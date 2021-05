¿Vuelve Albert Rivera?

Fuentes bien informadas de la capital de la Villa y Corte comentan la posibilidad de que el ex líder de Ciudadanos vuelva a la política. El regreso, en el caso de producirse, sería a través del Partido Popular. Un hecho significativo, a este respecto, es que Albert Rivera ha rechazado la invitación de Arrimadas para que asista a la convención que Ciudadanos va a celebrar en el mes de julio. El nuevo proyecto de la formación naranja, al cual la lideresa define como liberal y de centro, tiene un futuro incierto después de los malos resultados electorales de Cataluña y el batacazo de Madrid. Rivera, que se fue entonando la métrica del no, tanto a Rajoy como a Sánchez, soñó un buen día que podía capitanear la nave de la derecha, sin asumir el riesgo de provocar, como así ocurrió, el de sumergir a su partido en un terreno pantanoso. El fracaso electoral le sirvió en bandeja la redacción de la carta de dimisión. Un gesto, que lo honró. Mas Melibea Arrimadas, con una táctica errante, sin más política que la negación de la misma, ha situado unas siglas, que tanta ilusión despertaron, al borde del precipicio. Si lo que hoy es un rumor en los mentideros políticos se confirmase, el gran problema del exdirigente es su ego, del que Freud daría una definición no de tratado, sino de manual que, con arte silencioso, incluya el ilusorio.

La pregunta, retórica o elucubrativa, es si el señor Casado, la señora Ayuso y el señor Rivera caben en un buque que los tres quieren pilotar, dejando claro el trazo de su rúbrica. ¿Serán capaces de renunciar a sus ambiciones personales y aceptar el papel que les corresponda en un reparto que tan poco tiene de cinematografía? El teatro de Shakespeare se cierne sobre la alta noche, mientras el tiempo ni siquiera espera a los días en el marco de la novela universal. ¿Fue la retirada del principito de la política, como aquella de Ortega Cano, de los toros, para después volver y volver hasta desesperar a los aficionados, que, con seriedad, creían en la tauromaquia? Don Albert sabe que ser un subalterno o un comodín del poder no es un trofeo codiciado por quien estuvo a punto de tocar el cielo con las manos, pero que, al final, se quedó en las puertas. Por muchos motivos, la vuelta no será cómo sacar una carta a ver lo que sale, sino que tendrá que ser la consecuencia de una reflexión tal vez circunscrita a la ley de la oferta de Casado y su círculo pretoriano con la música verbal que no conocemos. La operación Rivera tiene, no obstante, una narrativa compleja. La memoria no es un pergamino, sino un espejo que lo refleja al detalle como presidente de Ciudadanos, como miembro del parlamento y como miembro del Congreso de los diputados. De manera que el deseo de querer hacer sombra a Casado será siempre la mitología de un pasado que los politólogos interpretan con una duda cartesiana que las largas soledades de los días tejen y destejen. Porque saben que el poder ni se comparte, ni se reparte, sino que se ostenta.

¿Rivera, que es autor de varios libros, conoce bien la distinción entre ciencia política, teoría política y filosofía política para explicar tales conceptos tan abstractos, mas tan concretos, al señor presidente del Partido Popular y a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid? Cuando todo se confía al márquetin y a la apariencia, a la imagen y a la ficción, las carencias intelectuales no son metáforas, sino secretos a voces que se disfrazan como actores de doblaje. Si vuelve al ruedo ibérico de la política, Rivera debería pensar más en leer que en escribir. Platón, Aristóteles, Hegel y Kant son el pensamiento a modo de manuscrito, que se proyecta en el verso eterno de la política, el cual se proyecta más allá del olvido. El saber es lectura antes que escritura. Lo mismo que la política.