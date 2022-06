Del aislamiento a la OTAN

Nuestra Nación supo mantenerse en el siglo XX al margen de las dos guerras mundiales, pero a pesar de ello, durante la primera no supimos aprovechar las ventajas que para nuestra economía pudo haber supuesto, y durante la segunda, las consecuencias derivadas de nuestra última guerra civil nos llevaron en un primer momento a declararnos no beligerantes para pasar a neutrales cuando el Ejército alemán perdió la iniciativa en el campo de batalla. Y con el fin de la segunda guerra mundial, nuestra indecisión por un bando u otro durante la guerra, nos llevó a quedarnos fuera del Plan Marshall estadounidense de reconstrucción europea, y al aislamiento internacional. Ante el expansionismo soviético en el viejo continente tras esta segunda guerra mundial, sus hasta entonces aliados occidentales europeos se vieron forzados a organizarse defensivamente y constituyeron en Bruselas, el 17 de marzo de 1948, el "Tratado de Defensa Mutua" entre Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos e Inglaterra. Pero su notoria inferioridad militar y económica les llevó a buscar el apoyo estadounidense y canadiense. El Plan Marshall y la OTAN fueron las soluciones que permitieron a los aliados europeos iniciar una etapa de reconstrucción, de paz y de prosperidad al crear ocho años después, y al amparo del escudo defensivo de la OTAN, la Comunidad Económica Europea (CEE) por el Tratado de Roma de 5 de marzo de 1957. En todo este proceso de integración defensiva y económica europea, nuestra Nación quedó excluida por la propia actitud pusilánime de nuestro Gobierno, y ni siquiera nuestra situación geográfica en el flanco sur europeo fue motivo para tenernos en consideración, aun cuando los expertos militares aliados se plantearon el problema estratégico de la Península Ibérica y de sus archipiélagos, dado que en el momento de creación de la OTAN, nuestro Gobierno y el portugués eran de corte dictatorial y por lo tanto no compatible con el carácter democrático de las Naciones miembro. Primando los criterios militares sobre los políticos, una solución a este problema estratégico fue admitir a Portugal con el aval británico, al tener el Gobierno portugués menos connotaciones y enemistades que el nuestro. En conjunción con la cornisa atlántica lusitana, Gibraltar fue el bastión clave para poder puentear a nuestra Nación, resolviendo la OTAN el problema del flanco sur europeo de una manera no óptima, pero sí al menos aceptable. No sería hasta 1953, con la firma del Convenio Defensivo con Estados Unidos, cuando nuestra Nación pudo iniciar el proceso de ruptura del aislamiento internacional entrando por la puerta trasera en el sistema defensivo de las naciones del mundo libre. Y a pesar de que fueron los Gobiernos de la Transición los que solicitaron oficialmente nuestro ingreso en la Alianza Atlántica, ya los Estados Unidos habían intentado infructuosamente en los últimos años del franquismo que los demás aliados aceptaran nuestra entrada en la OTAN. El proceso de nuestra incorporación a la Alianza Atlántica se inició el 25 de febrero de 1981, con el discurso de investidura del Presidente de Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, al incluir el ingreso en su programa de gobierno. Casi de forma inmediata se iniciaron las negociaciones con la Alianza. La propuesta que en agosto de ese año el Gobierno dirigió a las Cortes fue aprobada en sendas sesiones del Congreso y el Senado con fechas del 16 y 26 de octubre, respectivamente. El 2 de diciembre de 1981 nuestra Nación comunicó a la Alianza su intención formal de adherirse al Tratado de Washington. Casi de forma automática recibió la invitación del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso de adhesión. Así, el 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número dieciséis de la OTAN, asistiendo por primera vez un presidente del Gobierno español a una reunión del Consejo del Atlántico Norte en la Cumbre aliada de Bonn (10 de junio de 1982). Sin embargo, todo cambió con la victoria socialista en 1982, cuando el Presidente Felipe González llegó al Gobierno con la promesa de un referéndum sobre la permanencia de España en la organización, pasando en tan solo cinco años de defender la salida de la OTAN a pedir el voto a favor de mantenerse en la misma. Nuestra permanencia debería aprobarse con un referéndum e incluía ciertas condiciones para nuestra adhesión a la organización. La integración no conllevaría su incorporación a la estructura militar y quedaría prohibido almacenar e introducir armas nucleares en nuestra Nación. El 12 de marzo de 1986, el referéndum quedó aprobado con el 52,24% de los votantes. Según los acuerdos de esa modalidad de pertenencia diseñada para España, nuestros mandos militares españolas retendrían el mando de nuestras fuerzas militares y cederían únicamente a los mandos aliados su control operativo. Finalmente, nuestra Nación culminó su incorporación plena a la estructura militar integrada de la OTAN el 1 de enero de 1999. A partir de entonces, se produjo la incorporación progresiva de nuestros militares a los cuarteles generales de la estructura de mandos de la OTAN donde aún no teníamos presencia. Al término de este proceso de integración en la OTAN, pasamos del inicial aislamiento internacional y posterior amistad con los estadounidenses, y derivado de ello, de los demás miembros de la OTAN, a aliado con pleno derecho, cuyas ventajas son obvias 40 años despues de iniciado el controvertido proceso de integración.