superficie y portaaviones.

El uso de nuevas fuentes de energía, desde la eólica hasta la nuclear, con la de minerales fósiles (sólidos como el carbón, líquidos como el petróleo y etéreos como el gas natural) por medio, plantea el equilibrio entre el beneficio para el desarrollo humano y el riesgo para todo lo que lo rodea, eso que se dio por llamar en el siglo pasado: el medio ambiente. Y por aquello de que se eligió el color verde para distinguirlo políticamente de otras opciones azules o rojas, tan conservadoras ambas en sus postulados, se consideró tal tonalidad para calificar aquellas energías que, en primera derivada, reducían el riesgo a cero. Sin embargo, algunas de ellas, tienen pendiente pasar la cuenta del riesgo con un pago diferido en el tiempo del impacto en el mundo verde.

Hay pocos ámbitos de la actividad humana libres de todo accidente. En la mar, fuera de las pérdidas en combate, se pueden incluir también infortunios. El caso del USS Maine fue uno de los de mayor impacto tuvo porque sirvió para justificar una intervención militar que hizo desaparecer la soberanía española en el Caribe y el Pacífico. Si un accidente sirvió para cambiar la situación, hay que pensar que un no-accidente puede modificar la percepción política sobre la energía nuclear. Hoy pervive la herencia de este almirante: un registro de accidentes vacío; tras cincuenta años de empleo de la energía nuclear en las plantas propulsoras de portaaviones y submarinos.

Los hechos sirven para desarmar prejuicios. La discusión sobre la energía nuclear en tierra podrá seguir durante años, tantos como la obcecación humana lo mantenga. Sin embargo, si verde es el color de la tierra, nadie podrá negar el color azul de la energía nuclear en la mar que, bajo los postulados de ese almirante, es tan segura y sostenible como la que más.