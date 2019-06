El alboroto mundial

Se perfila al horizonte una situación similar a la que tuvo lugar antes del ataque a Iraq por USA, pero Irán militarmente no es el Iraq del 2 de agosto del 1990 y difícilmente USA logrará reunir bajo su mando cuerpos de ejercito de 35 países, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Grecia, Siria y Turquía. Sería dudoso que los países africanos, confrontados en su suelo con el terrorismo radical puedan ayudar a USA. Trump con su guerra comercial y aumento de los aranceles se ha enajenado numerosos países. Turquía y Pakistán sufren de USA restricciones de ayudas y Arabia que se debate con el Yemen poco gasto de esta guerra podría asumir. Solo, Inglaterra, Canadá, USA y sus aliados, Arabia Saudí y los Emiratos, sin entusiasmo se lanzarían en esta aventura, conscientes de que Irán destruiría sus infraestructuras petroleas. No olvidemos que China y Rusia, hoy no son económicamente y militarmente las del año 1990. Inglaterra con el BREXIT y dependiente de Medio Oriente en lo que concierne su abastecimiento en petróleo, arruinaría su economía totalmente. Esta guerra para la Economía Occidental sería una catástrofe, ya que el Petróleo alcanzaría unos precios inasumibles por las economías de Occidente ahora convalecientes de la crisis del 2008. USA sufre hoy más que nunca un ataque a la hegemonía mundial del $US, la política del Presidente Trump de prohibir la utilización del $ en las transacciones comerciales con países sancionados por USA, ha obligado la UE para seguir comerciando con Irán poner un sistema paralelo al $US el INSTEX, mecanismo soporte para los intercambios comerciales, es el ministro alemán Heiko Mass que se desplazó a Irán para negociar la puesta en marcha de este sistema. Esta decisión es prueba de la pérdida de autoridad sobre sus aliados de USA para hacer acatar sus decisiones de sanciones. Trump quiso aliarse la UE en su lucha contra el 5G de China, España ha roto con esa pretensión de USA, permitiendo a Vodafone de utilizar la tecnología Huawei de momento en 15 ciudades, entre ellas: Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. El $US también sufre ataques directos de la UE, el primer Vice-Presidente del Gobierno ruso y el Ministro de las Financias Anton Siluanov tendrán una reunión con el Vice-Presidente de la Comisión Europea: Maros Sefcovic para definir entre otras cuestiones la posibilidad de intercambiar los pagos comerciales entre Rusia y la UE con Euros y Rublos, lo que facilitará las relaciones de las empresas de la UE en el Mercado ruso y el desarrollo y participación de estas en los diferentes proyectos en Rusia. Con los aranceles a la UE, USA cierra las puertas a las empresas de la UE y las echa en los brazos de China y Rusia. USA, no puede negar el conflicto político que tiene con Turquía y Corea del Sur cuyo gobierno hace reuniones con la Corea del Norte para aumentar sus intercambios y buscar puntos de convergencias que permitan mejorar sus relaciones. Se añade que Arabia Saudí acepta que China pague su petróleo en yuan y Arabia ha cesado de comprar deuda US, mientras que Rusia China, Turquía y Japón venden la Deuda US que detienen. El $US mantiene su valor de forma ficticia ya que la Deuda US y la enorme cantidad de papel moneda que ha emitido para cubrir el gasto de sus guerras hacen que no tiene el $US ningún respaldo que garantice su valor, la Constitución de USA tiene un Articulo que le permite repudiar su Deuda Internacional, lo que sería una catástrofe económica. Esta situación económica más la recesión que ahora los Medios Informativos ya no pueden callar hacen un conjunto negativo para que Trump se lance en la aventura contra Irán, por ello ha neutralizado a sus extremistas "va-t-en en Guerre" que son Bolton y Pompeo, la guerra con Irán le sería muy larga y costosa, lanzaría millones de personas a los campos de refugiados y a Europa, sería un gran revés para la economía de Occidente y no descartemos que China y Rusia podrían implicarse.