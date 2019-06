El asesinato de Verónica

No hay duda que permanezca después de la tragedia ocurrida a una joven trabajadora, la cual deja huérfanos de madre a dos pequeños, lo que deja al hogar entre la pena y el llanto, entre el dolor y el desgarro. Verónica no se ha suicidado: la han matado unos desalmados, unos hijos de puta (sin que el calificativo haga referencia a sus madres, las cuales seguramente serán unas santas), unos reptiles, unas sanguijuelas, unas ratas, unas hienas, unas áspides, unas culebras, unos cobardes, unos psicópatas. Quien haya divulgado el vídeo y quienes hayan colaborado a tan vil acción deben ser investigados, ya que, desgraciadamente, asuntos como este, con otros matices, se repiten en las empresas, centros de trabajo, escuelas, institutos y universidades. Estos cabrones ponen en práctica su siniestro y mezquino proceder y actúan a traición con el fin de realizar sus maquiavélicos y criminales actos. Lo sucedido a la joven trabajadora madrileña es un serio aviso para navegantes para que el Ministerio del Interior y el de Justicia aborden el problema y actúen para desenmascaras a los autores del mobbing o del acoso laboral. Estos asesinos (así son definidos en los manuales especializados en el tema) no pueden ni deben quedar impunes de su macabro proceder. Quede claro, pues, que Verónica ha sido asesinada.

Psicoterroristas laborales son llamados por los estudiosos de la problemática aquellos tétricos y oscuros personajes los cuales tratan de dañar a compañeras y compañeros, que no son de la misma línea, tan deleznable. Hace tiempo el mobbing provocó el asesinato, que no el suicidio, de una enfermera en el hospital almeriense de Torrecárdenas. Mañana puede ser otra la víctima. Deben ser preparadas unidades especiales para luchar contra esta lacra y contra estos siniestros personajes, que no tienen conciencia, ya que nacieron sin ella. Estos pérfidos y malévolos canallas, refugiados en la clandestina chambre de su fango y de su basurero, deben ser perseguidos con la finalidad de que lo que le ha ocurrido a Verónica no vuelva a producirse. Al mismo tiempo, los centros de trabajo deben tomar conciencia de estas turbias maniobras y poner todos los medios para que las aguas que navegan con el mismo color de la mierda por los covachuelas de estos miserables, perversos, infames y despreciables no corrompan el buen hacer de una gran parte de trabajadores y trabajadoras, que nada tienen que ver con la conducta psicoterrorista de estas serpientes venenosas.

Del asesinato de la trabajadora de IVECO son responsables tanto el ideólogo del hecho como aquellos que han contemporizado con el mismo. Lola Macía Trives, técnico de laboratorio y experta en un campo, el cual afecta tanto a lo psicológico como a lo laboral define el acoso de esta forma: «Acosar, instigar y vejar a una persona en su ámbito laboral hasta llevarla a sufrir tanto problemas psicológicos como físicos». El Consejo General del Poder Judicial ha manifestado, en este aspecto, que, si el que difundió el vídeo fue el exnovio, es violencia de género. En fin, que hay dos clases de terrorismo: el de una organización criminal como ETA, con el disparo en la nuca, y este otro, el de los picoterroristas, que atentan contra la intimidad con el objetivo de destruir a la persona. Después con su cinismo y falsedad, se van sin importarles lo que les dicte su conciencia, puesto que no la tienen. Robert Louis Stevenson señalaba en esos momentos en los que la reflexión se hace filosofía y pensamiento: «Odio al cinismo más que al diablo, a menos que ambos sean la misma cosa».

En aras de un futuro mejor, donde la convivencia en empresas e instituciones mejore, es esencial que se extirpe este tumor o este cáncer, antes de que la metástasis se propague de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. La tarde, entre brisa y viento, se va apagando, entra la noche y, al alba, este periódico verá las primeras luces del día con el hermoso nombre de Verónica en las sílabas del sentimiento. Las metáforas, una a una, se alinean con esas lágrimas que nacen en los hombres y mujeres, que todavía no dan crédito a lo que ha sucedido.

Manuel Peñalver

Catedrático de Lengua Española de la Univ