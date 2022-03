Ucrania, un país a recomponer

Desde hace unos 22 días, no paran de hablarnos de Ucrania sin darnos detalles sobre este país, lo que nos permitiría mejor comprender las causas que han provocado este conflicto entre Rusia -Ucrania-OTAN. No creo que Putin decidiera invadir Ucrania porque estuviese enfadado con alguna Ucraniana, igual que no pienso que el Señor Felipe González aceptara que el Señor Solana firmara la Orden a la OTAN para bombardear durante 68 días a Belgrado capital de la ex Yugoslavia. En los dos casos se trata de intereses de Estados y desgraciadamente estos Dos países, Ucrania y Serbia con su provincia del Kosovo, ocupan en el tablero geopolítico dos posiciones indispensables para Rusia y la UE aliada a USA. El Kosovo, cuna de los Serbios era un cerrojo geográfico que dividía la UE en 2, impidiendo la perspectiva de su expansión hacia el Este. Ucrania es la fuente étnica e histórica de Rusia. ya que en la inmensa llanura de Ucrania, desde la actual San Petersburg, una población escandinava, los Varegos (nórdicos del antiguo Væringjar), establecen el Principado de Nóvgorod considerado como el primer principado: el Rus Kiev, dando lugar a una federación feudal con una gran diversidad de poblaciones y culturas, fue en el siglo 13 que los Mongolas la conquistaron: Ucrania ha sido una zona sobre la cual pasaban tribus y pueblos con múltiples culturas. Los países bálticos invadieron Ucrania aprovechando la dislocación del Imperio Mongola, esto provocó que Ucrania se supeditara a países del Oeste y no a una Rusia aún inexistente como imperio. Ucrania se encontraba aprisionada entre el Gran Ducado de Lituania que se unió al Reino de Polonia, el cual se extiende del siglo 14 al 16 por toda Ucrania hasta la Moscovia, se añadió la influencia de poblaciones llegadas de Austria tras la invasión Otomana. Podemos deducir que Ucrania nunca tuvo conciencia de ser un País con una identidad propia forjada por siglos de Poder político y estructuras propios, solo era una zona donde convivían

varias poblaciones de diferente origen y dominadas sucesivamente por los Polacos Lituanos y Bielorrusos y Rusos, sus fronteras cambiaban según la potencia que la dominaba. Fue en el 1922 tras la derrota del Imperio Otomano, Austriaco-Húngaro y Alemán que la población de origen rusa bien organizada hace la adhesión de la Ucrania del momento a la URSS y se convierte del 1922 al 1991 en una República soviética que recibe nuevos territorios tras la 2 da guerra mundial. La población de Ucrania se compone de un 60% de polacos, lituanos y austriacos que miran hacia occidente y sobre los cuales USA se ha apoyado para lograr cambios contra la parte de la población de origen rusa que representa un 40%, se añaden un 3% de Turco-tártaros situados en Crimea principalmente. Viktor Yúshchenko, en el 2010 es elegido Presidente de Ucrania en circunstancias dudosas, se apoya en USA y rompe toda relación con Rusia, también prohibió la lengua rusa a los ucranianos rusos-parlantes, provocando el separatismo de dos provincias y la recuperación por Rusia de Crimea que le habia cedido la URSS en el 1954. La Guerra Ruso Ucraniana es doble, civil y de Rusia contra la UE y la OTAN. Los Políticos de la UE echan leña al fuego, alargando la guerra solo aumentan el sufrimiento. Un periodista escribió un artículo en el diario británico The Observer, por encargo de su editor, su titulo era "USA es experta en destrucción, no en construcción", el pueblo US es generoso y cree que defiende los valores de la Democracia y de la Libertad, pero desgraciadamente su Historia desde el 1945 demuestra la veracidad de lo relatado por el The Observer. Lentamente nos dirigen hacia la contienda OTAN / Rusia. Esperemos que no degenere en una contienda termo nuclear, la Humanidad no debe morir para que la OTAN entre en Ucrania. Solo la negociación de un pacto para la Seguridad Global podrá dar fin a esta injuria a la vida que es la Guerra en Ucrania.