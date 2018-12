LA VIA SLOVENA

Cuando hubimos de lamentar la mala suerte de los españoles con un "guevón" como Presidente, impasible ante lo de Cataluña anunciando que no ocurriría nada y sin embargo ocurrió todo. Entonces fuimos duros criticando a Rajoy hasta que salió de puntillas del poder. Ahora debemos lamentar la desgracia que para los españoles supone un Pedro Sánchez, alquimia de vanidad y cobardía, de soberbia y e ignorancia, de miedo cerval ante la ultima avalancha de Torra . Crecido este nazi post conciliar, no encuentra muro de contención a sus amenazas contra los propios catalanes en primer lugar y contra el resto de españoles, incluido el cobarde de Sánchez dentro ya de su madriguera y con guardia permanente a la puerta; Abalos y Calvo, por nombrar dos lumbreras. Torra anuncia que Cataluña , la suya, la única que recibió en propiedad de su abuelo y de la "cosa nostra" pujolista se encamina inexorablemente a la vía slovena. Y hay que recordar que en este momento crucial es la hora de los abuelos; el de Zapatero espía de Franco al que dieron matarile, el de Torra probablemente tan capullo como él y el de Pujol, maestro de ladrones que ha creado escuela en Cataluña.

Entramos ya en el abismo que puede llegar hasta el infierno porque aquello de Slovenia fue el infierno. Y digo esto porque conozco muy de cerca qué ocurrió en Slovenia, estuve allí. Concretamente y de manera clandestina en un pueblecito de pescadores llamado Poreck en la península de Pula. Otro día les narraré sobre aquello. Lo que hoy interesa en España es saber que nadie parece capaz de frenar al nazi supremacista en su delirio. Sánchez con gafas de sol y uñas pulidas ha decidido que enviar cartas es la mejor expresión del diálogo y a través de sus ministros le ha enviado tres misivas; por favor Sr Torra, no sea usted tan travieso, le dejaré sin postre. Por favor, no lance a los alumnos por la ventana, se quedará sin recreo. Y Torra muy asustado se retiró al Monasterio de Monserrat, allí en la misma sala que en 1.957 el Prior recibió a Francisco Franco que entró en olor de multitudes bajo palio y le concedió el título de "Defensor de la Cristiandad" que liberó a Cataluña de la horda marxista . Allí mismo y bajo los mismos muros Torra ha adelgazado 180 gramos en una huelga de hambre tal que Mandela. Conmovieron mucho en toda Cataluña las imágenes de TV3 con Torra sentado en un banco del Monasterio con gesto grave rodeado de enfermeros y médicos que le tomaban la tensión porque la salud del President es capital para el futuro de la humanidad.

Cataluña nadie lo ignora, es un volcán; los "valientes" de las CDR y las CUPs encapuchados y "apretando" según les anima Torra. Una vorágine de violencia cortando carreteras, asaltado vallas, amedrentando en pueblos y ciudades, asediando comisarías y juzgados. Los Mossos en absoluta inacción por no recibir instrucciones de sus superiores para mantener el orden. El Rey de España no puede pisar Gerona y la Fundación Princesa de Gerona se ha trasladado para "evitar conflictos ". El Gobierno enviará a 9.000 policías nacionales a Barcelona para garantizar la seguridad de los Ministros y la celebración del Consejo anunciado para el próximo día 21 de diciembre. Así en este panorama idílico Sánchez se hace "un Rajoy" , mira hacia otro lado y ordena repostar el Falcon porque como nuevo rico que hereda cortijo le quedan aún las islas Sheychelles, Punta Cana y las Bermudas antes que le den pasaporte como a Susana. Y apenas quedan los balbuceos de su Vicepresidenta pronunciando enfática todo en esdrújulas y las confusiones de su Ministro en plena contradicción sobre si el Consejo de Ministros debiera haberse convocado o no en Barcelona. A pesar de todo ello, no encuentra este Gobierno motivo alguno para aplicar el artículo 155 y esto abre una brecha en el PSOE porque hay opiniones de peso; Page, Guerra, Leguina, Lambán, etc. que aconsejan la urgencia de aplicarlo con rigor. Para muchos analistas Torra será el enterrador político de Sánchez, como lo fue de Susana, amén de otros meritos propios inflados de seguridad sobre la inapelable superioridad moral de ese nuevo socialismo de papel couché. Por todo ello y algunas otras causas VOX arrasa en sus convocatorias. Le llueven candidatos y van formándose juntas locales y provinciales. Incluso un prestigioso General, Fulgencio Coll, se ha ofrecido para la alcaldía de Palma de Mallorca. Se ha extendido la opinión que no se trata de los nietos de Hitler y Musolini sino gente joven que está hasta los "guevos" de todo lo que está ocurriendo en España. Hombres y mujeres de clases medias, trabajadores, gitanos, desempleados, universitarios, estudiantes , empresarios y autónomos, católicos, docentes, médicos, militares, policías y guaridas civiles, funcionarios y una heterogénea pléyade que va ampliando su base día tras día porque en primer lugar aman España tal y como se ha heredado de nuestros antepasados y también porque quieren seguridad para ellos , sus hijos y nietos . Parece que han encontrado voz en VOX y quieren ser freno a tanta irresponsabilidad. Los partidos tradicionales así como la izquierda extrema deben atender esta nueva realidad que empapa la política española.

Torra habrá de afrontar la temeridad de sus palabras y sus propuestas, la via slovena acabará con su torpeza cuajada de brutalidades verbales y acciones impropias y quedará relegado a la historia de tantos necios que pretendieron romper España sin conseguirlo. Pedro Sánchez ha hecho un triple salto mortal ; Torra, Iglesias y Bildu enemigos de España que pretenden liquidar el orden constitucional, la igualdad y la convivencia son sus socios preferentes en esta aventura de ambición carente de escrúpulos. Tal vez Sánchez no lo intuya ni nadie se lo advierta pero sus políticas erráticas ajenas a la socialdemocracia constitucionalista europea le encaminan hacia el vacío, un agujero negro donde vagan los políticos mediocres que se creyeron dioses.