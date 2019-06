El barco de la UE

E L Articulo 14 del Tratado de la UE indica cuantos escaños cada país envía al Parlamento de Bruselas, en función de su población, puede variar algo según ingresen nuevos países en la UE, en este caso se ha considerado el BREXIT. El Parlamento del 2014 a 2018 funcionó con 750 Parlamentarios + 1 el Presidente, en el 2019 con el Brexit en octubre, el Nº de Parlamentarios será de 705, De los 73 Diputados del Reino-Unido, se distribuirán 27 entre diferentes países de la UE y 46 se quedan en reserva en caso de que otros países entrasen en la UE. Alemania será representada por 93 Diputados (antes 96), sigue Francia con 74, Italia con 73, España con 54 y Polonia con 51, son los que tienen la mayor representación, varios países van a perder escaños, Portugal-1 y Grecia-1. El presupuesto de la UE será de 160 Billones en 2019. Cada país entrega, una suma que calcula cada país según un porcentaje sobre su RNB al que se añade una tasa sobre el valor añadido, es decir los beneficios obtenidos del trabajo. El RNB o Gross National Income (GNI) se compone de añadidos al PIB, estos son, el conjunto de los salarios percibidos, impuestos sobre las producciones e importaciones, estimación de las aportaciones a la economía por los emigrados, la droga y la prostitución, el total del RNB o GNI es superior al Total del PIB. Pueden consultar : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.PP.CD. Alemania entrega el 14,1%, Francia 11,7%, Italia 8,6%, España 5,8% (unos 7 Mil 134 Millones de €) Reino -Unido 7,6%, pago que cesará con el BREXIT de la UE y que los demás países de la UE compensaran esta perdida. La UE con su presupuesto participa en proyectos de desarrollo en los diferentes países de la UE y con compensaciones en las políticas agrícolas y del empleo. Lo más importante de la UE es la elaboración de Directivas obligatorias para cada uno de los países de la UE, también las decisiones que concierne la inflación en los presupuestos, el no respeto de ello puede dar lugar a sanciones con multas, Italia hoy está bajo los focos de la UE, pero no Francia o Alemania donde la Deuda privada no cesa de aumentar. La UE tiene una Política exterior aliada a la de USA, aplica unas sanciones a Rusia, que solo han perjudicado al sector agrícola de los países del Sur de la UE. Alemania, USA y Francia han aumentado las inversiones Industriales en Rusia y en las del sector de distribución. España brilla por su ausencia, es verdad que el sector industrial poco puede ofrecer ya que las Industrias en España pertenecen a las Multinacionales extranjeras, naturalmente la UE no facilita industrializar España, ya que esto sería contrario a los intereses de Alemania y Francia que son los países que dominan la UE. La mayoría de los países de la UE, son miembros de la OTAN (NATO) y participan en el gasto de esta alianza militar dominada por USA que es la que determina los objetivos en función de sus intereses. Hoy Alemania se enfrenta a USA políticamente ya que la Administración Trump quiere impedir que el Gas del Nord Streem 2 llegue y sea distribuido por Alemania, esto perjudica el gas de schiste extraído a gran coste en USA, haciendo que su precio sea un 20% superior al gas ruso, ante esta situación algunas voces en la UE critican sin más a Alemania que defiende sus intereses económicos. La UE tomó unas decisiones referentes a los sirios que huían de la guerra, varios países de la UE las rechazaron y otros los males cumplieron y no pasó nada. La UE dan la imagen de ser un galeón con dos Capitanes que se enfrentan por tomar el timón, mientras que en la cubierta los marineros van y vienen, juegan a las cartas su futuro, otros hacen la siesta mientras el galeón navega en las brumas sin un rumbo bien preciso pero escoltado por las cañoneras, de USA y de China, sería preciso saber de quien somos de verdad amigos, hemos visto la alegría de Trump al constatar que el BREXIT será y ha prometido a los ingleses acuerdos económicos muy ventajosos.