¿Votaste a Ciudadanos?

¿eres una de las 661.371 personas que votó a Ciudadanos en las elecciones andaluzas de 2018? En primer lugar: gracias en nombre de nuestra formación y también, gracias en nombre de Andalucía. Tu confianza nos permitió ser claves para afrontar ese cambio que demandaba la sociedad y que tanto necesitaba nuestra tierra tras cuatro décadas de gobiernos socialistas que, como ejemplo, nos llevaron a liderar los rankings de desempleo o a vincular el nombre de nuestra tierra a bochornosos escándalos de corrupción política. Tú eres el responsable de ese cambio, sin tu apoyo no se habría producido ya que el Partido Popular llevaba muchos años presentándose con un proyecto que nunca convenció a los andaluces.

Si aquella campaña electoral vino marcada por la ilusión y la esperanza, la próxima contienda en las urnas la afrontamos con el orgullo del deber cumplido a través de una gestión sin mácula. Las consejerías de Ciudadanos que han liderado las nuevas políticas de empleo, educación, servicios sociales, regeneración democrática o innovación, han sido esenciales para que se produzca el "milagro andaluz" y que la inercia negativa de cuarenta años se rompa sólo en cuarenta meses. Pese a gobernar durante una pandemia sin precedentes, hemos luchado contra el paro, el principal problema que tienen los andaluces, y hemos cumplido con el objetivo que nos marcamos que era bajar del 20 por ciento la tasa de desempleo, algo que parecía inalcanzable cuando en 2015 Andalucía rozaba el 31 por ciento.

Además, hemos combatido los populismos, las trincheras y el ruido de otras formaciones desde la moderación, la centralidad y el trabajo duro. En este tiempo, hemos optado por el diálogo en lugar del enfrentamiento. No hemos construido un discurso batato y facilón con promesas falsas que buscan el aplauso del público y hacerse virales en redes sociales donde las frases grandilocuentes carecen de fondo. Entendemos que la gran mayoría de los andaluces, los que madrugan todos los días, esos que saben perfectamente cuál es el valor de las cosas, no buscan ni la confrontación ni el revanchismo.

Cierto es que nos hemos dedicado más a hacer que a decir qué hacemos. Como en cualquier tajo, están los currantes que dan el callo y, por el contrario, hay otros que se dedican a vender su trabajo y el de los demás. Aunque todos sabemos que si no hay quien arrime el hombro, la faena no sale, hemos pecado de novatos al olvidarnos que la política también tiene mucho de marketing. Porque más allá de eso ¿qué ha hecho Ciudadanos para no revalidar la confianza de esas 661.371 personas?

De nuevo vamos a pedir tu apoyo porque nos presentamos a los próximos comicios de junio con una hoja de servicio sin un tachón, con la satisfacción de haber cumplido con nuestra palabra y con la sensación de haber sellado nuestro compromiso con los andaluces como los antiguos, con esos apretones de manos que tenían más validez que un contrato certificado por un notario.

Aunque hemos vivido momentos más favorables y pese a que las encuestas pocas veces nos han tratado con cariño, nos resistimos a pensar que los resultados electorales responden a modas o corrientes de opinión efímeras porque en Andalucía el ideal liberal va en nuestro ADN. Ésta es la tierra que parió a "La Pepa", la Constitución de Cádiz de 1812 símbolo del liberalismo, o donde "Los Coloraos" desembarcaron en las costas almerienses y fueron fusilados al intentar restablecer el régimen constitucional.

Si votaste a Ciudadanos, debes saber que detrás del proyecto andaluz hay un grupo de personas trabajadoras, leales. luchadoras y valientes, dispuestas a batirse el cobre para que nuestra comunidad siga en la senda del progreso. Si votaste a Ciudadanos, puedes seguir confiando en nosotros, Andalucía te necesita.