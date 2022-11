¿Vuelve el bipartidismo?

El calendario electoral indica que el próximo año, 2023, será decisivo para la política en España. De cumplirse los pronósticos las elecciones municipales, autonómicas en mayo, y las generales en diciembre auguran el resurgimiento de los dos grandes partidos que han gobernado en España; PSOE y PP. Se confirmaría que el bipartidismo recupera apoyos y votos entre otras causas por 3el declive de los partidos situados a los extremos; Podemos a la izquierda y Vox a la derecha. Todo indica que la nueva política envejece prematuramente con desiguales circunstancias. Analistas y expertos demoscópicos pronostica este escenario como un efecto pendular que entraría en la normalidad democrática. Otros alertan sobre los excesos de los extremos que empujarían a los votantes más racionales al retorno a siglas ya asentadas electoralmente. La estabilidad volvería a guiar la política con sus miserias, errores y abdicaciones flagrantes que tanto perjudican el marco constitucional en el que todos los partidos que compiten en el Congreso de los diputados debieran situar cualquier aspiración política. Los protagonistas obligados a reforzar dicha estabilidad habrán de ser PSOE y PP cuyas mayorías parlamentarias serían suficientes para un pacto de gobierno sin ataduras a los partidos minoritarios que ejercen en la actualidad una influencia decisiva en las leyes y la política española. Sobre la posibilidad de algún pacto o entendimiento Feijoo anuncia que no pactará nada con el PSOE liderado por Pedro Sánchez, habría que esperar un cambio radical en este partido, posibilidad que no se percibe a corto plazo. Y es por ello que habremos de profundizar en las palabras de Feijoo que le comprometen y reducen la capacidad de acción del partido mayoritario de la oposición. Las maniobras de Sánchez a la vista del próximo año electoral parecen no encontrar límites. A la vista de las encuestas Sánchez conduce al Gobierno y al PSOE al borde del precipicio, pretende la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado como etiqueta electoral en 2023 y para este objetivo no parece importarle el mercadeo político con Bildu, ERC y Podemos que no comparten algunos de los Presidentes Autonómicos del PSOE. La firma de Sánchez expandirá una mancha difícil de borrar de la historia de un partido centenario. Tras cuarenta y tres años de recorrido democrático el PSOE y el PP han adquirido compromisos insoslayables con la sociedad española. En estas jornadas de graves tensiones políticas, España vuelve a enfrentarse a uno de sus peores fantasmas, el que cuestiona la integridad territorial que tan nefastas consecuencias ha traído a los españoles. El pacto constitucional de 1.978 se ve seriamente cuestionado por el propio gobierno de España y por uno de los partidos más significados en la firma de la Constitución, el PSOE. Conducido al extremo por sus socios de gobierno y los partidos que le prestan apoyos parlamentarios el PSOE ha vuelto a abjurar de sus propios actos. No extraña a quienes conocen la historia de este partido. Es posible que Feijoo animado de un voluntarismo no logre entender una cuestión elemental, solo hay un PSOE, con Sánchez y sin Sánchez. Bastaría ver la sonrisa lobuna de Felipe González en el acto de Sevilla para conmemorar la victoria electoral del PSOE en 1.982. Desde su fundación en 1.879 el PSOE de entonces y el de ahora mantiene una inquebrantable línea que quedó escrita en el acto fundacional´; "la actitud del PSOE con los partidos burgueses llámense como se llamen no puede ni debe ser conciliadora ni benévola, sino de guerra constante y dura". Aquí tiene Feijoo una respuesta a su presunto entendimiento con otro PSOE sin Sánchez. Y para colofón de este dato bastaría nombrar algunos dirigentes de este partido de raíces revolucionarias; Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Juan Negrín, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. La satisfacción y orgullo para los votantes de izquierdas causa aversión para los votantes de centro derecha. La motivación de discrepancias tan radicales radica en que ninguno de ellos, excepto Felipe González de manera transitoria, ha sido capaz de situar los intereses del partido detrás de los intereses de España y los españoles. Sobre la colaboración de Felipe González al pacto democrático tras el franquismo asumiendo la vía de la reforma política, tuvo la misma causa oportunista por la que Francisco Largo Caballero presidente del PSOE aceptó con agrado ser Consejero de Estado en la dictadura de Primo de Rivera con la cual el PSOE y la UGT se prestaron a una "estrecha y fructífera colaboración" según afirmó el propio Largo Caballero ante el Congreso del partido en 1923. Se trata del poder, y todas las vías para lograrlo y mantenerlo. Es decir, hablamos de Pedro Sánchez o de Largo Caballero, no hay diferencia alguna. Este sentido de posesión indisimulado de parte de la izquierda es parte de su historia, el centro derecha apenas hace otra cosa que balbucear cuando la corriente política dominante arrastra hacia una deriva peligrosa para la democracia. No obstante, las encuestas perciben la posibilidad de gobierno en coalición con la derecha radical. Tendría así el reciente presidente del PP oportunidad de enderezar el rumbo y corregir algunos excesos de las políticas sanchista y abriría una etapa de alternancia y estabilidad capaz de reforzar el Estado de derecho, abordar reformas inaplazables entre ellas la propia Constitución, promulgar leyes acordes con los intereses generales, fijar definitivamente los límites de las Autonomías, fortalecer al Estado en todas sus capacidades, reforzar el prestigio de los Tribunales de Justicia y asentar la igualdad y la seguridad jurídica efectiva en cualquier lugar de España. El bipartidismo tan denostado en España en los últimos años, es el sistema con mayor tradición para la estabilidad política que se conoce en Europa, EE UU, Canadá, Australia, etc. Los partidos mayoritarios han sido capaces en sus alternancias ideológicas del progreso y la paz social desde 1.945. España conoció con años de retraso el sistema democrático, pero desde los inicios de la transición los españoles otorgaron su confianza a los partidos que recogen los sentimientos de la mayoría social hacia la izquierda o hacia la derecha. PSOE y PP representan estas mayorías pero en estos cuarenta y tres años de recorrido democrático, ambos partidos han tenido ocasión de alejarse de sus propios votantes siendo el PSOE el partido que de manera obscena ha abrazo sin cortapisas el terreno del adversario declarado del PSOE; el comunismo marxista representado ahora por Podemos y los demás partidos comunistas. Cuando Largo Caballero aceptó en 1.923 la colaboración en todos los ámbitos con la dictadura de Primo de Rivera le impuso una condición al dictador; la ilegalización del PCE y todos los sindicatos de ideología comunista. Así se hizo, aunque Sánchez ahora parezca ignorarlo. Con todo, cabe imaginar que la estabilidad y la templanza vuelvan a la política española.