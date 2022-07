¿Será Ucrania la tumba de la UE y Rusia?

Para finalizar mi ciclo de Artículos sobre Ucrania / Rusia, me he apoyado en la conferencia del Coronel en reserva del cuerpo de paracaidistas, Alain Juillet. Hombre pragmático riguroso, diplomado del Instituto de altos estudios de Seguridad Interior y del Instituto de Altos estudios de la Defensa Nacional y responsable de la Inteligencia económica acerca del Primer Ministro (SGDSN). Director del Servicio de Información Exterior (DGSE) y conferenciante en la ENA y la ENM. Considera que Occidente pierde y ha perdido el tiempo en querer que Ucrania, sea un país en los valores de la UE y participe en la OTAN, se explica: "Ucrania es un conjunto de los territorios del Imperio Austro-Húngaro, Prusiano y de la Galicie Polaca, también heredó del Dombas, región de Rusia cedida con el tratado de Brest, este país fue creado tras el tratado de Versalles". Yo continuo su relato según su explicación. Los jóvenes "polacos" adultos habían sido movilizados por la URSS ya que Ucrania era soviética desde el 1922, por voluntad de los Rusos del Dombas. Las otras poblaciones, Ucranianos de origen Austro-Húngaro y Prusiano del 1939 al 1943, organizados por el fascista Banderas, masacraron 200 Mil ucranianos de origen polaca (masacre de Bolonia) niños, mujeres y ancianos, se vengaron del Dictador Stalin. También unos 130 Mil Judíos fueron exterminados por los SS Banderas, con una tal crueldad que el propio General de Brigada de la Waffen-SS, Fritz von Scholz, anotaba estar perplejo ante tal violencia salvaje, los polacos y judíos eran desmembrados a hachazos y a las mujeres embarazadas le abrían la barriga, les cortaban los senos y tiraban el feto ante la puerta de sus casas. Todo esto es necesario decirlo para que sepamos con que gentes Occidente hoy se ha asociado en Ucrania, ya que los Batallones AZNOV de extrema derecha bajo la ideología de Banderas, están siendo los protagonistas de esta guerra, que podía haber sido evitada. USA y la UE, han gastado cerca de 40 Mil millones de $US en material de guerra entregados a Kiev y dinero que parte de él se evapora o sirve para pagar mercenarios, antiguos islamistas de Marruecos y otros países que operaban en Oriente-Próximo, miembros de grupos terroristas, formados en Turquía en 7 grupos de 100 y que provienen de: Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya y del Partido islamico del Turkestan. El grupo chiíta iraquí 'Ashab al-Kahf' informó que 'asesores militares' de los países de la coalición 'anti-ISIS', a saber, Lituania, Italia, Alemania y el Reino Unido, habían llegado a Irak para reclutar mercenarios para las fuerzas del régimen de Kiev. Esta política de

reclutamiento es muy peligrosa, hay que pensar en que harán esos grupos radicales una vez Rusia pare sus operaciones militares. Estas bandas fuertemente armadas por Occidente se verán abandonadas por segunda vez y pueden tener una posición violenta hacia Occidente, la cual se encontrará entonces con su económica debilitada por sus propias sanciones, por la inflación galopante y sus deudas, sin olvidar el envejecimiento de su población y el desprestigio acentuado de Occidente ante los países, por sus guerras sin victorias desde 1947. Con lo de Ucrania, USA piensa debilitar a Rusia, para que esta no intervenga cuando golpee a China, un bocado demasiado grueso para USA, mismo si arrastra a la OTAN tras ella, sería el fin de los delirios de los Políticos de Occidente y posiblemente de la Humanidad. Es aún tiempo para negociar una Paz honorable para todos los implicados en esta aventura. La UE, está muy cerca del colapso económico y se está aislando de la realidad planetaria que rechaza la hegemonía impuesta por USA desde 1945 con su papel $US. Europa ha sido la escena de Dos guerras mundiales que la llevaron a la ruina. El Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, ha declarado " Que la UE se ha pegado un tiro con imponer esas sanciones a Rusia". La UE no debe morir económicamente y/o politicamente por Ucrania.