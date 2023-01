Cristina Campos, tras su primera novela "Pan de limón con semillas de amapola" nos presenta "Historias de mujeres casadas" (finalista del Premio Planeta 2022), en la que con gran sinceridad y valentía, construye una trama a través de la que se revisan muchos conceptos: amor, sexo, matrimonio, (in)fidelidad, valores y relaciones humanas. Cristina Campos ha escrito sobre la intimidad femenina, con sinceridad y valentía, algo que no es frecuente en nuestra tradición literaria, y que la autora afronta de forma clara, reveladora y sobre todo honesta.

La protagonista principal es Gabriela, una periodista que escribe semanalmente una columna que cuenta con un sorprendente éxito titulada "Historias de mujeres casadas" y que a la protagonista le hubiera gustado titular "El amor que calla" haciéndose eco del maravilloso poema de Gabriela Mistral, que de alguna manera atesora algunas claves para entender la novela: ¿cuáles son las diferencias del amor desde el punto de vista masculino y el punto de vista femenino?, ¿qué relación hay entre amor y deseo?, ¿sabemos los seres humanos qué perseguimos en una relación?.

Es una novela coral sobre mujeres cuyas vidas se entrecruzan. Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cósima, con las que mantiene una preciosa amistad. Todas tienen su particular universo íntimo no exento de pequeños secretos. La novela se estructura en quince capítulos (el primero "Maridos y mujeres" y el último "La eternidad y un día"). La trama avanza sin que el interés decaiga en un solo momento, y Cristina Campos logra construir un universo veraz, coherente y sincero en torno a la intimidad femenina, lo que supone un gran logro puesto que, a diferencia de otras tradiciones literarias, no es muy frecuente abordar este tema en nuestra tradición literaria hispánica.

Es una novela que ensalza el enorme valor de la amistad; las cuatro mujeres de la trama (Gabriela, Cósima, Silvia y Eugenia), construyen una admirable "piña" en la que todas encuentran cariño, apoyo mutuo, y comprensión que las va a reconfortar en las vicisitudes de sus vidas íntimas. También encontraremos en la novela escenas sobre sexo muy explícitas pero narradas siempre con elegancia.

Una obra que está repleta de guiños cinematográficos, de hecho la mayoría de los títulos de capítulo están recogidos de títulos de películas, y es un gran acierto incluir al final el elenco de películas citadas, porque ver (o volver ver) estas películas ayuda a entender/completar la novela y a abrir un diálogo con ella. Por otra parte, la posibilidad de que la novela se lleve a largometraje sería todo un acierto. Y además la obra también cuenta con una "banda sonora". Temas como "Candy" de Iggy Pop, proveen de claves para entender y disfrutar la novela, y es muy acertado la mención final de las canciones que aparecen a lo largo de los capítulos. En definitiva, una historia de mujeres contemporáneas a las que diversas circunstancias las empujan a vivir una vida que probablemente no habían ni siquiera imaginado. Por eso, como título de esta reseña, he cogido prestado el verso de Gabriela Mistral que le hubiera gustado utilizar a la protagonista, Gabi, para titular su columna: El amor que calla. La novela nos conmueve y, como lectores, nos mostramos agradecidos a su autora, Cristina Campos, por abrirnos su corazón porque, parafraseando de nuevo a Gabriela Mistral, hay un amor que calla y que da besos con la mirada, y besos con la memoria…