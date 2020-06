Unidad democrática

La crisis del 2008, en realidad comenzó en el 1999 con el desproporcionado aumento del gasto del sector privado en USA y que estalló en el 2008 con el impago de las hipotecas lo que afectó al sector financiero US e Internacional. En España y la UE, las causas de esta Ccrisis nunca fueron corregidas, fueron las inversiones faraónicas, muchas de ellas innecesarias y especulativas, la corrupción. Los Estados asumieron los efectos mientras que Politicos y figuras de Estado vaciando los Bancos y Cajas amasaron fortunas, debilitando al país y dañando la imagen de la democracia. El Estado, endeudándose recapitalizó al sector financiero fragilizado por la corrupción y las deudas. Por desgracia el Sector financiero reformado no invirtió en el sector Industrial, pero si en la compra de deuda garantizada por el Estado. El Estado para mantener activo el sector productivo hizo una reforma que disminuirla la masa salarial. Las Multinacionales establecidas en España se han favorecido durante un tiempo de bajos costos de producción debido a los bajos salarios y a los bajos impuestos. La dinámica de las exportaciones se quebrantó a partir del 2014 debido al proteccionismo de USA y las sanciones a Rusia, las exportaciones cayeron a nivel crítico para las industrias ya que el consumo nacional debido al bajo poder adquisitivo no permitía absorber el nivel de producción, esta situación dio lugar a cierres de empresas, al aumento del gasto Social y a que bajara la recaudación de impuestos, aumentó de nuevo las Deudas Públicas y la Privada. Es en este panorama que llegó el Virus, España se encuentra en una situación difícil con una economía enferma y unos Politicos enfrentados para lograr un Poder efémero. Solo un milagro puede salvar el país, pero en economía los milagros no existen. La economía nacional se enfrenta a un posible descenso de un 9 a 14% del PIB y a una tasa de paro del 18 al 23%. La situación interna y la complejidad de las Políticas internacionales que ya no domina USA y son multipolares agravan la situación. USA en contradicción por el Nord Streem 2, sin consultar Alemania retira de inmediato 34Mil Militares de sus bases en este país, Nissan-Renault en Cataluña cierra para instalarse en USA. Empresas multinacionales afiliadas de GAFA, compran importantes cantidades de Oro, tratan de proteger sus activos. La Deuda de USA supera la cifra de 26Mil Millares de $US (1 Millar= Mil millones) y asistimos en USA al descontrol de la Bolsa cuando el 8/06/2020 se compraron miles de acciones de empresas ya en quiebra. Como explica Julian Emanuel jefe del grupo de Servicios financieros BTIG estas transacciones en espiral, ha utilizado la Ley de protección de las empresas en quiebra y que permite inversiones ventajosas para reorganizarlas. Esta Ley ha servido de plataforma para nuevas especulaciones, utilizando los préstamos de Bancos a bajo interés, Wall-Street ascendió en un torbellino, que hizo ganar en unos 3días 340Millares a los inversores financieros que especularon con las Sociedades en quiebra como: Hertz, Whiting-Petroleum, la cadena de comercios J.C. Penne y Chesapeake Energy et California Resources. Ante esta avalancha especulativa que ha barrido los miles de millones pertenecientes a pequeños ahorradores Trump ha decidido de intervenir, pero endureciendo las inversiones sobre Sociedades chinas cotizadas en las Bolsas de USA. Solo podemos constatar, que durante toda su Historia, USA siempre se ha inventado un enemigo exterior para justificar sus políticas represivas contra las libertades individuales en su país e imponer su concepto de la "Democracia" en el exterior , ¿Le quedan aún amigos?, esto perdura desde Joseph Raymond McCarthy. Con más de 40 Millones de parados, 114 Mil fallecidos por el Cov19, un sistema de salud deficiente, una Sociedad dividida en Pobres y Ricos, hacen que el gran y generoso pueblo de USA hoy busque nuevos espacios de libertad y democracia. También es necesario para una UE enferma que busca su futuro.