Por qué tanto alarmismo con el virus

Ya que el Señor Simón se ha empeñado en fastidiarme mis vacaciones con sus anuncios funerarios, sin aportar posibles soluciones o dar a conocer los avances en China y Rusia de sus medicamentos contra la pandemia del corona virus y dejar la politica de lado si tanto desean curar a los enfermos. Señor Simón, tampoco ha analizado porqué,, tantas muertes en las Residencias de mayores, no creo que el virus tenga inteligencia para repertorio las Residencias e invadirlas, el virus ha sido introducido, involuntariamente, ya que de lo contrario seria un acto criminal, por personal de las residencias y los familiares visitantes. Señor Sion un poco de coraje "de por favor", porqué no denuncia que los políticos no han puesto desde un principio los controles estrictos necesarios para impedir la entrada al Personal de las Residencias y a sus familiares,detectar los ya contaminados. Claro eso cuesta un dinero que mejor va al aumento de salarios de los Políticos y usted dirá que después de todo son personas de cierta edad con enfermedades y que algún día debían fallecer y yo añado con ironía que no olvidemos el ahorro que representa en cuidaos, medicamentos y pensiones, usted diradirá que soy horrible, ?Pero me puede usted confirmar que ningún Político lo piensa y no lo dice?, yo solo constato que no se ha puesto un protocolo serio ni se han hecho las inversiones para crear condiciones optimas de protección y evitar los contactos directos entre el personal sanitario los visitantes y los ancianos, pero si se presiona las familias para exigir el regreso si o si a las residencias y cubrir las plazas liberadas por "mirtos". Al señor Simón le voy a avanzar algunas cifras mas espantosas que las suyas y que son fruto de la OMS: la contaminación mata cada año 3 millones de personas en el mundo, la tuberculosis en 2018 contamino 10millones de personas y murieron 1,5millones, esta enfermadas es la de los pobres, mal nutridos, malas condiciones de vida, existe una vacuna y medicamentos para combatirla pero bueno en este siglo solo la sufren los pobres, entonces porqué preocuparnos Señor Simón y la contaminación mata sobre todo en los países en los que las Multinacionales hacen su Ley, no vamos ahora a denunciar las condiciones de trabajo y de vida, después de todo esas gentes tienen un plato de arroz con algo dentro, no se puede tener todo Señor Sion y no vamos a poner en causa las Multinacionales que nos dan trabajo. No olvidemos el Paludismo que ha contaminado en 10 años 212 Millones de personas mata 330Mil niños un total de 450 Mil al año, debemos añadir las victimas del tifus, cólera y desnutrición alcanzamos el millón de muertos. Señor Simón según las estadísticas, 157Mil personas mueren cada día en el mundo, un total de 57Millones 300Mil al año. Y no olvidemos Señor Simón que todas las guerras, represiones y genocidios del siglo 20 han causado 272Millones de muertos, nuestros amigos de USA, ellos solos han eliminado unos 20Millones de personas para imponer su "Democracia" y continúan, No es un drama la Guerra para la Humanidad? Señor Simón. Yo estoy cansado de sus apariciones funerarias en la Televisión que no son mas que una cortina de Huma para infundir miedo y prepararnos al desastre económico, ya que nuestra economía tocara fondo probablemente en Marzo del 2021 .