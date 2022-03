Ucrania, lo que está en juego

N0 falsearé mi opinión entrando en la trampa emocional de "Derechos Humanos" o democracia, ya que cada potencia los manipula según sus intereses económicos o políticos. Tampoco aplaudiré a uno u otro de los beligerantes, la Guerra solo la sufren los pueblos y de ellos los más débiles. Lo que hoy se juega en Ucrania no es su independencia, ya que solo las Potencias disfrutan parcialmente de ello, está en juego la definición de la nueva geopolítica, el fin de la supremacía de occidente sobre las políticas y economías a escala mundial y en particular el liderazgo de US y el $US en los intercambios comerciales en el planeta. Para US era necesario eliminar esa tendencia de perdida de su influencia sobre los países de la UE que ella domina políticamente y militarmente desde 1945 gracias a la OTAN. La dependencia de la UE del gas de Rusia, la acercaba a este país en sus relaciones políticas y económicas, creando las condiciones para convertir a Rusia, en una gran potencia económica y política junto a China y contra los intereses de US. La OTAN se posicionó tratando de instalar sus bases de misiles con cabezas nucleares en Ucrania a 8 minutos de Moscú. Putin aprovechando el conflicto armado entre Kiev y la provincia disidente del Dombás ha invadido Ucrania bloqueando la expansión de la OTAN ante sus fronteras, lo que le hubiese roto su independencia política e incluso económica exterior. La amenaza de guerra nuclear si la OTAN interviene en Ucrania es real, sería el apocalipsis. Occidente se defiende con armas económicas y políticas que a corto plazo van a fragilizar las economías de los diferentes países de la UE. El sistema bancario de la UE es muy frágil, el BCE, cuyos accionistas son los Bancos centrales de los diferentes países de la UE tienen un balance muy negativo frente a sus activos, lo que provocará tras el aumento de los intereses un posible desplomo del sistema financiero de la UE. El endeudamiento público y privado en los países de la UE, a lo que se añade una regresión económica van a ser un acelerador para una probable burbuja de las hipotecas como en el 2008, a causa de los impagos que se producirán debido a las medidas económicas tomadas contra Rusia por la UE, estas van agravar el desempleo. Putin antes de lanzarse en la aventura militar ha medido las consecuencias económicas, su Gas y materias primas abastecerán China con la que ha firmado un Contrato para construir un nuevo gasoducto que atravesara China, también Rusia utilizará el sistema de pagos chino para sus Bancos privados del Swift y lo más importante es que detiene las mayores reservas de oro en sus Bancos para garantizar su moneda devaluada arbitrariamente por la UE y USA .Rusia no tiene prácticamente ninguna deuda exterior y en sus intercambios comerciales en Eurasia, un mercado de 2 Mil Millones de personas, los hace en las monedas reciprocas indexadas sobre el valor del oro. Si la UE paga hoy más caro el Gas, es porque el Euro Baja y el Oro sube. El señor Bidem ha impedido que el Presidente Zalensky se rinda ante Rusia, lo que ha provocado una avalancha de sanciones contra Rusia que tendrán muy poco efecto sobre ella ya que China y otros países la abastecerán y mantendrán su economía a flote. Rusia ya ocupa más del 30% de Ucrania, el ejercito ruso en las puertas de Kiev al Norte espera la salida de los civiles de Kiev y el fin de las operaciones en Odesa y el sur de Kiev para entrar y tomar la ciudad militarmente. La UE se ha metido en un corredor sin salida ya que USA rechaza las peticiones de una Rusia a la que militarmente no puede doblegar. Ucrania será ocupada por Rusia pese a los pataleos de occidente. Los pueblos de Ucrania y de la UE son victimas de esta lucha por el reparto de los poderes económicos y Políticos en nuestro planeta. Mientras que Ucranianos mueren, en las altas esferas de las financias chinas, rusas, US y la City ya négocian de como se van a repartir el cadáver económico de la UE.