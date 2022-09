Ucrania, un futuro comprometido

Muchas veces, un conflicto se origina por la influencia que puede tener el factor religión. La religión cual sea, crea una ideología común que facilita la cohesión de poblaciones con diferentes culturas dentro de un territorio. Ucrania se compone de poblaciones católicas de origen Polaca, austro-húngara y alemanas y también de rusófilas y de la minoría rumana que son ortodoxas, herencia de la conversión en el siglo 10 del príncipe Vladimir que reinaba desde Kiev sobre las tribus Rus que eran paganas y debía unificar. Desde el concilio de Florencia, bajo el Papa Eugenio IV del 1438 /1939, se consideró que influyó sobre Ladislao 1ero, de la familia de los Habsburgo rey de Bohemia para negar ayuda a Constantino XI, matado y derrotado por el Otomano Mehmet II, poniendo fin al Imperio de Bizancio el 23 /05 / 1453. Este hecho agudizó la rivalidad entre los católicos y los Cristianos de Oriente (Ortodoxos). Las contradicciones también políticas e ideologías, se opusieron, cuando entre la población ucraniana católica de Galicia se fomentó el Partido de extrema derecha a principios del año 1930 y que se integró en la Organización Militar Ucraniana (UVO), comandada por Richard Yari, junto al líder de las tropas de asalto Ernst Röhm, tras haberlo negociado con el Partido Nazi germano. En los documentos de la comisión canadiense contra los crímenes de guerra, confirma qué en el 1943, más de 80.000 voluntarios de Galicia (Ucrania) se alistaron en las filas de las SS se cita así: "Se alistaron en esta división, por odio a los rusos. La importancia del colaboracionismo ucraniano permaneció mucho tiempo en secreto en la propaganda soviética de posguerra. Pero, a pesar de ello, los datos del mando alemán y los historiadores rusos coinciden, en el número de voluntarios ucranianos que participaron en preparaciones militares junto a los alemanes (Wehrmacht, SS, policía) y que asciende a 250 Mil. Los Ucranianos y Polacos Nazis, participaron en el exterminio de 6 Millones de Judíos y más de 2 Millones de Rusos y unos 500 Mil Síganos y gitanos en los campos de concentración como Treblinka, Auswichtz, Buchenwald, Gueto de Varsovia, Dachau y Mauthausen, donde fueron asesinados 6 Mil republicanos españoles. La ideología fascista de Stepan Bandera, perdura y Kiev hoy la honora con celebraciones en la ciudad ucraniana de Lviv, que fue donde nació Bandera. También Zalensky anunció este mes que el próximo año sería el "Año de Stepan Bandera", ha sido criticado por Israel. La Agencia Judía de Telégrafos, informó el jueves que en el país (Ucrania) en el 1 de enero se comemorá la memoria de Stepan Bandera, fascista Nazi ucraniano que se asoció con los nazis alemanes en la 2da Guerra Mundial. En julio, los activistas israelíes presentaron una petición ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel, exigiendo que su país deje de exportar armas a Ucrania, informó Haaretz. Su petición afirmaba que se habían entregado muchas armas a combatientes que habían defendido ideas neonazis. El 1º de diciembre 2021 fue presentada en la ONU una petición de condena a los crímenes Nazis y fascistas y el que se hiciese apología de sus líderes, fue rechazada por Ucrania y bloqueada por USA pese a que 165 países sostenían esta propuesta. Que podemos decir ante el comportamiento de un Occidente que empuja el pueblo ucraniano a la masacre y los pueblos de la UE a la miseria. Concluiré con una citación de Maximiliano de Robespierre: " Vosotros, legisladores, recordar que no sois los representantes de una casta privilegiada, sino los del pueblo francés, no olvidéis que la fuente del orden es la justicia, que el garante más seguro de la tranquilidad pública, es la felicidad de los ciudadanos, y que las largas convulsiones que desgarran a los Estados no son más que el combate de los prejuicios contra los principios y del egoísmo contra el interés general; del orgullo y las pasiones de los poderosos contra los derechos y las necesidades de los débiles. Comprenda quien quiera.