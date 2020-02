Virus e informaciones manipuladas

La gripe de China ha hecho unas 790 víctimas en una población de 14 Mil Millones es decir 79 fallecidos de gripe por cada 140 Millones. En USA en el 2018 la gripe hizo 80 Mil víctimas en una población de 333 Millones, es decir 8 fallecidos por cada 33Mil 300 Habitantes, en Francia en el 2018 fallecían 12 Mil personas en una población total de 70 Millones es decir 12 personas por cada 70 000. En España unas 3500 fallecieron por causa de gripe en una población de 45 Millones 700 Mil, es decir 35 fallecidos por cada 457 Mil Habitantes, China ha puesto en marcha medios con una rapidez asombrosa para aislar y dominar una epidemia que si se extendiera sería un fracaso político y perjudicial para su economía, pero es el blanco de la propaganda Occidental y en particular de USA. Mi preocupación está en la manipulación que se hace de este hecho, mientras tanto el Doctor en Derecho Internacional en la Universidad "Illinois College of Law" el Señor Francis Boyle, "Padre" de la "Ley para luchar contra el terrorismo con armas biológicas" Ley americana aprobada en el 1989 bajo el Presidente George HW Bush. El Dr. Boyle hace una declaración detallada y declara que "el Coranavirus de Wuhan del 2019 es un arma de guerra biológica ofensiva y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo sabe". informa sobre el laboratorio de nivel 4 (BSL-4) del cual él piensa que el virus coronavirus se ha "escapado" y considera que el virus es potencialmente mortal, es necesario precisar que el laboratorio Wuhan BSL-4 (chino) es también un laboratorio que investiga otras enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, lo grave es que la OMS, sabe lo que ocurre y que investigaciones se realizan en ese laboratorio". El Doctor Francis Boyle se apoya en el informe exclusivo de GreatGame India, Coronavirus Bioweapon, para explicar que empleados chinos en el laboratorio de Winnipeg en Canadá, que investigaban el Coronavirus, fueron sorprendidos enviando ilegalmente cepas de este virus al laboratorio de Wuhan BSL-4, este hecho fue conocido y los agentes laboran-tinos expulsados de la empresa, fue antes de lo que hoy ocurre en China. Este virus catalogado NCoV fue descubierto en Arabia Saudí por primera vez y enviado para su estudio a Canadá en el 2008, la Gendarmería Real de Canadá investigó la desaparición de muestras de este virus en el laboratorio: Canadian (P4) National Microbiology Lab de Winnipeg, la Gendarmería constató que el Profesor Xiangguo Oui, hizo en este periodo un viaje desde Winnipeg a Wuhan. Permitir que considere grave que se haya intentado bloquear la publicación de la base de datos sobre el Coronavirus Broweapon ya que India ha ordenado una investigación sobre un estudio realizado en el Estado de Nagaland (cerca a China) por investigadores de USA junto a otros de China e India, estudio sobre el virus del Ebola y otros, inoculados a murciélagos fruteros para que reaccionaran con anti-cuerpos a estas enfermedades y poder vacunar los humanos. La investigación fue sobre los trabajos de 12 investigadores, entre los cuales 2 pertenecen al Instituto de Virología de Wuhan, la auditoría ha sido financiada por Defense Threat Reduction Agency (DTRA) de USA. Las investigaciones de estos 12 científicos estaban financiadas por Tata Institute of Fundamental Research, del National Center for Biological Sciences (NCBS), por Wuhan Institute of Virology, de l'Uniformed Services University of the Health Sciences en USA y de la Duke-National University à Singapur, para ellos se trata de saber si utilizaron murcialagos u otros animales sin el control y autorizaciones de los organismos que financiaban y si alguno de estos animales escapó del laboratorio de investigación. La información dada a este día por la gran Prensa no convence y deja espacio para suponer que existen negligencias en los laboratorios de investigación de virus, esto es aún más grave cuando sabemos que los virus serán utilizados si hubiese una guerra de grandes dimensiones.