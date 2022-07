500 años de Bicoca

Desde nuestro diccionario de la Real Academia se define la palabra Bicoca como chollo, que a su vez define como "cosa valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con poco esfuerzo". Pero Bicoca es en realidad una localidad italiana que con el paso del tiempo ha sido engullida por la ciudad de Milán. Esta localidad fue el escenario en el siglo XVI de una batalla contra los franceses, a los que derrotamos de manera estrepitosa.

En el primer cuarto del siglo XVI, Carlos I de España y V de Alemania se enfrentó a Francisco I de Francia en los campos italianos. El rey francés, en su intento de interceptar el camino de Suiza para cortar la línea logística de las tropas imperiales del rey español, se apoderó de Novara y se dirigió a Monza, siendo alcanzado por el ejército imperial a ocho kilómetros de Milán, en las inmediaciones de la localidad de Bicoca, librándose el 29 de abril de 1522 la batalla conocida por el nombre de esta localidad, y donde se puso de manifiesto la superioridad de las armas de fuego españolas sobre la infantería suiza, viéndose obligados los franceses a retirarse del Milanesado.

Esta batalla supuso una importante evolución en el arte de la guerra por el papel que en ella desempeñaron las armas de fuego portátiles, en especial los arcabuces. Desde la batalla de Ceriñola en 1503 con espingardas y escopetas, Bicoca, junto a la posterior Batalla de Pavía de 1525, puso de manifiesto que la época de la pica y la caballería pesada había tocado a su fin, dejando paso a las emergentes armas de fuego que trastocarían el campo de batalla para siempre, poniéndose también de relieve el rol decisivo que desempeñarán los pequeños destacamentos sobre el campo de batalla. Aunque las virtudes del arcabuz no fueron plenamente explotadas hasta la Batalla de Sesia dos años más tarde, donde el arma de fuego se convirtió definitivamente en esencial para cualquier ejército que no quisiera otorgar una ventaja decisiva a sus oponentes.

Aunque los piqueros siguieron usándose en combate, se igualó su importancia a la de los arcabuceros. Ambos tipos de infantería fueron combinados en las unidades de "pica y disparo", que se mantuvieron hasta el nacimiento de la bayoneta a finales del siglo XVII. La doctrina ofensiva suiza, "presión de picas" sin soporte de armas de fuego, había quedado obsoleta, poniendo de manifiesto la batalla de Bicoca la derrota definitiva de la infantería suiza. El resultado de esta batalla fue espeluznante para los franceses, al sufrir más de 3.000 muertos frente a ninguna baja de nuestra parte. Desde entonces, la palabra "bicoca" se utiliza para definir una ganancia fácil, cosa o mercadería adquirida a bajo costo o con poco trabajo, cosa de poca estima y aprecio.

Pero no es la única palabra o expresión de contenido militar que, sometida a un proceso de adaptación o ajuste en el tiempo producen efectos en el lenguaje común, llegando a tener aplicación en otros ámbitos. Las expresiones "vete a la porra", "ándate con el bolo colgando" (ve con cuidado), "meterse en camisas de once varas", que viene a indicar "complicarse la vida sin necesidad", "perder los estribos", que viene a indicar "perder el control sobre sí mismo", "fíate de la virgen y no corras" que viene a indicar prestar atención y no dejar todo en manos del destino, "se armó la de San Quintín", "cambiar de chaqueta", "estar muy baqueteado", "de tiros largos", "vérsele a uno el plumero", etc…son también expresiones de origen militar, resultando significativo como a pesar del transcurso de los años, estas expresiones, muchas de ellas de la época de los Tercios, siguen perdurando. Esta es una de las consecuencias de que nuestras Fuerzas Armadas han sido durante muchísimo tiempo (y siguen siéndolo) una institución tras la cual se ha ido adaptando la sociedad al ritmo marcado por las innovaciones tecnológicas y de pensamiento de nuestros militares, aunque una gran parte de nuestra sociedad no lo perciba así.

Cuando se han cumplido los 500 años de la batalla de Bicoca, de esta parte de nuestra historia nadie habla, a pesar de que en esta batalla, junto con otras muy importantes de esa época, se establecieron las bases de nuestros Tercios, que fueron la organización fundamental de nuestro Ejército, que dominó el campo de batalla durante más de un siglo, y al que tan bien lo definió ya en el siglo XVII nuestro insigne escritor y Caballero de la Orden de Santiago, Pedro Calderón de la Barca, en su poema "El soldado español de los Tercios".