Venció Casado, perdió Madame Ambiciones

Con la victoria de Pablo Casado, o sea, el candidato de las bases, y la derrota, no de Madame Bovary, sino de Madame Ambiciones, o sea, Soraya Sáenz de Santamaría, la candidata del aparato rajoyano, la derecha española, pese al número reducido de militantes que votó, puede decir que la democracia interna es una realidad. Con el joven presidente del Partido Popular, este complejo ha sido desterrado, lo que tiene un significado vario. A saber: el fracaso de la ex vicepresidenta del Gobierno es el del registrador de la propiedad de Santa Pola, de Javier Arenas y de Cristóbal Montoro. La venganza de María Dolores de Cospedal, de Alberto Núñez Feijoo, de Zoido, de José Manuel Soria y de José Manuel García Margallo es la escritura a mano de aquel proverbio de origen chino: «Siéntate a la puerta de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar». Nadie recitó aquel poema de Mario Benedetti a la señora de Valladolid. Versos tan hermosos solo pueden llegar a Marilyn Monroe, Megan Fox, Charlize Theron, Brigitte Bardot, Mónica Bellucci, Grace Kelly, Ava Gardner, Claudia Cardinale, Sofía Loren, Salma Hayek, Halle Berry, Lana Turner, Natalie Wood y Catherine Deneuve. O a Bibiana Aído, Inés Arrimadas, Andrea Levy o María José. «Porque eres mía, / porque no eres mía, / porque te miro y muero / y peor que muero / si no te miro, amor, / si no te miro».

Pablo Casado, como en uno de los mejores western de la historia del cine, Río Bravo, dejó de ser el joven inexperto Ricky Nellson, para no ser Dean Martin, sino, directamente, John Wayne. Como Howard Hawks, el nuevo presidente del Partido Popular hizo una obra magistral y con su discurso consiguió convencer a los indecisos. Con la ayuda de los leales a Cospedal y a Núñez Feijoo, pasó el Rubicón, y, como César, según señala Suetonio, pronunció el enunciado: Alea jacta est: «La suerte está echada» o «el dado fue echado». El XIX congreso extraordinario del partido de la derecha ya no fue un episodio a la búlgara, como en Valencia, sino la rebelión aplazada contra todo lo que han representado los gobiernos de Rajoy en la negación de lo que, etimológicamente, entendemos como política. Quince puntos de diferencia son el referente de una victoria que cambiará la estructura de una formación, que, configurada a la imagen y semejanza del señor de Pontevedra, nacido en Santiago, estaba para ingresarla en la UVI, con el fin de asistirle la respiración. La cifra de 1701 votos, que representan el 57.2%, frente a 1250 votos, que representan el 42%, eliminan cualquier duda. Ahora, en este presente del último sábado de julio, la pregunta, tan directa como un gol de tacón de Griezmann en la portería de Keylor Navas, es si Soraya va a seguir en la política con la nueva ejecutiva o aceptará una buena oferta de la empresa privada. «La vida es una serie de colisiones con el futuro: no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser», dijo en el enunciado del pensamiento Ortega y Gasset. El poder pasa, mas la existencia continúa como una metáfora real, entre la literatura y la filosofía. El mar en calma del señor Rajoy Brey ha terminado en las olas que han traído el cambio. «Una tras de otra / no dejan de cesar / desde el horizonte / hasta la orilla del mar / van y vienen sin parar, bailando de felicidad / a todos los que a la playa van». La derecha, entre el centro y ella misma, ha llevado la democracia a sus urnas y ello equivale a decir que el discurso del expresidente no ha servido para parar el reloj de un nuevo tiempo, ya que sus páginas amarilleaban y olían a un estilo extraño y acomplejado. El presidente electo, por el contrario, supo interpretar antes de comenzar el partido la frase de Jacques Benigne Bossuet: «La más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil». No sabemos si el joven Casado practica algún tipo de meditación o hace yoga para eliminar el estrés y las tensiones de las duras exigencias de la política, pero lo que sí sabemos es que detrás de él hay una gran mujer: su esposa, Isabel Torres Orts. Ilicitana y psicóloga, rubia como Scarlett Johansson, elegante como Naty Abascal y con una sonrisa tan bella como la de Audrey Heber, en la famosa película Desayuno con diamantes, es la nueva musa del partido que fundó Manuel Fraga. Las escenas del cine no puede representarlas cualquiera. En el triunfo del joven de Palencia están también la cámara y la psicología. Y la mítica secuencia del triunfador. Como Kirk Douglas, en El último tren de Gun Hill. O en Duelo de titanes. Con Burt Lancaster.